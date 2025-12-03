  • Politik
  • Hans-Joachim-Friedrichs-Medienpreis

Sophie von der Tann: Journalistin mit »Vorgeschichte«

Die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann bleibt cool – trotz unfairer und massiver Hetze

Hans-Joachim-Friedrichs-Medienpreis &ndash; Sophie von der Tann: Journalistin mit »Vorgeschichte«
Foto: dpa/Henning Kaiser

Der Nahost-Konflikt begann nicht erst am 7. Oktober 2023, dem Angriff palästinensischer Gruppen auf Israel mit rund 1200 Toten. Der Verweis auf eine »Vorgeschichte« löst jedoch heftigste Reaktionen aus. Im Fadenkreuz israelischer und deutscher Meinungskriegern steht jetzt die ARD-Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Die 34-Jährige hatte gegenüber einem bayerischen Amtsträger auf Wurzeln des Konflikts bis ins Osmanische Reich verwiesen – und das Wort »Vorgeschichte« benutzt.

Es begann eine bekannte Choreografie: Die »Welt« und die »Jüdische Allgemeine« verbreiteten einseitige Behauptungen; Israels Botschafter mischte sich ein; ein in Deutschland beliebter Ex-Armeesprecher eskalierte, von der Tann sei das »Gesicht vom neu-deutschen Juden- und Israelhass«. Und so weiter.

Die Kasselerin von der Tann spricht Hebräisch, Arabisch, Englisch und Französisch, lernte in Jordanien, Libanon, Israel und promovierte an der London School of Economics. 2019 erhielt sie den Axel-Springer-Preis. An diesem Donnerstag soll der Hans-Joachim-Friedrichs-Medienpreis folgen – dagegen gibt es nun auch eine Kampagne aus dem Umfeld der Kölner »Omas gegen rechts«: Von der Tann berichte einseitig und frame israelische Kriegshandlungen als »Genozid« – was aber eine UN-Kommission feststellte.

Die Jury stützt die Nominierte – auch da sie »im Hagel der Kritik ihre Ruhe bewahrt«. Ihre Kritiker*innen vergessen: Journalismus ist nach dem 7. Oktober auch schwierig, weil Israel keine Medien nach Gaza lässt und dortige Journalist*innen in großer Zahl tötet. Wie soll darüber objektiv berichtet werden?

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Gericht erklärt Massen-Scan von E-Mails für illegal

Schweizer Geheimdienst überwacht täglich Millionen Nachrichten – ohne Anlass

Sophie von der Tann: Journalistin mit »Vorgeschichte«

Die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann bleibt cool – trotz unfairer und massiver Hetze

Reformlinke Strömungsfusion

»Demokratische Linke« will Linke zur »konfliktbereiten und bündnisfähigen Kraft« ausbauen

Balearen fordern Frontex-Einsatz

Zahl der Ankünfte von Flüchtlingsbooten auf den Inseln steigt weiter

Südkorea: Der Schock wirkt nach

Südkorea ist ein Jahr nach dem kurzzeitigen Notstand nur oberflächlich befriedet

Landwirtschaft in der Gemeinde Purificación: Ringen um den Reis

In Tolima, einer der größten Reisregionen Kolumbiens, stemmen Kleinbauern den Großteil der Arbeit, doch am Ende landen die Gewinne bei den Unternehmen

Sicherheit, Asyl und Drohnenabwehr

Auf der Innenministerkonferenz wird über Asylreform, Drohnenabwehr und Böllerverbot diskutiert

Frauen aus ganz Argentinien: »Unterdrückung schafft Rebellion«

Frauen aus ganz Argentinien reisen nach Corrientes, um beim plurinationalen Treffen ihren Widerstand gegen die Regierung Milei zu bündeln

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.