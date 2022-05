Ärzte und Ärztinnen in kommunalen Kliniken erhalten künftig mehr Geld. Foto: dpa/Robert Michael

Die Ärz­tin­nen und Ärz­te der kom­mu­na­len Kran­ken­häu­ser kön­nen sich gra­tu­lie­ren: Ihre Gewerk­schaft, der Mar­bur­ger Bund, erziel­te in den Tarif­ver­hand­lun­gen mit den kom­mu­na­len Arbeit­ge­bern eine rück­wir­kend zum 1. Okto­ber gül­ti­ge Gehalts­er­hö­hung um 3,35 Pro­zent. Das liegt zwar unter der For­de­rung von 5,5 Pro­zent, aber zum Janu­ar nächs­ten Jah­res kommt das The­ma erneut auf die Tages­ord­nung – aus Sicht der Arbeit­neh­mer sinn­voll, da die Lebens­hal­tungs­kos­ten abseh­bar wei­ter steigen.

Fast wich­ti­ger sind jedoch Fort­schrit­te bei Rege­lun­gen zur Arbeits­zeit, sprich bei der Belas­tung, die auch für Medi­zi­ner in Kran­ken­häu­sern oft auf eine Über­las­tung hin­aus­läuft. Für Diens­te außer­halb der Regel­ar­beits­zeit sind nun kla­re Gren­zen gesetzt, ver­läss­li­che Ruhe­zei­ten wer­den garan­tiert und die Rechts­si­cher­heit, dies in der Pra­xis durch­set­zen zu kön­nen, wur­de erhöht. Dafür brauch­te es zwar fünf Ver­hand­lungs­run­den, aber eine macht­vol­le Demons­tra­ti­on ein­schließ­lich bun­des­wei­ter Warn­streiks Ende März waren eine kla­re Ansa­ge an die Kom­mu­nen. Viel­leicht trägt die Neu­re­ge­lung dazu bei, dass sich in Zukunft ein­fa­cher neu­es medi­zi­ni­sches Per­so­nal für die­se Grup­pe der Kran­ken­häu­ser gewin­nen lässt. Damit wäre auch den Pati­en­ten gedient.