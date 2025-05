Big Pharma unter Beschuss

Wer bestimmt den Preis? Die Pharmabranche nimmt so schnell keine Regulierung in Kauf. Foto: dpa/Matthias Hiekel

Auch das neueste Unterfangen von Donald Trump ist nur oberflächlich eines zum Nutzen der US-Konsumenten. Denn es geht nicht um sie, sondern um den US-Pharma-Markt, Volumen mehr als eine halbe Billion Dollar. Die einheimischen Hersteller haben ihn in Jahrzehnten ganz nach ihren Bedürfnissen gestaltet, auch im Interesse der international eng verflochenten Branche. Auf jeden Fall profitieren alle.

Für die Hersteller ist nicht nur der Marktzugang wichtig, sondern auch die zahlungskräftige Nachfrage. In Deutschland übernehmen das zuverlässig Krankenversicherungen, Regulierungskonflikte sind eingepreist. In den USA will Trump aber auch das Hilfsprogramm Medicaid stark beschneiden. Damit würden Pharma-, Versicherungs- und Klinikkonzernen Einnahmen wegbrechen. Es ist die Frage, ob sich die Giganten der Gesundheitsökonomie den groben Eingriff in ihren Markt gefallen lassen. Der Regulierungsversuch trifft auch europäische Hersteller empfindlich, aber nicht nur sie. Am Ende könnte Trump die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben.