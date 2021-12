Als wären die Clubschließungen nicht frustrierend genug, steht das »About Blank« in Friedrichshain auch politisch unter Beschuss. Foto: about blank

»Ich bin bis in meine Knochen gegen Antisemitismus«, sagt Partyveranstalter Danilo Rosato zu »nd«. Gleichzeitig sehe er jedoch »einen mächtigen faschistischen Staat, der palästinensische Menschen unterdrückt«. Und: »Nur der deutschen Linken fällt es derart schwer, dieses Leid zu benennen.« Für Rosato und sein Kollektiv Buttons war das Grund genug, mit dem über Berlin hinaus bekannten linken Club »About Blank« zu brechen. Bekannt auch für seine klare antideutsche Haltung. Und »antideutsch« heißt in dem Fall auch: solidarisch mit Israel.

Bis zum Juni dieses Jahres hatten die Buttons-Veranstalter*innen regelmäßig Partys für queere Menschen in dem Club am Ostkreuz in Friedrichshain veranstaltet. Dann war Schluss. Eine Stellungnahme der Gruppe um Rosato sorgte schließlich für Diskussion in der linken Berliner Partycommunity, weit über das »About Blank« hinaus. Während man in Bezug auf Antinationalismus, Antikapitalismus und Antifaschismus kompatible Standpunkte mit dem »About Blank« geteilt habe, lehne man dessen »antideutsche« Ansichten ab, so die Partyveranstalter*innen. Weiter heißt es, der Club würde in Bezug auf Palästina reflexartig alle Aktionen des israelischen Staates befürworten. So sehr man auch versucht habe, ein Gegengewicht zu schaffen, müsse man nun erkennen, wer diesen Veranstaltungsort und all die anderen Berliner Clubs wirklich kontrolliere: »weiße Deutsche«.

Danilo Rosato sagt: »Wenn sich das ›About Blank‹ mit den Uiguren in China solidarisiert, dann ist allen klar, dass sich dies selbstverständlich nicht gegen die chinesische Bevölkerung richtet. Auch scheut man sich nicht, Spenden für Rojava zu sammeln. Warum also fällt es so schwer, sich mit Palästinenser*innen zu solidarisieren?« Gegen Antisemitismus zu sein, sei für ihn, der aus der radikalen Linken Italiens kommt, eine Selbstverständlichkeit. Daher wehre er sich auch gegen den Vorwurf, mit Entscheidungen wie der des Buttons-Kollektivs würde die deutsche Linke spalten.

Es ist nicht der erste Eklat dieser Art. Schon im September 2018 war es im »About Blank« zu einem Bruch mit einem Partykollektiv gekommen. Damals war es der Club, der kurzfristig mit einer Partyreihe brach, weil die Veranstalter*innen eine Solidaritätsbekundung zu der internationalen israelfeindlichen Boykottkampagne »Boycott, Divestment and Sanctions« (BDS) für nötig hielten. Eine Entscheidung, die das »About Blank« nach eigenen Angaben heute so nicht mehr treffen würde, trotz inhaltlich gleich gebliebener Position.

Der Israel-Palästina-Konflikt ist und bleibt ein Feld mit großer Sprengkraft, an dem sich die deutsche Linke seit Jahrzehnten zerreibt. Wie viele Zerwürfnisse auf diesem Konflikt fußen, ist nicht zu überblicken. In der Nahost-Frage wollen sich alle positionieren und wähnen sich dabei unbedingt auf der richtigen Seite. Ob die Buttons-Partys nun im »About Blank« stattfinden oder in einem anderen Club, ändere »nichts an dem Leben der Menschen in Gaza«, sagte die Journalistin und Autorin Hengameh Yaghoobifarah unlängst auf einer Veranstaltung zum Thema »Clubkultur und der Israel-Palästina-Konflikt« im »About Blank«. Und hat damit die omnipräsente Frage aufgeworfen: Wem nützt es eigentlich, wenn progressive Bündnisse ständig an der Antisemitismus-Frage zerbrechen? Auch die Clubmacher*innen wollten mit der Veranstaltung »einen Prozess eröffnen, um der Spaltung von emanzipatorischen Bewegungen entgegenzuwirken«.

2018 war es nicht nur im »About Blank«, sondern auch im Zuge des Berliner Festivals Pop-Kultur zu einem vergleichbaren Konflikt gekommen. Damals hatte die britische Band Shopping ihren Auftritt überraschend abgesagt und dies damit begründet, dass drei israelische Künstler*innen, die auf dem Festival auftreten sollten, finanziell durch die israelische Botschaft in Berlin unterstützt werden sollten - mit einer Unterkunfts- und Reisekostenbeteiligung in Höhe von 1200 Euro. Weitere Künstler*innen zogen im Anschluss ebenfalls ihre Teilnahme zurück.

Auch im »About Blank« kam es nach dem Rückzug des Buttons-Kollektivs zu weiteren Absagen von DJs, wodurch Veranstaltungen kurzfristig umgeplant werden mussten. In einer Mitteilung bedauerte der Club die Eskalation des Konflikts und betonte, dass dies das Gegenteil dessen sei, was sie mit ihrer Arbeit beabsichtigten. Knapp heißt es hierin zur generellen Linie des Clubs: »Der ›Nahostkonflikt‹ kann nicht auf dem Dancefloor gelöst werden.« Dies sei schon immer die Haltung des Clubs gewesen. Man verstehe sich als ein Ort, an dem verschiedene, teils widersprüchliche Meinungen aufeinandertreffen, wobei man sich in vielen Themen nicht einig sei, auch nicht in Bezug auf die israelische und palästinensische Politik.

Einig sei man sich dafür aber in Folgendem: »Es gibt in diesem Konflikt, unter dem Palästinenser*innen ebenso wie Israelis massiv leiden, so viele verschiedene Perspektiven, Erlebniswelten und persönliche Hintergründe, dass wir es für falsch halten, darin eindeutig Partei zu ergreifen.« Dennoch sei klare Kante vor allem auch gegen antiisraelischen Antisemitismus wichtig. Diesem liege oft ein vereinfachtes Weltbild zugrunde, das einer simplen »Unterdrücker-Unterdrückte-Logik« folge. »Inhaltliche Kritik und Auseinandersetzung werden abgewehrt und nicht selten als ›Silencing‹ vermeintlich progressiver jüdischer und palästinensischer Stimmen diskreditiert«, heißt es weiter in der Stellungnahme des Clubs.

Zugleich würde das Leid der palästinensischen Bevölkerung, das von der Hamas oder der Fatah ausgehe, oft verharmlost oder ganz totgeschwiegen, ebenso die Situation der Palästinenser*innen in anderen Ländern des Nahen Ostens. »Gewalt von palästinensischen Akteur*innen, etwa im Kontext der Intifada, wird als revolutionärer, antikolonialer Widerstand verklärt, wobei Morde und Attentate dethematisiert werden.« Die Generalkritik dahinter: Im postkolonialen Diskurs werde Antisemitismus häufig zu einer Subkategorie des Rassismus verklärt, wodurch man Gefahr laufe, dessen spezifischen Weltverschwörungs-Charakter und die Singularität der Shoah aus den Augen zu verlieren.

Letztlich bleibt es ein Konflikt, so komplex, emotional und vielschichtig, dass er eine klare Positionierung kaum zulässt. In Zeiten, in denen politische Diskurse häufig in den Kommentarspalten sozialer Medien ausgetragen werden und ein jeder und eine jede versucht, die eigene Meinung in eindrucksvollen Sätzen kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, ist das mitunter schwer zu schlucken.

»Ich unterstütze definitiv nicht alle Haltungen und Akteur*innen innerhalb der BDS-Bewegung«, sagt auch Partyveranstalter Danilo Rosato. Dennoch sei aus seiner Sicht das Sympathisieren mit der antiisraelischen Kampagne »die einzige Option, die uns hilft, diese Konversation am Laufen zu halten«.

Ist es aber auch möglich, Rassismus und Antisemitismus als die eigenständigen, strukturellen Machtverhältnisse zu begreifen, die sie sind, und sich ihnen vehement entgegenzustellen? Genauso wie es möglich ist, eine gleichermaßen solidarische Haltung gegenüber palästinensischen wie israelischen Betroffenen einzunehmen? Klar scheint: Der Versuch, den Nahost-Konflikt mit Schwarz-Weiß-Mustern analysieren zu wollen, wird der Komplexität der Situation nicht annähernd gerecht. Stattdessen könnte die linke Clubkultur mit Sicherheit etwas weniger Parolen vertragen - und dafür mehr Tanzen.