wir alle dachten, du seist eine frau,

blauäugig, weizenhaarig,

lebensspendend,

die allen vergibt

und alle erträgt.

wir dachten, du seiest wie die gottesmutter,

da du ein fast gottgewähltes volk

geboren hast.

armselig kamst du aus dem dunklen dorf,

in deinem leinenbündel trugst du,

wie eine puppe, deine selbstgefertigte,

aus holz geschnitzte,

für die ohren der städter grobe sprache.

du littest, keiner zog dich in betracht,

keiner hörte dir zu. von dir, verachteter,

wandten selbst deine eigenen kinder

ihre reinen gesichtchen ab. doch

du ertrugst alles, die zähne zusammengebissen.

arme du, arme.

doch wir bemerkten nicht,

die augen in über dich geschriebene

bücher vergraben,

wie du die zähne fletschtest,

wie du khakifarbene hosen anzogst,

wie du auf deinen kahlrasierten schädel

einen spezialhelm setztest und dir einen bart anmaltest.

wie du den schlagstock nahmst,

als sei er dir nachgewachsen.

und nun schwenkst du ihn vor unseren augen,

damit keiner zweifelt an deiner veränderten

geschlechtlichen identität.

alle sollen wissen, dass du festhältst

an deinen traditionellen werten:

schlagen, verderben, verachten, gebären,

töten, vergessen, zerbrechen, erbauen

eine riesige mauer aus glasmetall,

dahinter unsere finstere vergangenheit zu verbergen,

uns abzugrenzen

von unserer finsteren zukunft.

du warfst uns alle in eine waagschale,

und setztest dich selbst in die andere

in deiner glänzenden ausstattung

mit wasserwerfern und waffentransportern,

panzern, flugzeugen, flammenwerfern,

kriegsmaschinen und todestraktoren.

so wird stabilität geschaffen.

so wird das gleichgewicht gehalten.

wir armen, wir armen.

doch stinken deine füße nicht in den hohen stiefeln?

juckt nicht dein kahler schädel unter dem helm?

niest du nicht von all dem staub,

wenn du uns durch das panzerfenster anschaust?

fürchtest du nicht, dass der tod trotz allem kommt

und dich entblößt?

Sommer der Liebe

Bei uns war kein Woodstock, kein Sommer der Liebe

Uns überschwemmte gleich das Heroin

Mit 27 erschoss sich Kurt Cobain

Und blieb für immer jung.

Verändert hat sich seither nur wenig …

Der gleiche Wachtraum, ewig zähe Masse

Wie peinlich, seinen Kindern einzugestehen,

Wie sehr ich diese Heimat hasse.

Die Tastaturschakale und Kamerageier

sind die mobilen Götter des Systems …

Du warst einst für sie eine soziale Gefahr,

Der Rausch aber hat noch jeden gebrochen.

Mehr als ein Opfer der stillen Repression

Ist am Ende nur ein sattes Schwein,

Müde Menschen in kalten Abteilen

fahren nach Hause und sind allein.

Andreas Rostek, Thomas Weiler, Nina Weller, Tina Wünschmann (Hg.)

Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution

Eine Flugschrift

edition.fotoTAPETA

272 S., kt., 15,00 €