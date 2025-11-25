»Generationengerechtigkeit«: Kandidat für das Unwort des Jahres

Sarah Yolanda Koss über den unnötigen Streit um »Generationengerechtigkeit«

Die Ausfinanzierung eines guten Unruhestands für alle müsste heute starten.
Die Ausfinanzierung eines guten Unruhestands für alle müsste heute starten.
Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Dies ist ein Antrag, »Generationengerechtigkeit« zum Unwort des Jahres 2025 zu küren. Die Junge Union rekonstruiert damit eine Form des »Wir gegen sie« in der Rentenfrage. Es ist ein Aufhetzen von Jung gegen Alt, das wir bereits aus Ampel-Zeiten von der FDP kennen und die JU pünktlich zur Haushaltsdebatte aus der Mottenkiste zieht. Dabei benachteiligt die Stabilisierung des Rentenniveaus jüngere Generationen per se gar nicht, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Böckler-Stiftung berechnete.

Denn erstens werden Renten jeweils vom bisherigen Niveau auf das nächste angepasst. Das bedeutet, auch künftige Rentner*innen profitieren davon, übrigens Männer in ähnlicher Weise wie Frauen. In Zahlen: Die monatliche Standardrente nach 45 Jahren Durchschnittseinkommen erhöht sich durch die Stabilisierung im Jahr 2032 um rund 59 Euro. Jene im Jahr 2057, wenn eine heute 35-jährige Person in Rente geht, um 116 Euro. Dazu kommt, dass aktuelle Rentner*innen nur noch einige Jahre von der Maßnahme profitieren, jüngere dagegen ab Beginn ihrer Bezugsdauer. Zweitens sollen Zuschüsse des Bundes das Rentenpaket finanzieren, nicht Beitragserhöhungen der Jungen. Die Steuern für die Zuschüsse tragen Rentner*innen mit.

Damit das funktioniert, müssen die Renten freilich auch in Zukunft finanziert werden. Beispielsweise durch mehr Personen, die in das öffentliche System einzahlen. Die andere Option ist eine ablenkende Debatte um »Generationengerechtigkeit«, bis 2057 und darüber hinaus.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Zu Trumps Freuden

Sebastian Weiermann über die Verfolgung von Antifaschist*innen

Berlin: Schutz für Frauen hat Grenzen

Nach dem Kürzungsstopp muss der Abschiebestopp folgen, meint Jule Meier.

»Generationengerechtigkeit«: Kandidat für das Unwort des Jahres

Sarah Yolanda Koss über den unnötigen Streit um »Generationengerechtigkeit«

Ein Klassentreffen, das Hoffnung macht

Olivier David über Begegnungen mit Menschen, die er auf seinen Lesungen macht

Rücktritt der Berliner SPD-Chefs: Chance für Erneuerung

David Rojas Kienzle zum Rücktritt der Berliner SPD-Vorsitzenden

Merz-Regierung: Gefahr für Frauen

Jana Frielinghaus über den Zusammenhang zwischen Sozial­abbau und misogyner Gewalt

Rettet Menschen vor Eseln!

Matthias Monroy zur »Evakuierung« von Nutztieren aus Gaza

Ukraine in der Karibik

Raul Zelik über Trumps militärische Eskalation gegen Venezuela

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -