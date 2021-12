Am Donnerstag waren Beschäftigte der Deutschen Bahn dabei, den entgleisten Wagen wieder in die Schienen zu heben. Die Lücke zum Bahnsteig zeigt die enorme Fehlstellung. Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Nein, es gibt derzeit keine Prognose, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden kann«, sagt ein Bahn-Sprecher auf nd-Anfrage am Donnerstagnachmittag. Seit Mitternacht ist die Nord-Süd-Tunnelstrecke der Berliner S-Bahn zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof gesperrt. Die S1 fährt im Südteil ab Wannsee alle zehn Minuten, im Nordteil nach Oranienburg nur alle 20 Minuten. Die S2 fährt generell im halbierten Takt nur alle 20 Minuten. S25 und S26 enden von Süden kommend bereits am Südkreuz, nördlich der gesperrten Strecke verkehrt nur die S25.

Zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, allerdings scheint der Verkehr sehr unregelmäßig zu sein. Zum Teil soll über eine halbe Stunde kein Bus aufgetaucht sein, so Betroffene. Die S-Bahn empfiehlt daher weiträumige Umfahrungen über Ring- und Stadtbahn, mit Regionalzügen und der U-Bahn.

Grund ist die Entgleisung eines Zuges. »Gegen Mitternacht sprang ein Drehgestell eines Wagens der S2 auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Oranienburger Straße und Friedrichstraße aus den Gleisen«, teilt die Bundespolizei am Donnerstag mit. Da der Zug nach Lichtenrade noch vollständig in den Bahnhof Friedrichstraße einfuhr, konnten die 30 Reisenden den Zug unverletzt verlassen, heißt es weiter.

Das Eingleisen des Zuges und der Abtransport Richtung Betriebswerk Wannsee gestaltet sich in dem engen Tunnel jedoch komplizierter und zeitraubender als auf freier Strecke. Wie auf Bildern zu erkennen ist, mussten bei dem betroffenen sogenannten Viertelzug, der aus zwei Wagen besteht, zunächst die Kupplung sowie der Faltenbalg getrennt werden. Nach nd-Informationen ist auch die neben dem Gleis verlaufende Stromschiene abgerissen, außerdem ist die Tunnelwand beschädigt worden. Die Reparatur dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass sich Zehntausende Fahrgäste auch in den nächsten Tagen auf Einschränkungen einstellen müssen.

Laut nd-Informationen ist geplant, auf dem betroffenen Streckenabschnitt so bald wie möglich einen eingleisigen Betrieb wieder aufzunehmen. Auf der von der Deutschen Bahn betriebenen Webseite strecken.info, die vor allem für die Information von Bahnunternehmen und Beschäftigten gedacht ist, wurde am Nachmittag ein Ende der Streckensperrung für 18 Uhr in Aussicht gestellt. Inzwischen ist als Zeitpunkt 4 Uhr früh am Freitag angegeben, am Donnerstagmorgen war noch eine Ende für 13 Uhr angekündigt.

Erkenntnisse, wie es zur Entgleisung kam, gibt es bisher noch nicht. Da zwischen den Bahnhöfen Oranienburger und Friedrichstraße keine Weichen liegen, scheiden diese als Ursache wohl aus. Es gebe derzeit »keine Hinweise auf eine Einwirkung durch Dritte«, so die Bundespolizei. Sie ermittelt mit der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes zu den Ursachen. Dafür werden auch Zeugen gesucht, die zur Unfallzeit am Bahnhof Friedrichstraße oder im betroffenen Zug waren. Sie sollen sich bei der Bundespolizei melden.

Zuletzt entgleiste an praktisch derselben Stelle im Jahr 2008 ein historischer S-Bahn-Zug. Die komplizierte Bergung dauerte damals knapp 24 Stunden. Die Strecke ist mit ihren engen Kurven und häufigem Wechsel zwischen Rampen, die bergauf und bergab führen, eisenbahntechnisch eine Herausforderung. Gehäuft kam es zu Entgleisungen nach der Übernahme des West-Berliner S-Bahn-Betriebs von der Reichsbahn durch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 1984. Das im Eisenbahnbetrieb unerfahrene Landesunternehmen hatte das Profil der S-Bahn-Räder auf Bundesbahn-Norm geschliffen. Zu den Entgleisungen beigetragen haben dürfte auch der schlechte Zustand der Strecke.