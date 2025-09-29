Die Zeit für einen Wechsel in Dortmund war reif

Sebastian Weiermann über die Wahlniederlage der SPD in Dortmund

Im Dortmunder Rathaus sitzt künftig der CDU-Politiker Alexander Kalouti an der Spitze.
Im Dortmunder Rathaus sitzt künftig der CDU-Politiker Alexander Kalouti an der Spitze.
Foto: Bernd Thissen/dpa

Fast 80 Jahre stellte die SPD den Oberbürgermeister in Dortmund. Zu gendern ist hier übrigens nicht nötig. Es waren 79 Jahre lang sozialdemokratische Männer. Männer, die lange einen speziellen Habitus hatten, den man freundlich als breitbeinig bezeichnen kann. Man kann es allerdings auch deutlicher sagen, es waren oft genug Macker, die sich wie die Könige von Dortmund aufführten. Hier auf dem Fußballplatz ’ne Bratwurst gegessen, da ’ne Million Fördergeld verteilt, das reichte lange, um Wahlen zu gewinnen. Dass nun mit Thomas Westphal ausgerechnet ein Sozialdemokrat die Oberbürgermeisterwahl verloren hat, der nicht so aufgetreten ist, kann einem leidtun.

Die Niederlage der SPD in Dortmund wird wohl in den kommenden Tagen breit besprochen. Eine These, die dann oft anklingen wird, die Sozialdemokrat*innen hätten sich vor Ort nicht hart genug gegen öffentliches Elend und Armutszuwanderung gestellt. Sören Link, der harte Hund der Ruhrgebiets-SPD hätte mit seinem fast 80-Prozent-Sieg gegen die AfD in Dusiburg doch gezeigt, wie es geht.

Möglicherweise hätte ein bisschen mehr Law and Order auch der Dortmunder SPD zum Sieg verholfen. Aber wohl nicht nachhaltig. Für Sicherheit und Ordnung wählt man nicht die SPD. Wie man einen erfolgreichen Wahlkampf führt, zeigte stattdessen die junge Sozialdemokratin Miriam Scherff: mit einem Versprechen von Wärme und Zusammenhalt erzielte sie in Wuppertal 75 Prozent der Stimmen gegen einen CDU-Kandidaten.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Vom falschen Ende aufgezäumt

Kürzungsideen bei der Pflegeversicherung sind der falsche Ansatz

Schluss mit Schwarz-Weiß

Das Denken über Osteuropa muss sich ändern, meint Daniel Säwert

Die USA werden zum Gottesstaat

Aufgrund der Macht der Christen in den USA zweifelt Christoph Ruf an der Aufklärung

Die Zeit für einen Wechsel in Dortmund war reif

Sebastian Weiermann über die Wahlniederlage der SPD in Dortmund

Das Deutschlandticket wird unverschämt teuer

Sebastian Weiermann über die Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Friedensplan für Gaza: Vollmundige Versprechen

Donalds Trumps Pläne für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern werden die Erwartungen nicht erfüllen können

»All Eyes on Gaza«: Gegen zweierlei Maß bei Kriegsverbrechen

Endlich sind auch aus Deutschland die Stimmen für ein Ende des brutalen israelischen Kriegs in Gaza laut zu hören, meint Jana Frielinghaus

Keine Weichenstellung

Die Bahn setzt künftig auf Hauptstrecken, ländliche Regionen verlieren noch mehr den Anschluss

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -