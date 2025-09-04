Frühmorgens im Flow

Im Kautschukgewand in den Kiessee: der Kolumnist in Schildow Foto: privat

Noch zehn Tage steht auf meiner Countdown-Uhr, als ich in Schildow unter dem flirrenden Blätterdach aus dem Auto steige. Kurz nach neun, ein perfekter Spätsommertag, der Kiessee liegt grün und einsam vor mir. Nur zwei rotgebrannte Rentner mit langen Haaren sitzen schon auf ihren Aufblasliegen im Strandbad. Die ersten Biere sind geöffnet: »Tach-chen!«

Ich breite neben den Alten mein Handtuch aus und versuche, mich in meinen neuen Neoprenanzug zu quetschen. Der »Orca Athlex Flow« ist vor zwei Tagen geliefert worden. Seine Gummischicht ist dünn und hochempfindlich, weswegen dem guten Stück extra weiße Handschuhe beigelegt sind, mit denen ich nun angestrengt versuche, in die Ärmel zu kommen. Ich schwitze, die Alten schauen mir belustigt zu. »Janz schön eng, dit Ding, wa?«

Nach vielem Zerren und Zurren bin ich drin, puh, ist das knapp! Nun noch der Reißverschluss auf dem Rücken! Ich zerre an der Kordel, aber das Ding rührt sich keinen Millimeter. Um mich verbreitet sich eine Wolke aus Schweiß und Kautschuk. Schließlich bitte ich den Alten mit der gelben Sonnenbrille mir zu helfen. Er quält sich hoch: »Klar, doch! Ick war ooch ma Schwimma!« Als alles passt, bitte ich ihn, noch ein Foto zu machen – für meine Frau (und für mein Insta). Lachend nimmt er mein Handy: »Dann weeß deine Frau, det de am See bist und nich bei deine Freundin!«

Probetraining Foto: nd nd-Redakteur Jirka Grahl probiert Neues, zum Auftakt Triathlon. 1500 m Schwimmen, 43 km Rad, 10 km Lauf. Am 14.9. ist Wettkampfpremiere: beim Fehmarn-Triathlon.

Endlich gehe ich ins Wasser. Es ist fast zu warm für einen Neo, doch hier geht es ja auch nicht um die Wassertemperatur, sondern um die Zeit. Kann die schwarzsilberne Hülle mich schneller machen? Ich kraule los und versinke in Gedanken. Schwimmen ist Meditieren, das weiß jeder, der regelmäßig seine Bahnen zieht. Traumhaft heute! Was gibt es Besseres, als hier allein durch das spiegelglatte Wasser zu gleiten?

Ich bin im Flow. Und tatsächlich, im Neopren fühlt man sich noch leichter im Wasser, fast, als würde man angehoben. Der nasse Kautschuk saugt sich an meinem Körper fest wie eine zweite Haut, und weil das Material so dünn ist, kann ich mit den Armen dennoch wie gewohnt zu Kraulzügen ausholen. Hoher Ellenbogen, Arm eintauchen und am Ende noch ein schneller Abdruck mit der Hand, so wie ich es vor drei Jahren in der Volkshochschule Pankow bei einem Freistil-Kurs gelernt habe! (Kann ich jedem nur empfehlen, zum Kraulen ist es nie zu spät!)

nd.Kompakt – unser täglicher Newsletter Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Alle paar Züge hebe ich den Kopf, um die Orientierung zu behalten, meine Kompassbrille hab ich diesmal zu Hause gelassen. Ich ziehe in einem Dreieck meine Runden. Alles fühlt sich leicht an. Als ich gutgelaunt aus dem Wasser steige, bin ich beim Blick auf die Sportuhr geschockt: 2327 Meter in 58:55 Minuten. Oje! Weit weg von dem, was ich eigentlich schwimmen kann. Ich setze mich auf eine Bank. Kopfschüttelnd pelle ich mich aus dem Anzug.

»Na, wie war’s?«, fragt der Sonnenbrillenmann und setzt sich neben mich. »Zu langsam, leider!«, antworte ich. Er nippt an seinem Kindl und nickt weise, da kommt mir plötzlich der wahre Grund für meine Langsamkeit in den Sinn: »Ich glaub, ich hab geträumt. Ist einfach ein viel zu schöner Tag für Bestleistungen heute.«

Alle Probetraining-Kolumnen:

Teil 1: Wie geht Triathlon?

Teil 2: Im Regen stehen

Teil 3: Die lieben Kleinen

Teil 4: Nackt im Glück (54)

Teil 5: Der Mann mit dem Plan

Teil 6: Im Riegelrausch

Teil 7: Urlaub in Höchstform

Teil 8: Wellengang und Wunderbrille

Teil 9: Die Reihen lichten sich