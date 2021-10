Schon 2019 protestierten in Mecklenburg-Vorpommern Lehrkräfte für mehr Geld - und kleinere Klassen. Foto: dpa/Jens Büttner

Beim Wort »Streik« gehen bei vielen Neoliberalen und Konservativen verlässlich die Alarmglocken an. So auch aktuell bei dem für diesen Mittwoch in Berlin angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für eine verbindliche Reduzierung der Klassengrößen an den Schulen. Für Dirk Stettner, den bisherigen und wohl auch zukünftigen bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, ist der Streik laut »Tagesspiegel« nichts weiter als eine »Egomanie zur Unzeit auf Kosten von Eltern und Kindern«.

Nun sollten Streiks natürlich immer zur Unzeit kommen. Ansonsten erzeugen sie keinen Druck und wären reichlich sinnlos. Davon abgesehen ignoriert Stettner, dass die GEW nicht einmal 30 der rund 900 Berliner Schulen in den Warnstreik einbezieht - und auch an diesen selbstredend nur die angestellten Lehrkräfte. Das Schulwesen der Hauptstadt wird am Mittwoch also keineswegs zusammenbrechen. Dem CDU-Mann geht es mit seinen Worten wohl zuvorderst um etwas Krawall, insbesondere aber um Stimmungsmache gegen die Interessenvertretung der Lehrkräfte. Das kommt nicht zuletzt bei jenen gut an, die die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer schon während der coronabedingten Schulschließungen gern unter den pauschalen Hängematten-Generalverdacht gestellt haben - was bereits damals Schwachsinn war.

Was Stettner geflissentlich übersieht: Das exemplarische Stärkezeigen der Gewerkschaft für eine tarifvertraglich geregelte Verkleinerung der Klassen und Lerngruppen dürfte im Idealfall auch und vor allem den Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Denn zumindest das hat der Wechselunterricht der vergangenen Monate häufig gezeigt: Kleinere Lerngruppen können durchaus für eine entspanntere Atmosphäre im Klassenraum und damit für eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit und Lernerfolge sorgen. Allein dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen.