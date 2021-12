Die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Berlin hat in diesem Jahr einen traurigen Höchststand erreicht. Foto: RIAS Berlin

Die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Berlin hat in diesem Jahr einen traurigen Höchststand erreicht. 211 Vorfälle registrierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) allein im Mai 2021 – so viele wie noch nie, seit die Meldestelle im Jahr 2015 ihre Arbeit aufgenommen hat. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres waren es ingesamt 522. Unter den Vorfällen waren zwölf Angriffe, 22 gezielte Sachbeschädigungen, 15 Bedrohungen, 26 Massenzuschriften sowie 447 Fälle verletzenden Verhaltens – jeden Tag im Mai 2021 waren das drei antisemitische Vorfälle. In 98 der 522 Vorfälle waren im ersten Halbjahr Personen direkt betroffen, 54 männlich, 40 weiblich, bei 34 Personen war das Geschlecht unbekannt.

Die RIAS Berlin stellte am 9. Dezember ihren aktuellen Monitoringbericht vor. Eine der Ursachen für die hohe Zahl an antisemitischen Vorfällen liege in der Auseinandersetzung mit der Covid-19-Pandemie. 15 Prozent der dokumentierten Fälle wies laut RIAS Berlin einen entsprechenden inhaltlichen Bezug auf.

Eine andere Ursache für einen Anstieg antisemitischer Vorfälle sieht die Meldestelle im Nahost-Konflikt: Eskaliert dort die Gewalt, schnellen hier die Fallzahlen in die Höhe. Als zuletzt bewaffnete Auseinandersetzungen im Gazastreifen am 9. Mai wieder aufflammten, zählte die Meldestelle bis nach der Waffenruhe zwischen Hamas und Israel am 21. Mai insgesamt 152 antisemitische Vorfälle mit direktem inhaltlichen Bezug zum Nahostkonflikt – über 71 Prozent der Fälle. Über die Hälfte der antisemitischen Vorfälle im ersten Halbjahr des laufenden Jahres hatten dagegen keinen inhaltlichen Bezug. Der Alltag von Berliner Jüd*innen sei von einem konstanten antisemitischen »Grundrauschen« begleitet, schreibt RIAS Berlin.

Der Projektleiter von RIAS Berlin, Benjamin Steinitz, sagte anlässlich der Vorstellung des Berichts, er beobachte seit Jahren in der Hauptstadt »unterschiedlichsten politisch-weltanschaulichen Milieus Aktionspotenziale vorhanden, die jederzeit zur Mobilisierung von antisemitischem Hass auf Versammlungen aktiviert werden können«. Auf den ersten drei Plätzen liegen rechtsextreme Vorfälle (20,1 Prozent), Antiisraelischer Aktivismus (12,6 Prozent) und verschwörungsideologische Fälle (10,2 Prozent). Zwar bieten die Pandemie oder der Nahost-Konflikt »einen thematischen Hintergrund«, so Steinitz weiter. Antisemitismus sei aber »auch jenseits solcher Anlässe ein kontinuierliches Problem, welches sich in digitaler, verbaler, aber auch physischer Gewalt ausdrücken kann und so den Alltag von Juden und Jüdinnen prägt.«