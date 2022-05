Nach dem terroristischen Attentat in Hanau haben viele begriffen: Rassismus tötet. Foto: picture alliance/dpa

Ras­sis­mus ist All­tag in Deutsch­land. Was in der anti­ras­sis­ti­schen Bewe­gung Kon­sens ist, wur­de nun mit Zah­len des ers­ten Natio­na­len Dis­kri­mi­nie­rungs- und Ras­sis­mus­mo­ni­tors unter­mau­ert. »Ras­sis­mus ist kein Pro­blem von ›Min­der­hei­ten‹. Mehr als ein Fünf­tel der Gesamt­be­völ­ke­rung gibt an, selbst Ras­sis­mus erfah­ren zu haben«, sag­te Nai­ka Forou­tan, die das Deut­sche Zen­trum für Inte­gra­ti­ons- und Migra­ti­ons­for­schung lei­tet, bei der Vor­stel­lung des Berichts am Don­ners­tag. Zum Ver­gleich: Etwa ein Vier­tel der Bevöl­ke­rung (26 Pro­zent) hat einen Migrationshintergrund.

Befragt wur­den 5000 Men­schen, dar­un­ter auch gezielt Schwar­ze Men­schen, Mus­li­min­nen, Asia­tin­nen, Sin­tiz­ze und Romnja, Jüdin­nen und Juden sowie Ost­eu­ro­päe­rin­nen. Von die­sen gaben 58 Pro­zent an, schon ein­mal Ras­sis­mus erfah­ren zu haben. In Bezug auf die­se Grup­pen ist die Stu­die aller­dings nicht reprä­sen­ta­tiv. Hier fiel auf, dass jun­ge Men­schen beson­ders häu­fig von direk­ten Ras­sis­muser­fah­run­gen berich­ten (73 Pro­zent). Forou­tan begrün­de­te das damit, dass jün­ge­re Men­schen, die in Deutsch­land gebo­ren sind, weni­ger bereit sind, Ras­sis­mus als »nor­mal« hinzunehmen.

Unter­sucht wur­de aber auch, inwie­weit Men­schen in Deutsch­land indi­rekt von Ras­sis­mus betrof­fen sind, etwa indem sie ras­sis­ti­sche Vor­fäl­le beob­ach­ten oder ihnen nahe­ste­hen­de Per­so­nen davon erzäh­len. Dem­nach sind zwei Drit­tel der Bevöl­ke­rung schon ein­mal mit Ras­sis­mus in Berüh­rung gekom­men – durch eige­ne Erfah­run­gen, Beob­ach­tun­gen oder Schil­de­run­gen aus dem nähe­ren Umfeld. So ken­nen 45 Pro­zent der Befrag­ten eine Per­son, die ihnen von ras­sis­ti­schen Erfah­run­gen berich­tet hat. »Das beschäf­tigt die Men­schen emo­tio­nal und hin­ter­lässt Schä­den in der gan­zen Gesell­schaft«, beton­te Foroutan.

Laut der Stu­die erken­nen 90 Pro­zent der Bevöl­ke­rung an, dass es Ras­sis­mus in Deutsch­land gibt. Und 65 Pro­zent tei­len die Aus­sa­ge, dass es Ras­sis­mus in deut­schen Behör­den gebe. Außer­dem sei ein Groß­teil (70 Pro­zent) poten­zi­ell bereit, sich gegen Ras­sis­mus zu enga­gie­ren. Trotz­dem sind ras­sis­ti­sche Vor­stel­lun­gen weit ver­brei­tet. So teil­te jede zwei­te Per­son die Vor­stel­lung, dass man Men­schen in Ras­sen ein­tei­len kön­ne. Und rund ein Vier­tel gab an, dass die Ungleich­heit sozia­ler Grup­pen legi­tim sei. Eine zen­tra­le Erkennt­nis der Stu­die ist denn auch: »Ras­sis­mus anzu­er­ken­nen bedeu­tet nicht auto­ma­tisch, dass man sich auch anti­ras­sis­tisch ver­hält«, so Foroutan.

Die Wis­sen­schaft­le­rin ver­weist auf eine Rei­he von Abwehr­me­cha­nis­men. So geben 60 Pro­zent an, dass Ras­sis­mus vor allem von Rechts­ex­tre­men aus­ge­he. Vie­le Men­schen in Deutsch­land begeg­nen Ras­sis­mus­kri­tik aver­siv oder emp­fin­den sie als über­trie­ben oder gar gefähr­lich. Dies kommt den Stu­di­en­au­torin­nen zufol­ge ins­be­son­de­re aus der gesell­schaft­li­chen Mit­te und mitt­le­ren Alters­grup­pen. Zwi­schen Ost- und West­deutsch­land gebe es in der Refle­xi­on von Ras­sis­mus kei­ne gro­ßen Unter­schie­de, sag­te Forou­tan. Grö­ße­re Unter­schie­de sind hin­ge­gen im anti­ras­sis­ti­schen Enga­ge­ment und bei der Co-Betrof­fen­heit zu fin­den. Das erklär­te sie damit, dass im Osten weni­ger Men­schen leben, die einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund haben.

»Ras­sis­mus hat unse­re Gesell­schaft auf lan­ge Zeit geprägt und damit uns«, sag­te Fami­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne). Sie will an die Bereit­schaft vie­ler Men­schen, sich gegen Ras­sis­mus zu enga­gie­ren, anknüp­fen. Die Poli­ti­ke­rin hob das Pro­jekt »Demo­kra­tie leben« sowie das geplan­te Demo­kra­tie­för­der­ge­setz her­vor, mit dem der Bund ver­pflich­tet wer­den soll, zivil­ge­sell­schaft­li­che Struk­tu­ren gegen Extre­mis­mus und Ras­sis­mus dau­er­haft abzu­si­chern. Zu der Fra­ge, wel­che Maß­nah­men gegen insti­tu­tio­nel­len Ras­sis­mus in Behör­den ergrif­fen wer­den soll­ten, sag­te Paus auf Nach­fra­ge des »nd«: »Es wird ein Bün­del von Maß­nah­men geben müs­sen.« Wie genau die­se aus­se­hen sol­len, erklär­te sie nicht konkret.