Werbung
  • Kultur
  • Comic und Philosophie

Wie sich Gilles Deleuze mit Sigmund Freud versöhnte

Auf die Pilze kommt es an! Ein Spezialcomic für Gilles Deleuze zum 100.

  • Niko Daniel
  • Lesedauer: 2 Min.
Überraschung in der Unterwelt! Foucault und Lacan haben Freud (M.) zu seinem erklärten Gegner Deleuze mitgebracht.
Überraschung in der Unterwelt! Foucault und Lacan haben Freud (M.) zu seinem erklärten Gegner Deleuze mitgebracht.
Foto: Reprodukt / Martin tom Dieck

Was man gar nicht so mitbekommt: wir befinden uns nicht nur in einem Thomas-Mann-Jahr, sondern auch in einem Gilles-Deleuze-Jahr (100. Geburtstag war am 18. Januar, 30. Todestag ist am 4. November). Es geht eben um »Differenz und Wiederholung«, wie er 1968 seine Habilitationsschrift nannte. Um diese Praxis zu verdeutlichen, veröffentlichten der Hamburger Comiczeichner Martin tom Dieck und der Berliner Musikjournalist Jens Balzer 2000 den Comic »Salut, Deleuze!«: Darin setzt der 1995 verstorbene französische Poststrukturalist auf einem Boot ins Totenreich hinüber, wo ihn schon seine etwas früher verschiedenen Freunde Michel Foucault, Jacques Lacan und Roland Barthes erwarten. Diese Fahrt kann man bekanntlich nur einmal machen – doch Deleuze unternimmt sie fünfmal, stets mit kleinen Variationen.

2001 erschien davon eine Erweiterung: als Fortsetzungscomic auf den »Berliner Seiten« der »FAZ«, in dem an der berühmten »Wunschmaschine« gewerkelt wird. Ein Ausdruck, den Deleuze mit Felix Guattari 1972 für ihr Kultbuch »Anti-Ödipus« als Gegenbegriff zu Freunds »Unbewusstem« erfanden, das ihnen zu autoritär formuliert war. Sie waren gegen das Starre und für das Fließende, das sich mit allem verband, statt sich davon abzusetzen. Idealbild war das »rhiziomatische Denken«, das Deleuze und Guattari propagierten: ein nicht-linerares, nicht-hierarchisiertes Denken, das sie sich wie ein Wurzelgeflecht vorstellten. Das konnte sehr kreativ und produktiv sein.

Und nun ist zum 100. Geburtstag von Deleuze eine weitere Comic-Fortsetzung von Dieck und Balzer erschienen: »Holy Deleuze!«, die mit den beiden Vorgängern von Reprodukt im Sammelband herausgebracht wird. Im dritten Teil treten zwei neue Gaststars auf: René Magritte und Sigmund Freud. Mit letzterem gehen Foucault, Lacan und Barthes Pilze suchen, die sie als Kerzen für den Geburtstagskuchen verwenden, den sie Deleuze mit einem berühmten Spruch von Lacan überreichen: »Zu lieben ist, zu geben, was du nicht hast, an jemandem, der es nicht will«.

Deleuze wundert sich hauptsächlich darüber, dass Freud mitgekommen ist, doch dann stellt sich heraus, dass der in der »Traumdeutung« auch eine Pilztheorie angedeutet hat und nun in der Unterwelt ebenfalls Pilzgeflechte züchtet. Das freut Deleuze sehr. Zum Schluss haben die vier Sozialphilosophen etwas entdeckt: »Freundschaft, das ist das Schwierigste und auch das Schönste.«  nd

Jens Balzer / Martin tom Dieck: Salut Deleuze! Reprodukt, 176 S., br., 29€.

- Anzeige -

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kultur

Ein Furz-Konzert des Grauens

Doch, doch, die Sprache hat was zu sagen: Drei Literatur-Neuerscheinungen der experimentellen Art

Wo bleibt die Erfahrung?

Das Kunstwerk des Monats: »Dambudzo« als Anti-Genre-Kunst von Nora Chipaumire

Wie sich Gilles Deleuze mit Sigmund Freud versöhnte

Auf die Pilze kommt es an! Ein Spezialcomic für Gilles Deleuze zum 100.

Gretchen Felker-Martin macht falschen Witz über Kirk-Mord

Die neue Comic-Serie »Red Hood« wird abgesetzt, weil ihre Autorin Gretchen Felker-Martin den ermordeten Rechtsextremen Charlie Kirk verhöhnt hat

»Miroirs No. 3«: Ein Sommertagstraum

Mit »Miroirs No. 3« beendet Christian Petzold seine von den Elementargeistern der Romantik inspirierte Trilogie

Level 42: Verspätete Hippies

Vor 40 Jahren schafften Level 42 weltweit den Durchbruch, obwohl sie überhaupt nicht in die Zeit passten

Utopist im rückwärtigen Dienst

Sehr schön zwanghaft lehrt Jens-Fietje Dwars uns: »Erfolg ist ein Irrtum«

Eine Tragödie des Stolzes

Für das Lausitz-Festival wurde Shakespeares »Coriolan« geprobt

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.