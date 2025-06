Ich habe Angst vor Amthor-Bot

"Hallo Ihr Lieben! Würstchengulasch!" Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall

Ich persönlich finde es gut, dass jetzt durchgegriffen wird. Der Herr Ministerpräsident Günther von der CDU hat gesagt, Tiktok muss verboten werden für Leute unter 16, und überhaupt dieser ganze Social-Media-Kram, Instagram, Facebook und so. Stimmt ja auch, stell Dir vor, dein Homie aus der 8a ist bei FACEBOOK, das ist ja wie TOT sein!!!

Ich finde es auch gut, dass Herrn Günthers Partei zur Warnung einen Tiktok-Kanal betreibt, der »Inside CDU« heißt, als ob! Diese Scheinpartei besteht aus vier Leuten, das eine ist der Herr Merz, der in einem echt cringen KI-Englisch sagt »We will bring Germany forward«, also so ungefähr, wir werden Deutschland verschieben, dann ist da Amthor-Bot, das kindliche Antlitz des Kapitalismus, huh, und dann noch ein ganz unheimlicher Mann, »Linne-Mann«, den man sofort wieder vergessen hat, nicht mal das Gesicht fällt einem mehr ein, und man weiß auch nicht mehr, was er gesagt hat, er ist wie K.o.-Tropfen, aber noch wesentlich spookyer ist diese Frau Glöckner, ihr Video heißt »Bundestagspräsidentin Vibe«, und die sagt gar nix, die lacht immer nur, mal beim Bier, mal mit Mikro, mal im Kleid, mal in der flotten Jeansjacke, oder zwinkert Leuten zu, oder auch wird sie abgeleckt. Von einem Hund.

Übelst verstörend ist auch, wenn der Amthor-Bot »uns« einladen will zu einem »Tiktok Live«, und wie er gewinnend statt in die Kamera genau neben die Kamera pliert. Oder auch spürt man sich wie ein unfreiwillig in die Klapse Gesteckter, wenn Amthor-Bot (Userkommentar: »Bro bekommt Kindergeld und Rente zugleich«) uns in seinen Videos über sein Top-Politikthema aufklärt: Würstchengulasch. Er habe mal irgendetwas über Würstchengulasch gesagt, und immer wieder werde er darauf angesprochen da draußen im Land, Würstchengulasch, und das sei doch schon irgendwie etwas Verbindendes.

In einem anderen Tiktok lädt die »Inside-CDU« uns zur Partizipation ein, wir sollten ruhig mal Fragen stellen. »Was wolltet ihr schon immer mal von Philipp wissen?«, da kommt so ein dröhnendes Schweigen, wenn die ganzen Tiktok-Opfer ihre Fragen stellen: »Wie fühlt man sich, so durch Lügenmärchen den Kanzler zu stellen?« oder »Wann gibt es Neuwahlen? Wir brauchen keine Blackrock-Marionette«. Bämm! Krass still dann inside CDU.

Noch übler ist es allerdings, wenn die Bots dann doch mal Fragen beantworten, Eigenfragen vom Inside-CDU-Pferdemädchen: »Warum haben Sie für den Koalitionsvertrag gestimmt?« Und dann stehen die da, die ganzen Bots, fast wie so richtig echte, lebendige Menschen, und dann kommt aus den Mündern nur so KI-Sprech wie aus 2015 geglitscht: »Weil ich den gut finde. Weil er wirklich die richtigen Antworten gibt. In den nächsten Jahren ist viel zu tun. Das heißt: Ärmel hochkrempeln. Los gehts.« So tackert der Bot. Boah ej, grusel! Das ist schon echt fies und unheimlich, lieber Herr Günther, und gemein auch, dass dieser letzte Bot exakt so aussieht wie Sie selbst! Sicher haben das die Russen gemacht.