- Politik
- BSW
Dehm scheitert vor Gericht gegen Wagenknecht
Richter am Berliner Landgericht: Äußerungen der BSW-Chefin von der Meinungsfreiheit gedeckt
Berlin. Der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm hat ohne Erfolg gegen Äußerungen der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht geklagt. Das Berliner Landgericht wies eine Unterlassungsklage des 75-Jährigen ab. Dehm wollte juristisch erzwingen, dass Wagenknecht Aussagen unterlässt, die er als ehrenrührig erachtet. Wagenknecht soll über Dehm gesagt haben, er sei unberechenbar und geistesgestört.
Die strittigen Äußerungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt, begründete der Vorsitzende Richter Florian Lickleder das Urteil. Zudem seien sie im kleinsten Kreis bei einer Unterhaltung gefallen, die einen politischen Hintergrund gehabt hätten. Äußerungen in solchen geschützten Räumen müssten möglich sein ohne juristische Folgen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Hintergrund zum Thema: Ein kleiner Rosenkrieg – BSW-Chefin Wagenknecht wird von ihrem einstigen Gefährten Dehm verklagt – dabei hat sie ganz andere Sorgen
Das Gericht hatte bereits bei der mündlichen Verhandlung vor einer Woche deutlich gemacht, dass die Klage wenig Chancen auf Erfolg hat. Dehm hatte für diesen Fall angekündigt, möglicherweise in Berufung gehen zu wollen. Dann müsste sich die nächsthöhere Instanz mit dem Fall beschäftigen. Er werde nun mit seinem Mandanten darüber beraten, sagte sein Anwalt, Gerhard Schüler.
Anders als Wagenknecht war Dehm persönlich zur mündlichen Verhandlung vor einer Woche erschienen. Wortreich und emotional trug der frühere Bundestagsabgeordnete vor Gericht vor, wie ihn vermeintliche Äußerungen der langjährigen Weggefährtin bei den Linken verletzten.
Diese sollen im Zusammenhang mit der neuen Partei von Wagenknecht und einer möglichen Mitgliedschaft von Dehm gefallen sein. »Frau Wagenknecht soll einfach in Zukunft unterlassen, meine geistige Integrität infrage zu stellen«, forderte Dehm, der nach eigenen Worten das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wählt. Wagenknechts Anwalt bestritt entsprechende Äußerungen.
Dehm und Wagenknecht waren lange Zeit enge politische Weggefährten innerhalb der Linken. Nach Wagenknechts Austritt aus der Linkspartei und der Gründung des BSW im Januar 2024 haben sich ihre politischen Wege getrennt. dpa/nd
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.