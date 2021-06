Vorbereitungen zum Parteijubiläum in Peking Foto: dpa/AP/Andy Wong

Mit dem 100-jährigem Parteijubiläum der KPCh feiert China zugleich das erreichen des ersten Ziels des von Parteiführer Xi Jinping formulierten »Chinesischen Traums«: Dem Ausradieren extremer Armut im Land. Für das nächste große Jubiläum, 2049 wird die Volksrepublik 100 Jahre alt, strebt Xi an, dass China eine vollentwickelte Industrienation und eine sozialistische Gesellschaft sein wird. Es gibt also viel zu feiern, oder?

Es ist kaum an der Botschaft zu Zweifeln, dass große Erfolge erzielt wurden.

Zur 100-jährigen Jubiläum gibt es ein neues Lehrbuch zur Geschichte der KPCh, dazu gibt es eine landesweite Lernkampagne zur Parteigeschichte. Wie will Xi, dass auf die Geschichte der Partei geblickt wird?

Das neue offizielle Lehrbuch »Eine kurze Geschichte der KPCh« orientiert sich bei der Bewertung der Mao-Ära an der Zentralkomittee-Resolution von 1981. Nach dem Tod von Mao Tse-tung sah sich die Parteiführung gezwungen, eine neue Interpretation der Geschichte seit der Gründung der Volksrepublik 1949 vorzulegen. Während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 waren Fraktionskämpfe innerhalb der KPCh unter Beteiligung der Bevölkerung in einen Bürgerkrieg eskaliert.

Nun wird der Darstellung der Verfolgung von Parteikadern und Bürger*innen während der Kulturrevolution wieder deutlich weniger Raum eingeräumt. In einem Lehrbuch zum 90. Jahrestag der Parteigründung wurden die Hungersnot und die »außergewöhnliche Sterblichkeit« während des »Großen Sprungs nach vorne« von 1958 bis 1961 noch erwähnt. In dem neuen Lehrbuch wird nur von »ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten« gesprochen, die durch »linke Fehler«, Naturkatastrophen und den Vertragsbruch der Sowjetunion ausgelöst worden seien.

Die bisherige neunjährige Amtszeit Xis nimmt mehr als Viertel das Buches ein.

Mit dem neuen Lehrbuch versucht Xi vor allem auch, sich selbst einen Platz in der Parteigeschichte zu sichern. Xi wird als weiser marxistischer Politiker, Theoretiker und Stratege gepriesen. Die Vereinheitlichung der Führung von Staat, Partei und Armee mit Xi als Kern sei Ausdruck des Volkswillens und die Anerkennung dieser Autorität Pflicht jedes Mitglieds von Partei und Streitkräften.

In der Geschichte der PRC ist der Begriff Widerspruch prominent - Mao nutzte ihn, die Reformer um Deng genauso wie Xi nun auch. Was eint diese Führer in dieser Sichtweise, was trennt sie?

»Widerspruch« ist ein sehr wichtiges Konzept in der Ideologie der KPCh - oft wird unterschieden in Haupt- und Nebenwidersprüchen, die sich tauschen lassen. Das ist ein sehr dynamisches Konzept, dass sich von starrer Orthodoxie unterscheidet. So war es etwa den Reformen um Deng Xiaoping nach 1978 möglich, Reformen politisch zu rechtfertigen: Der »Hauptwiderspruch« in der sozialistischen Gesellschaft sei nicht, wie Mao fälschlicherweise definiert hatte, im Klassenkampf zu suchen, sondern im Widerspruch zwischen den noch unterentwickelten Produktivkräften und den unbefriedigten Bedürfnissen des Volkes. Damit wurde der Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einführung eines kapitalistischen Wirtschaftssystem theoretisch begründet.

Auch wenn die Regierung ihr Ziel erreicht haben mag, absolute Armut zu beenden und es eine breite wohlhabende urbane Mittelschicht entstanden ist, so wächst doch die Ungleichheit in China beständig, die Zahl der Milliardäre wächst. Ist dies der Abschied von der Revolution?

Laut Xi ist der Hauptwiderspruch der chinesischen Gesellschaft heute der Widerspruch zwischen den ständig wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung nach einem schönen Leben und der unausgewogenen Entwicklung. Diese Entwicklung wird in China nicht mehr unter »Klassenkampf« betrachtet, sondern soziologisch, wofür Schichtenmodelle aus der westlichen Soziologie herangezogen werden. Eine Rückkehr zum Klassenkampf der Mao-Ära soll es jedenfalls nicht geben.

Schon Deng Xiaoping wagte es nicht, mit Mao zu brechen. Xi erklärt, beide hätten einen Platz in der Geschichte des Aufbaus des chinesischen Sozialismus, grenzt sich aber von beiden ab. Worum geht es Xi?

In der Bevölkerung und in der Partei gibt es eine große Gruppe, die in den Mao-Jahren sehr gelitten haben. Ihnen macht Xi klar, dass sie die Erfolge der Mao-Ära nicht negieren dürfen - eine Warnung an liberale Kräfte in der Partei. Andererseits gibt es die Gruppe der (Neo)-Maoist*innen, die in der Politik nach 1978 eine »Restauration des Kapitalismus« sehen. An die geht die Ansage, die Notwendigkeit der »Reform und Öffnung« nicht zu verneinen. Xi will beide Gruppen integrieren, widersprüchliche Strömungen in der Partei sollen sich vereinigen.

In den 1940er Jahren studierte Mao gemeinsam mit Kadern Parteigeschichte, um die »Gedanken zu vereinheitlichen«. Bei den Reformern nach 1978 hieß es, »die Gedanken zu befreien«. Unter Xi heißt es nun, »die Gedanken zu befreien, um sie zu vereinheitlichen« - das Ziel der Parteigeschichtsschreibung ist es, mit der Partei zu gehen und ihr zu gehorchen, das ist für alle Strömungen verbindlich.

Seit Jahren wettert die Parteipresse gegen den sogenannten »Historischen Nihilismus«. Was ist damit gemeint?

In der Kampagnen gegen »historischen Nihilismus« wird zum einem eine Strömung von Forschenden angegriffen, die seit den 1990ern einen »Abschied von der Revolution« fordert. Ihnen wird vorgeworfen, die Errungenschaften von Partei und Staat zu verneinen und einige »historische Fehler« der KPCh zu nutzen, um das politische System generell in Frage zu stellen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde es möglich, auf Quellen dort zuzugreifen, außerdem wurde es vielen chinesischen und ausländischen Forschenden möglich, basierend auf neu zugänglichen Quellen besonders die Mikro- und Lokalgeschichte von Staat und Partei neu zu schreiben.

Dabei spielten der Zugang zu Zeitzeug*innen, die Öffnung von lokalen Archiven und auch der Kauf von »Müllmaterialen« auf Floh- und Altpapiermärkten eine wichtige Rolle, etwa ausgesonderte Akten, parteiinterne Publikationen, Tagebücher oder Pamphleten der Roten Garden. Neue Details kamen ans Tageslicht wie zum Beispiel das Ausmaß der Hungersnot während des »Großen Sprungs«, kreative Widerstandsmaßnahmen der Landbevölkerung oder die Bedeutung von Fraktionskämpfen innerhalb der Armee in der kulturrevolutionären Gewalt sowie große lokale Unterschiede bei Kampagnen.

Gibt es noch eine von der Partei unabhängige Geschichtsschreibung innerhalb Chinas?

Seit dem Machtantritt von Xi 2012 ist die »goldene Ära« der Forschung jenseits der Parteidoktrin endgültig vorbei. Die Regierung ließ den Zugang zu Archiven, selbst auf Kreisebene, stark beschränken. Die Partei will das Monopol über die Narrative zurückgewinnen, Xi fordert, dass die Parteigeschichte »politisch korrekt« erzählt werden müsse. Darin ist kein Platz für Hungersnot, Kulturrevolution oder Tiananmen-Massaker. Und wenn dann nur, um zu zeigen, wie gut die Partei darauf reagiert hat.

In ihrem Buch »Chinas große Umwälzung« schreiben Sie, dass alle Führungsgenerationen der KPCh davon ausgingen, China müsse in wenigen Jahrzehnten vollbringen, wofür der Westen seit dem 19. Jahrhundert Zeit hatte. Wie haben die verschiedenen Generationen die Aufgabe angegangen?

Zuerst muss gesagt werden, dass es allen Führungsgenerationen um den Wiederaufstieg Chinas geht. Sie sehen China als Zentrum der Welt, bevor es durch Imperialismus und Kolonialismus geknechtet wurde. Nach der Gründung der Volksrepublik 1949 setzte Mao auf ein Sowjetmodell der Industrialisierung. Ziel war es, eine Schwerindustrie aufzubauen und England in der Stahlproduktion herauszufordern.

Die erste schwere wirtschaftliche Krise der Volksrepublik wurde durch die Politik des »Großen Sprungs nach vorne« verursacht. Das völlig überambitioniertes Industrialisierungsprogramm, in Verbindung mit Verwaltungschaos nach der Einführung von ländlichen Volkskommunen, führte zum Einbruch der zum Einbruch der Agrarproduktion und schließlich zu einer Hungersnot mit 15 bis 45 Millionen Toten.

Nach dem Bruch mit der Sowjetunion modifizierte die Führung unter Mao ihr Wirtschaftsmodell. Mao fürchtete, dass der »sowjetische Revisionismus« auch auf China übergreifen könne und zu einer »Restauration des Kapitalismus« führe. Im Herbst 1966 rief er sogar die Massen zur Rebellion gegen die »Machthaber des kapitalistischen Weges innerhalb der Partei« auf, die Kulturrevolution lähmte das Land für zehn Jahre. Wirtschaftlich sollte China autark werden.

Das änderte sich mit dem Tod Maos.

1978 lag China wirtschaftlich so weit zurück, dass die neue Führung nur die Integration Chinas in den Weltmarkt als Möglichkeit sah, um industriell aufzuholen. Die Reformen waren dann auch sehr erfolgreich, allerdings um den Preis, dass die Volksrepublik tatsächlich erfolgreich in den Weltmarkt integriert wurde - und kapitalistisch wurde.

Das Ziel heute ist, den Westen nicht nur ein-, sondern zu überholen...

...dabei wird in China aber nur mit westlichen Wirtschaftsmaßstäben gemessen. Andere Maßstäbe, die Friedrich Engels und Karl Marx für eine emanzipierte Gesellschaft aufgestellt haben, werden nicht beachtet. So stagniert der Frauenanteil in den Gremien der Partei seit den 1980er Jahren bei 20 bis 25 Prozent; damals mag das fortschrittlich gewesen sein, heute ist es eher durchschnittlich. Im ZK, dem obersten Gremium der Partei, war noch nie eine Frau vertreten. Xi lässt ein traditionelles Frauen- und Familienbild propagieren.

Patriotischer Roadtrip. Die Kommunistische Partei Chinas blickt recht

einseitig auf ihre Geschichte zurück

Gibt es weitere Beispiele dafür?

Auch das Ziel einer allgemeine Emanzipation der Arbeiter*innenklasse wurde komplett aufgegeben. Die Hu Jintao-Ära von 2002 bis 2012 war geprägt von vielen Streiks, seit Xi Jinping werden fast alle Arbeitskämpfe unterdrückt. Oder nehmen wir den Anspruch, die Arbeitsteilung zu überwinden: Unter Xi hat die Kluft zwischen geistiger Arbeit und körperlicher Arbeit extrem zugenommen, wobei körperlich arbeitende niedriger geschätzt werden.