Foto: picture-alliance/dpa

Wer weiß noch, was dieser Handschlag symbolisierte? Heutige Jugendliche vermutlich nicht. Deal? In gewisser Hinsicht schon.

Do ut des. Dieses für das. Geben und Nehmen. Sprichwörtlich: Manus manum lavat. Eine Hand wäscht die andere. Die alten Römer haben die uralte Gepflogenheit zu einem Rechtsgrundsatz erhoben, im Ius Civile, fortan kodifiziert in allen Gesetzeswerken, auch im BGB. Vor allem im angloamerikanischen Rechtskreis sind Deals sehr beliebt, verkürzen so manche teuren Prozesse. Und werden auch in der deutschen Justiz zunehmend praktiziert. Ob zu Recht oder Unrecht.

Der im April 1946 geschlossene »Deal« zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten in der sowjetischen Besatzungszone, fürderhin gemeinsam zu marschieren, sich nicht mehr zu bekämpfen, um Rechtsextremisten nie wieder an die Macht gelangen zu lassen, war von Hoffnungen beseelt, bewirkte viel Gutes, aber enttäuschte auch. Die einen mehr als die anderen. Letztlich verkam das Logo zu einem Stigma für Opportunisten. Ob zu Recht oder Unrecht. Und der Volksmund witzelte: Stürzt ein Flugzeug über Afrika ab, die Passagiere fallen Kannibalen in die Hände. Unter Gejohle werden sie zum großen Kessel des Stammes geführt, der Häuptling gibt den Gefangenen gnädig eine Chance: »Wenn wir das Land kennen, aus dem ihr stammt, schenken wir euch das Leben.« Der Ami brüstet sich: »Aus den USA, Weltmacht.« – »Kennen wir nicht, ab in den Kessel.« Der Franzose stolz: »Grande nation.« – »Kennen wir nicht, ab…« Der Sowjetbürger siegesbewusst: »Aus dem Vaterland der Werktätigen, wir haben den ersten Menschen ins Weltall geschickt.« – »Kennen wir nicht.« Der DDR-Bürger kommt gar nicht erst zu Wort. Der Häuptling hat die Ellipse am Revers seiner Jacke entdeckt, für ihn zwei abgehackte Hände: »Bruder!« Den Witz gibt’s auch in einer zweiten Version. Der vierte Passagier, entsetzt über das Scheitern der Vertreter großer Nationen, piepst verschüchtert: »Aus der DDR!« Da jubelt der ganze Stamm: »Guter Freund! Kessel, Solidaritätsgeschenk von deinem Stamm.« Und dem kleinen Mann aus dem kleinen Land ward das Leben geschenkt. Do ut des.