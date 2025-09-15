Rheinmetall: Germanischer Ehrgeiz

Rheinmetall will mit der Übernahme der Lürssen-Werften hoch hinaus

Protest unweit des Wohnhauses von Rheinmetall-Chef Armin Papperger
Protest unweit des Wohnhauses von Rheinmetall-Chef Armin Papperger
Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Rüstungsindustrie kleckert nicht, sie klotzt. Börsenliebling Rheinmetall wird mit der Übernahme der traditionsreichen Werften der Lürssen-Gruppe zum deutschen Marine-Kraftzentrum. Alle Komponenten kann der Düsseldorfer Konzern künftig aus einer Hand anbieten: Marine-Flugkörper und -Werfer, Haupt- und Sekundärgeschütze für die Marine, Raketenabwehr, Sensoren und weitere Elektronik. Bei der Gefechtsführung strebt der wortgewaltige Vorstandvorsitzende Armin Papperger eine »Germanisierung« bestehender Lösungen an.

Getrieben von Olaf Scholz’ Zeitenwende und einem 100-Milliarden-Sondervermögen des Bundes dürfte sich die Übernahme für den Dax-Konzern zunächst rechnen. Auf Fernsicht muss sich das erst noch zeigen. Lürssen scheint beim Bau von Korvetten und Fregatten an seine technischen Grenzen gestoßen zu sein. Es gibt jahrelange Verzögerungen bei Herstellung und Nachrüstungen sowie Reklamation durch die Marine. Dennoch, die Auftragsbücher laufen förmlich über.

Ohnehin ist Rheinmetall so breit aufgestellt, dass es von (fast) jedem Konflikt weltweit profitiert. Beide Unternehmen betonen, dass sie dem politischen Willen in Berlin zur Konzentration der deutschen Rüstungsindustrie folgen. Diese war, sieht man von Airbus ab, lange kleinteilig aufgestellt. Das ist nun vorbei. Rheinmetall bewegt sich auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus Italien und Frankreich. Damit dürfte Pappbergers Ehrgeiz aber noch nicht gestillt sein. Weitere Übernahmen dürften folgen – in Germanien und der Welt.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

EU-Visabann: Kollektive Bestrafung

Der geplante EU-Visabann für Russen trifft die Falschen, meint Daniel Säwert

Rheinmetall: Germanischer Ehrgeiz

Rheinmetall will mit der Übernahme der Lürssen-Werften hoch hinaus

Charlie Kirk: Grausamkeit im Namen des Guten

Christoph Ruf beobachtet die Reaktionen auf die Ermordung des Amerikaners Charlie Kirk

Kommunalwahl NRW: Antifa in die Stadtteilparlamente!

Sebastian Weiermann über den Erfolg der AfD in NRW

Marco Rubio in Israel: Diplomatie an der Jerusalemer Klagemauer

Ein Kommentar zum Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Israel

FDP: Heiße-Luft-Verein mit Rechtsdrall

Jana Frielinghaus über die Ankündigung des FDP-Chefs, Partei der »radikalen Mitte« zu werden

Die Reichen müssen vorangehen

Das Herbst-Drama der Lieferengpässe bei Medikamenten ist nicht neu. Es braucht aber neue Lösungen. Ein Kommentar

IAA-Proteste: Den Gedanken an eine andere Politik wachhalten

Sebastian Weiermann über die Demos und Aktionen gegen die Münchner Automesse

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -