Donald Duck hat keine Ladeangst

Mobilitätswende in Entenhausen: Donald Duck kämpft mit dem E-Auto

Alle reden vom Wetter, auch Donald Duck.
Alle reden vom Wetter, auch Donald Duck.
Foto: ©2025 Egmont Ehapa Media/Disney

Das Auto ist bekanntlich der beste Freund der Deutschen. Noch vor dem Handy, dem nächsten Supermarkt und dem Hund. Katzen, Fahrräder und Liebesbeziehungen müssen sich hinten anstellen. Das Elektroauto übrigens auch. Von den fast 50 Millionen Autos, die unentrinnbar alles verstopfen und versiegeln, fahren weniger als zwei Millionen ohne Benzin, auch wenn die Tendenz steigt (17 Prozent bei den Neuzulassungen 2025).

Doch die meisten Deutschen leiden konstant unter »Ladeangst« und »Reichweitenangst«, wie man bei VW in Wolfsburg sagt, wo man es bislang nicht geschafft hat, einen E-Käfer günstig anzubieten, und lieber weiter mit den SUVs in die Absatzkrise rauscht. Ganz anders in Entenhausen. Im neuesten »Lustigen Taschenbuch« baut Donald Duck sein Traditionsauto, den »313er« (alter Fantasiename) zum E-Auto um, weil bei dem nur noch toxische dunkle Wolken aus dem Auspuff kommen. Nach dem Motto der alten Ratgeberbücher für die Autoreparatur: »Jetzt helfe ich mir selbst«. Damit sein Auto nur noch mit Strom fährt, verpasst er ihm einen »multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz«.

Donald probiert drei Varianten aus, um den 313er aufzuladen: Mit Windenergie (Turbine), Muskelkraft (Pedale) und Sonne (Kollektoren). Klappt alles nicht – wegen des Wetters. Sein Scheitern wird von Tick, Trick und Track mit dem Handy abgefilmt – für eine Plattform von Dagobert Duck, der damit für die konventionellen Verbrennerautos seines Konzerns werben will. Donald lässt sich schließlich von Daniel Düsentrieb einen Filter für den Auspuff des »313er« erfinden, um »sämtliche Schadstoffe aus den Abgasen« zu beseitigen.

Ein Drama, wie von Christian Lindner ausgedacht. Doch halt, die Follower von Dagoberts Plattform sind begeistert: »Verbessern ist das Motto der Zukunft! Verschrotten war gestern« und »lieber weniger Dinge kaufen und die reparieren, die man besitzt«. Ein Hauch von Degrowth in Entenhausen. Okay, nur: Was will man mit diesen ganzen Autos, wenn man nicht gerade VW heißt?

Lustiges Taschenbuch Nr. 604 »Der E-313«, Egmont Ehapa, 8,99 €.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kultur

Donald Duck hat keine Ladeangst

Mobilitätswende in Entenhausen: Donald Duck kämpft mit dem E-Auto

Augen links, Orientierung nach Osten!

Die »Gesellschaft der Freunde des neuen Russland« (1923–33) war deutsche Aufbauhelferin und Propagandaorganisation für die junge Sowjetunion.

Das Trauma bleibt

»Nobody’s Girl«: die Geschichte der Virginia Louise Roberts Giuffre, Opfer sexuellen Missbrauchs und Hauptanklägerin im Epstein-Prozess

»Erzähl ihnen alles!«

Die iranisch-US-amerikanische Autorin Azar Nafisi im Gespräch über die Verfilmung ihres bekannten Buches »Lolita lesen in Teheran«

Goldt und wie er die Welt sah

Max Goldt ist zurück und setzt sich zwischen alle Stühle – was für ihn spricht

Proteine haben Prio

In den USA lauern Proteine überall, auch dort, wo man sie am wenigsten erwartet

Konstantin Wecker und das Ende einer Heldeninszenierung

Konstantin Wecker stilisiert sich gern als Barde des Edlen und Guten. Jetzt erfahren wir: Er hatte eine Beziehung zu einer Minderjährigen

»Krieg ist das größte Übel«, sagt der Deserteur

Warum der Wehrmachtsdeserteur Herbert Mosch 80 Jahre nach dem Nürnberger Militärtribunal der Alliierten enttäuscht ist

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.