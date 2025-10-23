Osteuropaexperte Schlögel als Teil des rechten Mainstreams

Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten

Friedenspreis &ndash; Osteuropaexperte Schlögel als Teil des rechten Mainstreams
Foto: dpa/Andreas Arnold

Was haben Julia Nawalnaja, Adam Kadyrow und Karl Schlögel gemeinsam? Sie alle sind mit Russland verbunden und werden zuletzt mit allerhand Preisen überhäuft, bei denen nicht klar ist, wofür eigentlich. Das gilt auch für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den Schlögel jetzt erhielt.

Dabei gäbe es in Schlögels Wirken genügend Gründe für Auszeichnungen. Der 77-Jährige war der Reformer der bundesdeutschen Osteuropawissenschaft, machte aus der Feindwissenschaft eine, die verstehen will. Als Student in Moskau in den 1980ern und später als Professor für Osteuropäische Geschichte in Konstanz und Frankfurt (Oder) verschob der frühere Maoist mit seinen Schriften für Bundesdeutsche die Grenzen des Kontinents. Europa endete nicht mehr in Braunschweig, sondern in Baschkortostan. Und dazwischen lag ein Raum, den es (wieder) zu entdecken galt.

Diese Zeiten sind vorbei. Seit seiner Emeritierung 2013 fand in Kiew der Euromaidan statt, annektierte Moskau die Krim und marschierte später komplett in die Ukraine ein. »Alles, was man im Laufe eines Lebens zusammengetragen hat, scheint infrage gestellt, entwertet« zu sein, sagte der Historiker bei seiner Rede in Frankfurt am Main. Als Folge stimmte Schlögel immer lauter in den rechten Kanon jener Menschen in Deutschland ein, die die Mauer in den Köpfen wieder hochziehen. Schlögel wurde auf einmal massentauglich, die einstige Koryphäe der Osteuropawissenschaft zu einem Teil des konservativen Mainstreams in Deutschland. Dieser Friedenspreis ist keine Anerkennung für die Leistungen Schlögels, sondern ein Danke, dass er die rechtskonservative Wende in Deutschland mitträgt.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Massengrab Mittelmeer

Erneut 40 Bootsflüchtlinge vor der Küste Tunesiens ertrunken

Kein Job für Gott­lose: Karlsruhe kippt Urteil gegen Diakonie

Bundesverfassungsgericht gibt Klage des evangelischen Arbeitgebers gegen eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts statt

Politologe Jeanpierre: »Die Straße gehört allen«

Der Politologe Laurent Jeanpierre analysiert die Proteste gegen die Sparpolitik Macrons in der Geschichte sozialer Kämpfe in Frankreich

Karen-Minderheit in Myanmar: »Ich bin rund um die Uhr im Einsatz«

Nan Paw Gay betreibt ein Exilmedium für die in Myanmar unterdrückte Bevölkerungsgruppe der Karen

Osteuropaexperte Schlögel als Teil des rechten Mainstreams

Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten

Künstlerin Hanna S.: »Trotz U-Haft arbeitet sie weiter«

Vier Künstler*innen sprechen über die Arbeiten ihrer Kollegin, der verurteilten Antifaschistin Hanna S.

Widerstand gegen ICE: Die Nachbarn helfen

Wie sich Communitys in Chicago gegen die staatliche Verfolgung von Migranten wehren

AfD für Aufrüstung: Sterben nur für deutsche Interessen

Die AfD trägt den Aufrüstungskurs der Bundesregierung voll mit. Was, wenn die Partei die Früchte dieser Politik erntet?

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.