»Childfree«-Bewegung: Moskauer Geisterjagd

Laut Russlands Duma sollte die russische Frau unbedingt Kinder bekommen. Foto: AFP/ Natalia Kolesnikova

Russland versteht sich gerne als besonderes Land, das seinen eigenen Weg gehen muss. Beinahe 80 Prozent der Russen haben dieser Aussage jüngst in einer Untersuchung der Akademie der Wissenschaften zugestimmt, die von einer »Konsolidierung gegenüber dem kollektiven Westen« spricht. Dazu gehört auch die Überzeugung, dass westliche Ideologien in Russland keinen Platz haben.

Mit der »Childfree«-Bewegung hat nun die Duma einen neuen entsprechenden Gegner ausgemacht. Schließlich würde die Propagierung von Kinderlosigkeit dazu führen, dass Russland ausstirbt, glauben die Parlamentarier. Mit ihrer Kampagne begibt sich die Duma auf Geisterjagd: Eine solche Bewegung ist Einbildung. Abgelenkt werden soll von hausgemachten Problemen. Dass in Russland immer weniger Kinder geboren werden, liegt am Fehlen einer Zukunftsvision im System Putin und hat oft wirtschaftliche Gründe. Viele können sich Kinder schlicht nicht leisten. Doch statt deren Zukunft zu fördern, steckt der Kreml das Geld in gefährliche Abenteuer.