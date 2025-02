Waffenruhe in Gaza steht auf der Kippe

Palästinensische Hamas-Kämpfer eskortieren die israelischen Geiseln Or Levy (2.v.r.) und Eli Sharabi (2.v.l.) von einer Bühne, bevor sie einem Team des Roten Kreuzes in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens übergeben werden. Nun will die Hamas die Geisel-Freilassungen aussetzen.

Foto: AFP/Bashar Taleb