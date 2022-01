Die neue Grünen-Vorsitzende Ricarada Lang musste wegen einer Corona-Infektion online am Parteitag teilnehmen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Diesmal ließ sie ihm den Vorzug: Als Annalena Baerbock und Robert Habeck am Freitagabend die Bühne des Berliner Velodroms betraten, um gemeinsam ihre letzte Rede als Grünen-Parteivorsitzende zu halten, ergriff nicht die gescheiterte Kanzlerkandidatin, sondern der neue Wirtschafts- und Klimaminister zuerst das Wort. »Das ist echt ein merkwürdiger Moment«, begann Habeck seinen gewohnt lockeren Auftritt, wobei auch Baerbock nach ihrem verkrampften Wahlkampf irgendwie befreit wirkte: »Alles leer«, rief sie mitten in Habecks Rede hinein und zeigte in die Halle, in der nur ein kleiner Kreis zusammengekommen war.

Der Ton wurde jedoch schnell ernster, nachdenklicher. Als wolle sie lästigen Debatten vorgreifen, sagte Baerbock, dass »Kompromisse zum Leben dazugehören«. In ihrer neuen Rolle als Außenministerin habe sie erkannt, dass sie »froh ist, in einem Land zu leben, wo es eben nicht das Prinzip gibt: The winner takes it all.« Habeck ergänzte, er halte Debatten über Kompromisse für unsinnig: »Eine Partei ist kein Selbstzweck.«

Man merkte, dass sich auch den beiden bisherigen Parteichefs nach diesen ersten Wochen der Ampel, in denen aus Grünen-Sicht beileibe nicht alles rund gelaufen ist – kein Tempolimit, kein Verkehrsministerium für die Grünen, keine Bundespräsidentin, dazu die klimapolitisch fragwürdige EU-Taxonomie – die Frage stellt: Reicht das der Basis? Habeck steigerte sich im Laufe seiner Rede in eine immer größere Emotionalität hinein: Es sei gut, dass die Grünen die Entscheidungen verantworten, es werde ja alles noch besser, sagte er gestikulierend. Es war der Versuch einer Absicherung bei den aus ihren Wohnzimmern via Internet zugeschalteten Delegierten: So viele »Kröten« wir auch schlucken, am Ende wird es sich schon auszahlen.

Fakt ist aber auch: Habeck und Baerbock haben die Grünen nach oben geführt, sie können mit ihrer Bilanz zufrieden sein. Am Ende standen sie noch einmal gemeinsam auf der Bühne und scherzten miteinander: Weil das Ergebnis der Wahl des neuen Führungsduos erst schriftlich bestätigt werden muss, »sind wir ja noch zwei Wochen länger Parteivorsitzende«, erkannte Baerbock. Und Habeck: »Da werden wir all die Dinge entscheiden, die wir uns nie getraut haben.«

Basis muckt zumindest ein bisschen auf

Der Fortgang des Abends zeigte, dass sich die Grünen immer nach zwei Seiten rechtfertigen müssen. Die eine Seite besteht aus den Parteilinken inklusive der Grünen Jugend, die andere aus Winfried Kretschmann. Der immer eine Spur zu steif wirkende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in seiner Selbstdarstellung quasi der Antagonist zum dynamisch-frischen Habeck, meldete sich per Videobotschaft: Die Grünen müssten ihre »Veränderungsbotschaft noch stärker durch ein Sicherheitsversprechen ausbalancieren«, so Kretschmann. Und weiter: »Wir müssen ausstrahlen, dass wir für alle wichtigen Felder der Politik die Richtung vorgeben wollen, denn nur so zeigen wir unseren Führungsanspruch.«

Der Landeschef will die Grünen für konservative Wähler*innen noch stärker öffnen als ohnehin schon. Timon Dzienus von der Grünen Jugend hingegen bemängelte, dass der Koalitionsvertrag zwar »etliche Verbesserungen« beinhalte, aber: »Das ist lange noch nicht das, was wirklich notwendig ist.« Im Unterschied zum sicherheitspolitisch orientierten Kretschmann sieht Dzienus Nachbesserungsbedarf vor allem im klimapolitischen und sozialen Bereich.

Dass auch die Basis längst gelernt hat, Kompromisse zu schließen, jedoch der Führung zumindest nicht alles durchgehen lässt, zeigte sich am Samstag: Die Grünen beschlossen, dass künftig mehr Unterstützungsunterschriften erforderlich sind, um auf einem Parteitag einen Antrag zu stellen – allerdings nicht so viele, wie der Bundesvorstand ursprünglich wollte. Bislang sind 20 Unterstützer*innen nötig, die Vorlage des Bundesvorstandes sah ein Quorum von 0,1 Prozent der Mitglieder vor – bei der derzeitigen Mitgliederzahl von über 125 000 wären das 125 Unterschriften gewesen. Am Ende einigte man sich mit einer Zustimmung von 75,87 Prozent der Delegierten auf 50.

Am späten Nachmittag dann der Höhepunkt des Parteitags: die Wahl der neuen Vorsitzenden. Ricarda Lang meldete sich Corona-infiziert aus dem Homeoffice; in ihrer Vorstellungsrede beschrieb sie ihre kommende Rolle recht treffend: »Ich trete an, um im Spannungsverhältnis zwischen einer Partei, die viel verändern will, und der Realität einer Regierung etwas zu erreichen.« Als Parteilinke ist Lang nun besonders gefordert, die »Kröten« gegenüber der Basis zu moderieren, auch ist die 28-Jährige das neue »soziale Gewissen« der Partei: »Wir müssen endlich den falschen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Sozialem auflösen.« Die 28-Jährige wurde mit 75,93 Prozent gewählt, ein besseres Ergebnis, als seinerzeit Baerbock erreichte.

Nouripour-Herausforderer ohne Chance

Für den zweiten Posten der Doppelspitze bewarben sich neben Omid Nouripour noch Mathias Ilka, der die fehlende Aufarbeitung der rot-grünen Regierung unter Schröder beklagte und kein gutes Haar an der Ampel-Koalition ließ, und Torsten Kirschke, der mit seiner Bewerbung zeigen wollte, »dass Menschen mit Behinderung genauso in die Politik können, dass wir kein Klotz am Bein sind«. Allerdings blieben beide erwartungsgemäß ohne Chance, der Realo Nouripour erzielte mit 621 von 752 Ja-Stimmen sogar ein besseres Ergebnis als zuvor Lang.

Neue Politische Geschäftsführerin ist Emily Büning, die ohne Konkurrenz auf 88,35 Prozent kam. Auch sie gehört zum linken Flügel, der damit zumindest personell in der Parteispitze wieder stärker vertreten ist – ein kleiner Trost für Ampel-Kompromisse.