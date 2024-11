Islamisten rücken in Aleppo ein

Islamisten auf dem Weg in Richtung Aleppo Foto: dpa/AP/Ghaith Alsayed

Islamistische Milizen haben im Nordwesten Syriens Aktivisten zufolge bei einer neuen Offensive die Millionenstadt Aleppo erreicht. Das teilte unter anderem die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Videos in sozialen Netzwerken belegen, dass die Gruppen bis zum Abend bis ins Stadtzentrum vorgedrungen sind und sich dort Gefechte mit der syrischen Armee lieferten.

Die islamistische Rebellengruppe Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) teilte mit, ihre Kämpfer lieferten sich schwere Gefechte mit Regierungstruppen in den westlichen Vororten Aleppos. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, die Streitkräfte seien mit massiven Angriffen im Umland der Städte Aleppo und Idlib konfrontiert.

Islamisten erbeuten Waffen der syrischen Armee

HTS-Kämpfer zeigten in Videos Waffen, die von Truppen der syrischen Armee zurückgelassen wurden. Darunter auch Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und mobile Flugabwehrraketen. Einheiten der syrischen Armee hatten in der Nacht auf Freitag noch versucht, eine Gegenoffensive zu starten, waren aber wenig erfolgreich. Der HTS hatten sich schnell auch Teile der sogenannten Syrischen Nationalen Armee (SNA) angeschlossen, diese ist vor allem in türkischen Grenzregionen wie der 2018 von der Türkei besetzten kurdischen Region Afrin aktiv. Die SNA nutzte in den letzten Tagen wiederholt auch die türkische Flagge als Erkennungszeichen bei der Offensive. Das türkische Außenministerium erklärte in einer Stellungnahme, man beobachte die Geschehnisse. Die Gefechte hätten eine »unerwünschte Eskalation der Spannungen in der Region« mit sich gebracht.

Heftigste Kämpfe seit 2016

Es sind die schwersten Kämpfe in der Gegend seit Jahren. Schon jetzt, zwei Tage nach dem Beginn der Offensive, handelt es sich um die größten Frontverschiebungen auf syrischem Territorium seit der Invasion der Türkei von 2019 in den Norden des Landes.

Nach UN-Angaben waren bis zum Freitagmorgen bereits 14 000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben worden. Mit dem Eindringen der Milizen in die Stadt könnte sich die Anzahl schlagartig vergrößern. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten Menschen sowohl in der Stadt, die vor den Kämpfen flüchten, als auch Konvois von Autos, die die Stadt in Richtung Südosten verlassen. Die direkte Verbindung in die syrische Hauptstadt Damaskus war schon gestern von den Milizen gekappt worden

Russisches Militär unterstützt syrische Armee

Als Reaktion auf die Offensive habe die syrische Armee seither mit Unterstützung russischer Kampfjets Dutzende Ziele in Idlib und im Umland von Aleppo angegriffen. Seit Mittwoch wurden nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bereits mindestens 255 Menschen getötet, darunter mindestens 24 Zivilisten. Russland, das seit 2015 die Regierung von Assad im Krieg in Syrien unterstützt, sprach von einem Angriff auf die Souveränität Syriens. Mit Agenturen.