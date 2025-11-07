Werbung

Riesiges Schlupfloch

Das deutsche CCS-Gesetz birgt viele Risiken

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigt sich weiter industriefreundlich.
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigt sich weiter industriefreundlich.
Foto: dpa/Michael Kappeler

An der CCS-Technologie scheiden sich bekanntlich die Geister. Für die einen bietet die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff den einzig gangbaren Weg zur gesetzlich festgelegten Klimaneutralität, für die anderen hebelt gerade sie die Klimaziele aus. Wie üblich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, doch das jetzt vom Bundestag beschlossene Gesetz schafft in jedem Fall mehr Risiken als Chancen.

Da ist zum einen die – gegenüber den ursprünglichen Ampel-Plänen – Reduzierung der Umweltverträglichkeitsprüfungen. Bürokratieabbau mag en vogue sein, er ist aber nicht immer sinnvoll. CCS ist wissenschaftlich noch lange nicht ausreichend erprobt, daher ist unklar, wie genau das Kohlendioxid wirklich dauerhaft gespeichert werden kann. Genehmigungen für CO2-Pipelines quer durch Deutschland und für die Verpressung unter dem Meeresboden müssen wohlüberlegt und geprüft sein. Sollten größere Mengen des Treibhausgases entweichen, ist nämlich die erhoffte Klimaschutzbilanz futsch.

Problematisch ist zudem, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihr Lieblingsprojekt mit dem Gesetz fördert: die Errichtung vieler neuer Back-up-Gaskraftwerke. Damit wird eine fossile Energiegewinnung staatlich gefördert in die Länge gezogen, für die es dringend Ausstiegsbeschlüsse braucht. Die Übergangszeit bis zu hundertprozentiger Energiegewinnung aus Erneuerbaren muss so kurz wie möglich gehalten werden. Neue Kraftwerke genauso wie die überzogene LNG-Infrastruktur verlängern unnötig das fossile Energiezeitalter.

Gewiss, es gibt Industrien, bei denen die CO2-Abscheidung zumindest vorübergehend notwendig sein wird. Die grüne Transformation der Stahl-, Zement- und Chemiebranchen, und zwar in zügigem Tempo, ist dennoch ein Muss. Doch Teile der Wirtschaftslobby, die sich zunehmend mit Klimaschutzmaßnahmen anzufreunden schien, stellen gerade alles Mögliche wieder infrage. Und das CCS-Gesetz in der jetzigen Form bietet ihnen genau das, wovor Kritiker warnen: ein riesiges Schlupfloch, um weitermachen zu können wie bisher.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Riesiges Schlupfloch

Das deutsche CCS-Gesetz birgt viele Risiken

Westsahara: Marokko hat Grund zum Feiern

Martin Ling über diplomatische Erfolge von Rabat zu Lasten der Sahrauis

»Kriminelle Ausländer«: Die üblichen Verdächtigen

Sheila Mysorekar über eine alarmistische Berichterstattung zu sogenannter Ausländerkriminalität

Die Ostfront und ein Gymnasium in Freiburg

Mithu Melanie Sanyal über einen Schülerprotest gegen die Bundeswehr

Friedenspreis für die Nato: Ein Treppenwitz

Jana Frielinghaus über die Auszeichnung der Nato mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens

New York: Das Prinzip Hoffnungsträger

Nelli Tügel dämpft den linken Optimismus nach der Wahl Zohran Mamdanis zum Bürgermeister von New York

Mit dem »nordischen Modell« bleibt Deutschland »Puff Europas«

Julian Daum hält das von der CDU geforderte Sexkaufverbot für gefährlich – für Sexarbeitende und Opfer von Menschenhandel gleichermaßen

Reform gegen die Verfassung

In Italien wird die Justiz umgebaut. Mit gravierenden Folgen für eine unabhängige Rechtsprechung

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.