Berliner Kneipensterben: Watt ist los?!

Wieder eine gute Kneipe weniger: Das Berliner »Watt« macht dicht

  • Vincent Sauer
  • Lesedauer: 2 Min.
Bye-bye Kultur im Kiez: Protest-Post-its am »Watt« in Berlin-Prenzlauer Berg
Bye-bye Kultur im Kiez: Protest-Post-its am »Watt« in Berlin-Prenzlauer Berg
Foto: Matthias Richter

Abertausende kleine Post-its, blaue, gelbe, rosafarbene, kleben seit vergangenem Wochenende an den Glasflächen der Kulturkneipe »Watt« in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Büroartikel sind gestempelt mit schrägen Vögeln, lesenden Biergläsern, Drink mit Kippe, teils wurden sie individuell bemalt. Sie flattern wie bunte Schuppen an der Kneipe. Nach rund zehn Jahren mit Konzerten, Lesungen, Filmvorführungen, Theater, Bier und Wein muss das »Watt« nun schließen. Seit Januar hatte sich eine Initiative von Stammgästen darum bemüht, dass der Hauseigentümer den Mietvertrag der gut laufenden und im Kiez sehr beliebten Kneipe verlängert – doch es war nichts zu machen.

Das »Watt« wurde Thema: in der Presse, im Radio, im Fernsehen. 50 landesbekannte Künstler haben einen offenen Brief unterschrieben für den Erhalt der Kneipe. Ex-Kultursenator Klaus Lederer hat versucht zu vermitteln. Aber die Eigentümer des Hauses, eine Kinder- und Sachbuchautorin und ein Kulturunternehmer, der sich online auf die Fahne schreibt, »Graswurzelkultur« zu fördern, lenkten nicht ein, waren nicht bereit mit ihren real existierenden Nachbarn zu reden. Angeblich wird bald ein Delikatessengeschäft in die Kneipenräume ziehen. Also Feinkost für Besserverdiener statt Gespräche, Kunst und Freundschaft.

Trinken verbindet, und im »Watt« konnte man das auf eine sehr schöne Art. Mehr als 11 000 Menschen haben die Petition für den Erhalt der Kneipe innerhalb weniger Monate unterschrieben. Als Dank für diese außergewöhnliche Unterstützung verwandelte Kneipenbetreiberin Sindy Kliche mit ihren Unterstützern und Unterstützerinnen nun diese Petitionsunterschriften in den bunten Schuppen-Panzer, der immer noch erstaunlich gut hält.

- Anzeige -

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kultur

Von wegen Staatsräson

Die Lage der erkämpften NS-Gedenkstätten ist bis heute in vielerlei Hinsicht prekär. Seit dem 7. Oktober 2023 stieg die Zahl der tätlichen Angriffe

Berliner Kneipensterben: Watt ist los?!

Wieder eine gute Kneipe weniger: Das Berliner »Watt« macht dicht

Etwas, das in uns allen steckt

In »Psychoanalyse und Antisemitismus« aktualisiert Ilka Quindeau die Analysen der Kritischen Theorie

Etwas, das in uns allen steckt

In »Psychoanalyse und Antisemitismus« aktualisiert Ilka Quindeau die Analysen der Kritischen Theorie

Achtung, Buchpreis-Longlist: Die Angst weiterzulesen

Die aktuelle Longlist des Deutschen Buchpreises offenbart das Elend der deutschsprachigen Literatur

Onkel Donalds Märchenstunde

Während die Liberalen in der Geschichtspolitik auf Pluralismus setzen, bevorzugen Faschisten widerspruchsfreies Pathos – zu sehen in US-Museen

Wie klingt Geld?

Der Multimilliardär Klaus-Michael Kühne will sich finanziell an einem Neubau für die Hamburgische Staatsoper beteiligen. Ein großzügiges Geschenk?

»Ich bin immer unter Strom«

Käthe Kruse über Die Tödliche Doris, ihr spätes Kunststudium und den Flow bei der Arbeit

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -