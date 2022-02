Vom Boom zur Pleite

Der spanische Immobilienboom startete bereits in den 80er Jahren und gewann in den 90ern an Fahrt. Angelockt durch niedrige Zinsen nahmen In- wie Ausländer hohe Kredite auf und erwarben Eigentum an Wohnungen und Häusern, deren steigende Preise die Kreditaufnahme rechtfertigten. Allein zwischen 2001 und 2008 entstanden vier Millionen Wohnungen in Spanien, die Immobilienpreise verdoppelten sich.



Doch dann kam die US-Hypothekenkrise, die sich zur internationalen Finanzkrise auswuchs. Damit begannen auch in Spanien die Hauspreise zu sinken, was im aufgeblähten Bausektor zu Firmenzusammenbrüchen führte. Gleichzeitig stiegen die Zinsen, was viele Spanier*innen in die Insolvenz trieb, da ein großer Teil der Hypothekendarlehen mit variablen Zinsen vereinbart worden war. Die Pleiten von Privathaushalten und Unternehmen wiederum brachten die Banken des Landes in Schieflage. Die Kreditinstitute begannen damit, säumige Hypothekenschuldner*innen aus ihren Wohnungen zu räumen, um in Besitz der Immobilien zu gelangen und diese zu verkaufen. Tausenden Spanier*innen drohte damit der Verlust ihres Heims.

Aus Protest gegen Zwangsräumungen gründete sich 2009 die Plattform der Hypothekengeschädigten (PAH) in Barcelona, einem der Zentren der Immobilienspekulation. Die PAH leistete landesweit Unterstützung von Betroffenen bis hin zur gewaltfreien Verhinderung von Zwangsräumungen vor Ort. Mitbegründerin der PAH war Ada Colau. Bis 2014 war die katalanische Aktivistin Sprecherin der Plattform. 2015 wurde sie zur Bürgermeisterin Barcelonas gewählt, 2019 errang sie knapp ein zweites Mandat. kau