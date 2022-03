Am Dienstagnachmittag haben Personen das Gebäude am Berliner Franz-Mehring-Platz, in dem auch das »nd« seine Reaktionsräume hat, attackiert Foto: nd/Ulli Winkler

Berlin. Am Dienstagnachmittag haben bislang unbekannte Personen das Gebäude am Berliner Franz-Mehring-Platz, in dem auch das »nd« seine Reaktionsräume hat, attackiert. Die Angreifer, die ausdrücklich nach der Redaktion der Tageszeitung fragten, beschädigten Glasscheiben im Eingangsreich, warfen mit Flaschen und griffen einen Mitarbeiter des Hauses tätlich an. Die alarmierte Polizei sicherte das Gebäude und übergab die Ermittlungen wegen des Verdacht eines politischen Hintergrunds an das Landeskriminalamt.

Zeugen hatten zuvor gegenüber der Polizei berichtet, dass sie von den offensichtlich alkoholisierten Männern zunächst beleidigt und anschließend bedroht wurden. Darunter auch Julie. Die Filmemacherin hat mit ihrem Team Räumlichkeiten im Franz-Mehring-Platz angemietet und wollte vor dem Haupteingang des Gebäudes eine kurze Pause in der Sonne machen, als die Männer sich ihr annäherten. »Ich habe erst gedacht, dass sie mich anmachen wollen und habe direkt signalisiert, dass ich kein Interesse habe«, sagt sie kurz nach dem Angriff gegenüber »nd«. »Sie sind mir aber gefolgt, haben sich neben mich gesetzt und haben mich gefragt, ob ich wüsste was das hier für ein Gebäude sei.« Als sie antwortete, dass sie das »nd« und die Historie kenne, begannen die Männer den Klimawandel und Corona zu leugnen und zunehmend aggressiver zu werden, so die Frau.

»Sie sprachen von Lügenpresse und, das 'nd' würde die Gesellschaft spalten. Ich wollte einem Mann zur Hilfe eilen, der von den Männern attacktiert wurde und dann ging alles ganz schnell«, berichtet ein Mitarbeiter des Hauses. Die Bedrängten riefen um Hilfe und versuchten, sich ins Innere des Gebäudes zu retten. Die Angreifer konnten vor Eintreffen der Polizei entkommen. Die Polizei vermutet, dass die Männer der rechtsradikalen Szene oder dem Spektrum der Corona-Leugner zuzurechnen sind. nd