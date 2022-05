Menschen berichten immer wieder von Rassismus in Behörden wie hier dem Landesamt für Einwanderung in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Ras­sis­mus­kri­ti­sche Bil­dung kann nicht von zivil­ge­sell­schaft­li­chen Pro­jek­ten allein geleis­tet wer­den. Doch hört man Fami­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne) zu, scheint es genau dar­auf hin­aus­zu­lau­fen. Es ist ein gro­ßer Fort­schritt, dass die Bun­des­re­gie­rung aner­kennt, dass Ras­sis­mus in Deutsch­land über­all zu fin­den ist, auch in der soge­nann­ten Mit­te der Gesell­schaft. Doch Demo­kra­tie­för­der­pro­jek­te – auch wenn sie ver­ste­tigt wer­den sol­len – kön­nen nicht die ein­zi­ge Ant­wort sein. Denn damit wird nur ein Teil der Men­schen in Deutsch­land über­haupt erreicht.

Der Ras­sis­mus­mo­ni­tor macht deut­lich, dass Ras­sis­mus in allen Tei­len der Gesell­schaft vor­han­den ist, unab­hän­gig von Her­kunft und Bil­dungs­grad. Das heißt, er muss auch über­all bekämpft wer­den. Und dafür braucht es obli­ga­to­ri­sche ras­sis­mus­kri­ti­sche Bil­dung für die gan­ze Gesell­schaft. Anfan­gen kann man damit in Kin­der­gär­ten und Schu­len sowie in päd­ago­gi­schen Aus­bil­dun­gen und Stu­di­en­gän­gen. Doch der Stu­die zufol­ge suchen beson­ders Men­schen mitt­le­ren Alters Ras­sis­mus eher bei ande­ren als bei sich selbst. Will man gegen insti­tu­tio­nel­len Ras­sis­mus vor­ge­hen, muss man auch jene bil­den, die längst im Berufs­le­ben ange­kom­men sind – ins­be­son­de­re Mitarbeiter*innen in Behör­den, Haus­ver­wal­tun­gen und der Polizei.