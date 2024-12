Schachtar Donezk gegen den FC Bayern: Fußball-Wunder und Tragödie

Heimspiel in der Fremde: Schachtar Donezk spielt in der Champions League diese Saison in Gelsenkirchen. Foto: imago/Nico Herbertz

An diesem Dienstag kommen mal wieder die Bayern in die Arena auf Schalke. Für die ortsansässigen Sportsfreunde ist das eine nette Abwechslung vom Alltag, der sich gerade zwischen Ulm und Elversberg abspielt und nicht mehr zwischen München und Mailand. Dass der große europäische Fußballzirkus in dieser Saison öfter mal in Gelsenkirchen gastiert, ist also nicht dem FC Schalke 04 geschuldet. Die Arena auf dem Berger Feld im Stadtteil Erle dient dem FK Schachtar Donezk als Spielstätte in der Champions League. Atalanta Bergamo und die Young Boys aus Bern waren schon da, jetzt geht es gegen Bayern München.

Das ist schön für die Schalker Fans und nicht ganz so schön für die ukrainischen, die ihren Klub schon lange nicht mehr in der Heimat erlebt haben. Was ist die Schalker Tristesse schon gegen Schachtars Tragödie? Der Tabellendritte der Premjer Liha spielt seit gut zehn Jahren im Exil, mal in Lwiw, Charkiw, Kiew, Warschau oder Hamburg. In dieser Saison gewährt Gelsenkirchen in der Königsklasse Asyl. Der russische Überfall auf die Ukraine datiert offiziell vom 24. Februar 2022, aber im Osten des Landes wütet der Krieg schon seit dem Frühjahr 2014. Die Donbas Arena, 2012 noch Schauplatz des EM-Halbfinales zwischen Portugal und Spanien, wurde durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt und steht heute unter der Kontrolle prorussischer Separatisten.

Zirkus Europa Foto: Privat Früher schlicht Pokal der Landesmeister, heute Champions League: ein inszeniertes Spektakel und Gelddruckmaschine des Fußballs. Sven Goldmann blickt auf den kommenden Spieltag.

Die Donbas Arena wurde 2009 eingeweiht, passend zum größten Erfolg des lokalen Klubs. Damals krönte sich Schachtar in Istanbul zum letzten Sieger in der Geschichte des Uefa-Cups. Im Finale gab es einen 2:1-Sieg über Werder Bremen. Es war der erste Europapokal-Triumph einer ukrainischen Mannschaft überhaupt, obwohl es sich bei Schachtar eher um eine osteuropäisch verstärkte brasilianische Mannschaft handelte. Der alles überragende Mann war der kroatische Defensivstratege Darijo Srna – vor ihm wirbelten am 20. Mai 2009 gleich fünf Brasilianer in den leuchtend orangenen Leibchen über den Rasen des Sükrü-Saracoglu-Stadions. Luiz Adriano schoss das erste Tor und sein Landsmann Jadson das zweite, zwischendurch hatte Werders Naldo ausgeglichen – ein Brasilianer, natürlich.

In jenen unbeschwerten Tagen des Sommers 2009 träumte Schachtars Präsident Rinat Achmetow gar nicht so heimlich vom Gewinn der Champions League. Achmetow trägt als Zweitnamen die Bezeichnung »Oligarch«, er hat sein Vermögen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gemacht und damit auch das kleine Fußballwunder von Donezk finanziert.

Mit dem Kriegsausbruch ist die Erfolgsgeschichte erst mal zu einem Ende gekommen. Achmetow hat im Donbas ein Vermögen verloren, ist seinem Klub aber treu geblieben und ermöglicht ihm die Tourneen durch Europa. Srna, der Kapitän von 2009, ist heute Sportdirektor des Klubs. Er bezeichnet sich übrigens selbst als Schalke-Fan und hofft auf baldige Gastspiele seines deutschen Lieblingsvereins im Europapokal. Am Freitag haben die Gelsenkirchener Zweitliga-Fußballer immerhin schon mal in Paderborn gewonnen.

Wir-schenken-uns-nichts Socken mit Haltung und eine Flasche prickelnden Sekko Soziale – perfekt für eine entspannte Winterzeit. Ein Geschenk, das informiert, wärmt und das Aussteiger-Programm von Unsere Weihnachtsaktion bringt nicht nur Lesefreude, sondern auch Wärme und Festlichkeit ins Haus. Zum dreimonatigen Probeabo gibt es ein Paar linke Socken vonund eine Flasche prickelnden– perfekt für eine entspannte Winterzeit. Ein Geschenk, das informiert, wärmt und das Aussteiger-Programm von EXIT-Deutschland unterstützt. Jetzt ein Wir-schenken-uns-nichts-Geschenk bestellen