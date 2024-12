Ende der Vorstellung?

Der Senat hat die Volksbühne bereits auf Standby gestellt. Foto: picture alliance/Annette Riedl

Seit gut neun Monaten steht die Berliner Volksbühne ohne künstlerische Leitung da. Der Kultursenator Joe Chialo (CDU) zeigt sich einmal mehr als auf zerstörerische Weise planlos. Ehe der Intendantenposten mittelfristig nachbesetzt werden sollte, beabsichtigte er – durchaus sinnvoll – eine Interimslösung für drei Jahre zu schaffen. Aber eine Leitung, ob kommissarisch oder nicht, ist nicht in Sicht. Plötzlich sollten es die Extremkünstler Vegard Vinge und Ida Müller machen, was ein Coup für die Hauptstadt gewesen wäre. Aber daraus wird nichts – wie so oft, wenn Chialo seine Finger im Spiel hat.

Chialos Antisemitismusklausel? Ein Sturm im Wasserglas. Der Umzug der Zentral- und Landesbibliothek in die Galeries Lafayette? Ein frommer Wunsch. Die Befriedung des umkämpften Platzes Volksbühne? Völlig gescheitert. Angesichts von Millionenkürzungen in dem Haus wird sich kein ernstzunehmender Kandidat von Format finden, nur um diese Institution in den Ruin zu begleiten. Die Volksbühne droht das erste Todesopfer von Chialos fatalem Spardiktat zu werden.