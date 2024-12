Läuft bei Rüstungskonzernen

Das Raketenabwehrsystem vom Typ »Iris-T« auf dem Firmengelände von Diehl Defence. Der deutsche Konzern konnte seinen Umsatz um 30 Prozent steigern. Foto: dpa | Christoph Schmidt

Stockholm. Die bewaffneten Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die zunehmenden Spannungen in Asien haben die globalen Umsätze der Rüstungsindustrie im vergangenen Jahr deutlich wachsen lassen. Bereits im April hatte das Internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut (Sipri) berichtet, dass 2023 die weltweiten Militärausgaben auf ein Allzeithoch gestiegen seien. Ein am Montag veröffentlichter Sipri-Bericht bestätigt die Prognose und zeigt, dass die Einnahmen der 100 größten Rüstungsunternehmen auf insgesamt 632 Milliarden US-Dollar (597 Milliarden Euro) anstiegen – ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sipri-Forscher Lorenzo Scarazzato erklärte, dass sich dieser Umsatzanstieg im laufenden Jahr vermutlich fortgesetzt habe. Viele Unternehmen hätten gezielt neue Mitarbeiter eingestellt, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Im Jahr 2022 war der Umsatz der weltgrößten Rüstungsproduzenten noch rückläufig, da viele von ihnen Schwierigkeiten hatten, die Nachfrage zu decken. Im Jahr 2023 konnten zahlreiche Unternehmen jedoch ihre Produktion ausweiten.

US-amerikanische Unternehmen, die 41 der 100 weltweit größten Rüstungsfirmen stellen, steigerten ihre Umsätze im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2,5 Prozent. Die beiden größten Waffenproduzenten der Welt, Lockheed Martin und RTX (ehemals Raytheon Technologies), verzeichneten allerdings leichte Rückgänge von 1,6 beziehungsweise 1,3 Prozent.

In Russland stieg der Umsatz des staatlichen Rüstungskonzerns Rostec indes um beeindruckende 49 Prozent. Dies verdeutlicht, wie stark sich die russische Wirtschaft auf den Krieg gegen die Ukraine konzentriert hat. Auch im Nahen Osten wurde die Branche durch den Ukraine-Krieg und den im Oktober begonnenen Gaza-Krieg angetrieben. Die drei israelischen Unternehmen in der Liste steigerten ihre Umsätze auf 13,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent.

In Asien zeigt sich der Aufrüstungstrend besonders durch die starken Zuwächse der südkoreanischen Hersteller, deren Umsätze um durchschnittlich 39 Prozent anstiegen. Auch die fünf japanischen Unternehmen in der Liste verzeichneten ein bemerkenswertes Plus von 35 Prozent. Im Gegensatz dazu wuchsen die Umsätze der neun chinesischen Unternehmen nur leicht um 0,7 Prozent, erreichten jedoch zusammen einen beeindruckenden Gesamtumsatz von 103 Milliarden Dollar.

Die europäischen Rüstungsunternehmen verzeichneten laut Sipri im Durchschnitt einen Umsatzzuwachs von 0,2 Prozent. Deutsche Hersteller wie Rheinmetall profitierten jedoch deutlich von der gestiegenen Nachfrage durch den Ukraine-Krieg. Rheinmetall steigerte die Produktion von 155-Millimeter-Munition und den Umsatz durch Leopard-Panzer sowie Neuaufträge um zehn Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. Auch Diehl, Hersteller des Luftabwehrsystems »Iris-T«, legte um 30 Prozent zu, während Thyssen-Krupp ein Minus von 5,7 Prozent und Hensoldt ein kleines Plus von 2,2 Prozent verbuchten. AFP/nd