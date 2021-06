Auf den Spuren ihres Großvaters nimmt die unerschrockene Amandine an einer Expedition zur legendären Insel Tukanien teil. Dort trifft sie auf merkwürdige und fremdartige Lebewesen, die die Insel bewohnen. Doch Amandine muss sich mit ihren Naturbeobachtungen beeilen, denn Tukanien wird bald verschwunden sein! Wird die Forscherin die Geheimnisse der Insel aufdecken, bevor es zu spät ist? Ein abenteuerliches Bilderbuch für kleine und große Entdecker*innen.

Foto: Marianne Ferrer

Amandine hat schon so lange auf diesen Moment gewartet. In nur wenigen Tagen wird sie in die Fußstapfen ihres Großvaters treten. Sie wird endlich seine Studien voranbringen und die Geschöpfe beobachten können, die sie aus seinen Erzählungen kennt.

Foto: Marianne Ferrer

... ganz so, wie es ihr Großvater damals auch getan hat.

Über Jahrtausende hinweg war Tukanien der Menschheit unbekannt geblieben, weil die Insel stets von einem dichten und zähen Nebel umhüllt wird. Er lüftet seinen Schleier nur einmal alle fünfzig Jahre - und dann auch nur für die Dauer eines einzigen Tages.

Bei einer Expedition hatte ein gewaltiger Sturm die El Brontosaurio des Dr. Alfonso vor die Ufer Tukaniens gespült.

In genau diesem Moment hatte sich der Nebel, der bis dahin die Insel verborgen hatte, aufgelöst. Es ergab sich also dank eines Zufalls oder, wie Dr. Alfonso gerne sagte, aus reinem Glück, dass er die schönste Entdeckung seines Lebens machen konnte.

Da erregt ein Glucksen Amandines Aufmerksamkeit. Das Geräusch führt sie zu bezaubernden Erdbeerfasanen, die damit beschäftigt sind, duftende Beeren zu futtern. Sie kann nicht anders, als auch ein paar Früchte zu kosten, bevor sie schließlich ihren Weg fortsetzt.

Ein Stückchen weiter wird sie durch ein grimmiges Brummen in Alarmbereitschaft versetzt. Amandine geht hinter den Büschen in Deckung. Im dichten Blattgrün verborgen beobachtet sie, wie eine ganze Familie Ringelschweine Pirouetten tanzt. Diese Tiere sehen niedlich aus, sind aber eher gefährlich. Da ist Amandine wohl mit knapper Not noch einmal davongekommen! Sie wagt es nicht, die Tiere zu stören und schleicht sich lautlos davon.

Marianne Ferrer

Tukanien

In Zusammenarbeit mit Valérie Picard Aus dem Französischen von Katharina Hussi

Alibri Verlag

48 S., geb., 17,00 €

Für Kinder ab 6 Jahren