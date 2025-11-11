- Kommentare
- EKD
Aufrüstung: Die Kirche macht mobil
Christof Meueler über den Abschied der EKD vom Pazifismus
Frieden schaffen ohne Waffen – das war einmal. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) macht jetzt mit bei der Steigerung der Vorkriegsstimmung. Auf ihrer Synode in Dresden stellte sie eine neue »Friedensdenkschrift« vor. Es ist ihr Abschied vom Pazifismus, »mit vertrauendem Herzen«, wie sie es nennen – für das Militär.
Laut EKD »gilt es, eigene Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung substanziell auszubauen«. Begründet wird dies von einem »friedensethischen Redaktionsteam« mit den üblichen Buzzwords: Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine plus »hybrider Krieg, Cyberwaffen und Terrorismus«.
Da gebe es nur eine Lösung: »Gewalt muss – notfalls mit Gegengewalt –eingedämmt werden, ohne aber das Ziel der Überwindung von Gewalt aus den Augen zu verlieren«. Nach dem Atomkrieg ist Ruhe. Aber warum das alles? Ziel sei es, die Hoffnung zu bewahren »auf den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft«. So kann man es natürlich auch sagen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.