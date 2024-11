Berliner S-Bahn: »Betriebsqualität ist weiterhin unbefriedigend«

Auch 2025 viele Sperrungen

Viele Bauarbeiten werden auch im kommenden Jahr längere Sperrungen von Abschnitten zur Folge haben. Vom 22. August bis 8. September von Pankow bis Karow an der S2 und Hohen Neuendorf an der S8. Die S8 bleibt sogar bis zum 22. September zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten sowie Aufbau und Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks.





Auch die Brückenarbeiten an der Wollankstraße laufen weiter. Folge sind eingleisige Sperrungen ab Bornholmer Straße im März und August. Ab Ende März werden voraussichtlich für drei Jahre stadtauswärts keine Züge mehr an der Wollankstraße halten.



Wegen Weichenerneuerungen werden im Mai zwei Wochen keine Züge zwischen Pichelsberg und Spandau fahren.



Gleis- und Brückenarbeiten sind der Grund für die Sperrung von S25 und S26 zwischen Lichterfelde Ost und Teltow von Mitte Oktober bis Anfang November. Ab Ende Oktober wird die Strecke bereits ab Südende gesperrt sein.



Auch die Stadtbahn wird wieder unterbrochen, wegen der Erneuerung der Halle und von Gleisen am Ostbahnhof. Zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof in den Osterferien 2025. Im Ostbahnhof werden von Januar bis April und von Juli bis September immer wieder einzelne Gleise gesperrt sein.



Die Ringbahn wird es vor allem im Osten treffen. Von Ende Mai bis Mitte Juni und Mitte August bis Anfang September wird der Abschnitt zwischen Frankfurter und Landsberger Allee gesperrt sein. Grund ist die Erneuerung des Bahnhofs Storkower Straße, der von Mitte Juni bis Mitte August ohne Halt durchfahren wird.



Einen ganzen Monat, vom 8. August bis 8. September, fahren außerdem keine Züge von der Greifswalder Straße bis Gesundbrunnen und Bornholmer Straße. Hier werden Gleise und Weichen getauscht und eine Brücke erneuert.



Die Bauarbeiten für den Regionalbahnhof in Köpenick gehen weiter. Bis Ende März bleibt die Strecke zwischen Köpenick und Wuhlheide eingleisig. Der Bahnhof Hirschgarten wird von Jahresbeginn bis Ende März ohne Halt durchfahren, weil hier eine neue Unterführung und Fahrstühle gebaut werden. Von Ende Juli bis Anfang August gibt es eine Vollsperrung zwischen Wuhlheide und Friedrichshagen. Direkt im Anschluss steht zwischen Köpenick und Friedrichshagen für einen Monat nur ein Gleis zur Verfügung. Ab Mitte April ist außerdem für fast vier Wochen der Abschnitt Rahnsdorf-Erkner wegen Weichenerneuerungen gesperrt.



Der Aufbau des elektronischen Stellwerks in Schöneweide zieht ebenfalls wieder großräumige Sperrungen nach sich. Zwei Wochen in der ersten Maihälfte und zwei Wochen in der zweiten Oktoberhälfte fahren keine S-Bahnen ab Baumschulenweg nach Altglienicke, Grünau und Spindlersfeld. Jeweils eine Woche Mitte Mai und Ende Oktober/Anfang November fahren auch zwischen Neukölln, Treptower Park und Schöneweide keine Bahnen.



Ab 2. Oktober ist die Strecke ab Grünau bis Königs Wusterhausen gesperrt, ab 7. Oktober wird der Abschnitt Grünau-Wildau wieder freigegeben, am 13. Oktober soll die Sperrung enden.



Und dann ist da noch die Wiederinbetriebnahme der Dresdner Bahn. Deswegen fahren ab Ende Juli für eine Woche keine S-Bahnen zwischen Priesterweg und Blankenfelde sowie ab Ende August für einen Monat nicht zwischen Mahlow und Blankenfelde.