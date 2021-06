Peter Porsch

dpa/Matthias_Hiekel

Peter Porsch, geboren 1944 in Wien, studierte u.a. Germanistik und siedelte 1973 in die DDR über. Er arbeitete an der Universität Leipzig und war dort in den 80er und 90er Jahren Professor u.a. für Sprachtheorie uns Soziolinguistik. In den 90er Jahren war er Vorsitzender des sächsischen PDS-Landesverbandes, von 1994 bis 2007 Vorsitzender der PDS-Landtagsfraktion. Zwischenzeitlich amtierte er als stellvertretender Bundesvorsitzender der PDS.