Expertenrat für Klimafragen: Klimaschutz, und zwar bezahlbar

Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe: Von der aktuellen Förderpolitik profitieren vor allem wohlhabende Wohneigentümer*innen Foto: dpa/Silas Stein

Das Zweijahresgutachten des Expertenrats für Klimafragen zeigt: Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung ist nicht nur unzureichend – sie ist auch ungerecht. Bestes Beispiel dafür ist die Wärmewende. In Deutschland erzeugt der Gebäudesektor etwa ein Drittel der CO 2 -Emissionen. Der Fokus auf Sanierungen und klimaneutrales Heizen ist also richtig. Falsch ist, dass von der aktuellen Förderpolitik vor allem wohlhabende Wohneigentümer*innen profitieren. Falsch ist, in welchem Ausmaß Mietende mit den Kosten für energetische Sanierungen belastet werden – bei sowieso schon horrenden Mieten.

Ein Lichtblick in dieser unnötigen, weil vermeidbaren, Misere: Der Missstand lässt Klima- und Mietenbewegung zusammenwachsen. In mehreren Städten gibt es bereits Initiativen, die sich für eine »soziale Wärmewende« einsetzen. Und auch Fridays For Future fordert vor der Bundestagswahl ein Recht auf klimafreundliche Wärme und Mobilität, denn Umweltschutz darf kein Privileg der Reichen sein. Am 14. Februar ist der nächste Klimastreik.