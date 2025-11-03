Werbung

CDU: Braver Chor der AfD-Nachtraber

Ruta Dreyer über CDU-Diskussionen um Rückkehrer nach Syrien

  • Ruta Dreyer
  • Lesedauer: 2 Min.
Den Leuten in seiner Partei gefällt nicht, wie bestürzt sich Wadephul über die Zerstörungen in Syrien zeigte.
Den Leuten in seiner Partei gefällt nicht, wie bestürzt sich Wadephul über die Zerstörungen in Syrien zeigte.
Foto: dpa/Marcus Brandt

Zieht man bei der Migration die Menschenwürde als Gebot heran, so kann man mit Kritik aus der CDU rechnen. Überraschenderweise trifft diese nun jemanden aus der Partei selbst.

Als Außenminister Johann Wadephul vergangene Woche Syrien besuchte, sagte er in Harasta, einem Vorort von Damaskus: »Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.« Er zweifelte an, dass viele Syrer*innen rasch und freiwillig in das zerstörte Land zurückkehren würden.

Prompt grenzen sich CDU-Spitzenpolitiker*innen von Wadephul ab. Sie haben Angst davor, dass die christdemokratische Partei mehr mit »christlicher Nächstenliebe« als mit rigider Asylpolitik assoziiert werden könnte. Fraktionsvize Günter Krings hält den Zerstörungsgrad eines Landes als Argument gegen Rückkehr für ungeeignet. Seit wann geht es der CDU beim Thema Migration noch um Argumente?

Im Chor rufen die Kritiker*innen innerhalb der Union zur sofortigen Abschiebung von Straftätern auf. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, müsste man diese Partei mittlerweile täglich fragen. Die CDU zeigt wieder: Sie ist eine gute Schülerin, wenn es darum geht, Inhalte der AfD zu übernehmen. Aber auch eine extrem schlechte Schülerin darin zu verstehen, dass sich die AfD mit dieser Strategie nicht bekämpfen lässt.

Trotzdem hält die Union an dieser Strategie fest. Die Parteikolleg*innen erinnern den Außenminister daher daran, sich gefälligst in den Chor der AfD-Nachtraber einzureihen.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

CDU: Braver Chor der AfD-Nachtraber

Ruta Dreyer über CDU-Diskussionen um Rückkehrer nach Syrien

Ärztenotstand lange absehbar

Der Medinzinermangel in Brandenburg dürfte nicht überraschen

USA: Nukleares Pokerface

Wolfgang Hübner über die atomaren Drohungen der USA

Mehr Konsum statt Geselligkeit

Christoph Ruf beobachtet eine Vereinzelung unserer Gesellschaft und ist überzeugt: Im Kapitalismus ist diese gewollt.

Pest oder Cholera

Ulrike Henning über die vermeintliche Ausweglosigkeit bei den Kassenfinanzen

European Forum: Theorie und Praxis

Uwe Sattler sieht das European Forum als Erfolgsgeschichte – mit Luft nach oben

»Stadtbild« in Deutschland: Eine menschengemachte Katastrophe

Die Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz wurde falsch verstanden, findet Andreas Koristka

Weiter wenig Sicherheit für Syrer

Jana Frielinghaus über widersprüchliche Signale aus der Bundesregierung zum Umgang mit Geflüchteten aus dem Land

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.