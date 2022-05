Für viele Geflüchtete aus der Ukraine ist das "Willkommenszelt" am Berliner Hauptbahnhof die erste Anlaufstelle. Drittstaatsangehörige können allerdings nur in bestimmten Fällen mit der Gewährung temporären Schutzes rechnen. Foto: Christian Ditsch/epd

Am 25. Febru­ar um 5.30 Uhr sind Marc (Name geän­dert) und Jean Jac­ques am Bahn­hof in Odes­sa. Mit drei ande­ren Freun­den stei­gen sie zuerst in einen Zug nach Win­nyzja, spä­ter in einen zwei­ten nach Lwiw. Ab da gehen sie zu Fuß wei­ter: 94 Kilo­me­ter bis zum Grenz­über­gang Sche­gy­ni. Auf der ande­ren Sei­te ist Polen. Hier ange­kom­men, sehen sie zwei Schlan­gen: »eine für Ukrainer*innen und eine für Ausländer*innen«. Als sie die bewaff­ne­te Sicher­heits­kraft fra­gen, war­um es über­haupt getrenn­te Schlan­gen gibt, wird ihnen Gewalt ange­droht. Aus Angst beschließt die Grup­pe, zum nächs­ten Grenz­pos­ten zu gehen. Hier hin­dert man sie mehr­mals am Über­gang, wäh­rend ukrai­ni­sche Flüch­ten­de durch­ge­las­sen wer­den. Nach etwa elf Stun­den lässt man sie end­lich aus­rei­sen. Doch beim Betre­ten pol­ni­schen Bodens wird Jean Jac­ques von sei­nen Freun­den getrennt: Ein Grenz­be­am­ter sieht, wie er sich aus Erschöp­fung auf den Boden setzt, und schickt ihn zurück ans Ende der Schlan­ge. Jean Jac­ques beginnt zu hal­lu­zi­nie­ren, legt sich auf den gefro­re­nen Boden und schläft ein. Erst am nächs­ten Tag gelingt es ihm, in die Euro­päi­sche Uni­on ein­zu­rei­sen. Es ist der 27. Februar.

Rund einen Monat spä­ter sit­zen Marc und Jean Jac­ques am Küchen­tisch einer Ber­li­ner Woh­nung und ver­su­chen, ihre Flucht zu rekon­stru­ie­ren. Leicht ist es nicht. Sie den­ken laut nach, fal­len ein­an­der ins Wort, bli­cken noch ein­mal auf Kalen­der und Kar­te. Hin und wie­der las­sen sie ein Wort auf Rus­sisch fal­len. Die zwei Män­ner, 28 und 33 Jah­re alt, kom­men aus Kin­sha­sa, der Haupt­stadt der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kon­go. Ken­nen­ge­lernt haben sie sich 2014 in Odes­sa, wo sie Infor­ma­tik und Elek­tro­tech­nik stu­dier­ten. In ihren Beru­fen konn­ten sie nach dem Stu­di­um nicht so rich­tig durch­star­ten: »Wenn du Nicht-Ukrai­ner und ins­be­son­de­re Afri­ka­ner bist, sind die meis­ten Unter­neh­men nicht bereit, dich ein­zu­stel­len oder fair zu bezah­len«, sagt Marc resi­gniert. Zuletzt arbei­te­ten die bei­den im Kun­den­ser­vice der­sel­ben Fir­ma. »Der Job war nicht unser Traum, das Leben recht schwer, aber die Tage hat­ten eine Struk­tur und wir waren unab­hän­gig. Jetzt müs­sen wir uns all das neu erkämp­fen«, sagt Jean Jacques.

In der Rege­lung, die Deutsch­land zur Auf­nah­me von Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne ver­ab­schie­det hat, wer­den Schick­sa­le wie die von Marc und Jean Jac­ques auf einen ent­mensch­lich­ten Begriff redu­ziert: Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge. Durch die­sen Sta­tus wer­den Men­schen, die häu­fig schon auf der Flucht Ras­sis­mus aus­ge­setzt waren, zusätz­lich dis­kri­mi­niert. Die meis­ten von ihnen fal­len näm­lich nicht unter den Para­gra­fen 24 des Auf­ent­halts­ge­set­zes, mit dem Deutsch­land die am 4. März akti­vier­te EU-Mas­sen­zu­strom-Richt­li­nie umsetzt. Durch sie kön­nen Geflüch­te­te mit ukrai­ni­schem Pass unbü­ro­kra­tisch Auf­ent­halts­er­laub­nis, Zugang zu Arbeit, Bil­dung und Sozi­al­leis­tun­gen für vor­erst zwei Jah­re erhal­ten. Dritt­staats­an­ge­hö­ri­gen steht der tem­po­rä­re Schutz hin­ge­gen aktu­ell nur in bestimm­ten Fäl­len zu: Wenn sie Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge ukrai­ni­scher Staatsbürger*innen sind, wenn sie in der Ukrai­ne bereits einen aner­kann­ten Flücht­lings­sta­tus hat­ten oder wenn sie nicht sicher und dau­er­haft in ihr Her­kunfts­land zurück­keh­ren können.

Doppelstandards bei der Gewährung von Schutz

Die Prü­fung der Rück­kehr­mög­lich­keit soll bei einem unbe­fris­te­ten Auf­ent­halts­ti­tel in der Ukrai­ne laut Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um in der Regel ent­fal­len. »Doch die meis­ten hat­ten ledig­lich eine befris­te­te Auf­ent­halts­er­laub­nis. Da ori­en­tiert sich Deutsch­land für die Prü­fung an den Abschie­bungs­ver­bo­ten«, erklärt Alex­an­der Gor­ski, Anwalt für Migra­ti­ons- und Asyl­recht in Ber­lin. Die­se grei­fen etwa, wenn eine schwer­wie­gen­de Krank­heit vor­liegt, die Grund­be­dürf­nis­se im Her­kunfts­land nicht erfüllt wer­den kön­nen oder die Rück­füh­rung eine Ver­let­zung der Euro­päi­schen Men­schen­rechts­kon­ven­ti­on bedeu­ten wür­de. »Das macht den Anspruch auf Schutz für die meis­ten Dritt­staats­an­ge­hö­ri­gen sehr unwahr­schein­lich«, so Gor­ski wei­ter. Bei den kos­ten­frei­en Rechts­be­ra­tun­gen, die er wöchent­lich im Gör­lit­zer Park anbie­tet, emp­fan­ge er haupt­säch­lich jun­ge Men­schen, die aus­nahms­los mit einem befris­te­ten Auf­ent­halts­ti­tel in der Ukrai­ne gelebt hät­ten. Dar­un­ter vie­le Stu­die­ren­de aus afri­ka­ni­schen Län­dern, vor allem aus Nige­ria, Gha­na und Kame­run sowie aus Paki­stan und Indi­en. »Wir haben es mit einem kla­ren Dop­pel­stan­dard zu tun, weil die Gewäh­rung von Schutz an der Staats­an­ge­hö­rig­keit fest­ge­macht wird und nicht an dem Fakt, dass die­se Leu­te ihren Lebens­mit­tel­punkt in der Ukrai­ne hat­ten und vor einem Krieg flie­hen muss­ten«, erläu­tert Gor­ski. Die Ungleich­be­hand­lung nach Staats­an­ge­hö­rig­keit sei in die­sem Fall ein­deu­tig rassistisch.

Marc und Jean Jac­ques sind mit ukrai­ni­schen Staats­bür­ge­rin­nen ver­hei­ra­tet. Doch sie wis­sen noch nicht, ob ihnen der tem­po­rä­re Schutz zusteht, denn nach Deutsch­land kamen sie allei­ne. Wäh­rend sie auf Klar­stel­lun­gen sei­tens der Behör­den war­ten, berei­ten sich die zwei Män­ner auf einen Plan B vor. Sie besu­chen Bera­tun­gen, ler­nen Deutsch, scrol­len unent­wegt durch Job­por­ta­le. »Wir füh­len uns erschöpft und ver­wirrt, aber wir sind es gewohnt, neu begin­nen zu müs­sen«, schil­dert Marc. »Ich erlau­be mir nicht mal, die Erschöp­fung zu spü­ren oder zu wei­nen. Denn ich weiß, dass ich kei­ne ande­re Wahl habe als wei­ter­zu­ma­chen«, schiebt Jean Jac­ques hin­ter­her. Er erzählt, dass ihm in Polen ein Hel­fer, den er auf Rus­sisch ange­spro­chen hat­te, gesagt habe: »Ver­giss Rus­sisch. Jetzt beginnt für dich ein neu­es Leben.« Danach füh­le es sich erst mal nicht an, sagt Jean Jacques.

Kriegs­ver­trie­be­ne Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge kön­nen sich vor­erst bis Ende August vis­um­frei in Deutsch­land auf­hal­ten, jedoch ohne Zugang zum Arbeits­markt. Bis dahin wol­len vie­le ver­su­chen, regu­lär einen Auf­ent­halts­ti­tel zu bean­tra­gen, um stu­die­ren zu kön­nen oder einer Erwerbs­tä­tig­keit nach­zu­ge­hen. Beson­ders zynisch erschei­nen die Vor­aus­set­zun­gen bei Men­schen, die nicht nur vor einem Krieg geflüch­tet sind, son­dern auch aus Län­dern stam­men, die bis heu­te an den Fol­gen des euro­päi­schen Kolo­nia­lis­mus lei­den. De fac­to ist nur eine Ein­wan­de­rung von Fach­kräf­ten mög­lich, die ver­gleichs­wei­se gut bezahl­te Stel­len im Bereich ihrer Qua­li­fi­ka­ti­on fin­den. Stu­die­ren­de sol­len einen gesi­cher­ten Lebens­un­ter­halt nach­wei­sen, etwa durch ein Sti­pen­di­um oder ein Sperr­kon­to in Höhe von 10 300 Euro, und dür­fen nur ein­ge­schränkt arbei­ten. »Das wer­den die wenigs­ten stem­men kön­nen«, sagt Gor­ski. Die meis­ten Men­schen, die sich von ihm bera­ten lie­ßen, befän­den sich schon jetzt in finan­zi­el­ler Not­la­ge und sei­en prak­tisch gezwun­gen, den Antrag auf vor­über­ge­hen­den Schutz zu stel­len, auch wenn sie mit einer Ableh­nung rech­nen: »Für die Zeit der Antrags­prü­fung kön­nen sie wenigs­tens Sozi­al­hil­fe erhal­ten oder einen Job suchen. Für die meis­ten geht es nicht mehr ohne. Die Leu­te brau­chen Essen und Ord­nung in ihrem Leben.«

Druck auf Institutionen führt zu ersten Erfolgen

Für inter­na­tio­na­le Stu­die­ren­de wie Eddie Queen ist die aktu­el­le Lage beson­ders ver­un­si­chernd. »Wir ste­cken zwi­schen Ham­mer und Amboss«, kom­men­tiert die 21-Jäh­ri­ge, die bis vor Kur­zem Medi­zin in Pol­ta­wa, in der Nähe von Char­kiw, stu­dier­te. Nach einer zer­mür­ben­den Flucht über Kiew und Buda­pest wohnt sie aktu­ell in einem Hos­tel im Ber­li­ner Stadt­teil Mit­te. »Ich brau­che drin­gend einen Job, um zu über­le­ben«, kon­sta­tiert sie. Das Leben hier sei viel teu­rer als in der Ukrai­ne. Erspar­nis­se gebe es auch nicht mehr, das Stu­di­um habe ihre Fami­lie bereits 5000 Dol­lar pro Jahr gekos­tet. »Nach Gha­na zurück­zu­keh­ren wäre eine Kata­stro­phe. Ich wür­de wahr­schein­lich nicht mehr her­aus­kom­men kön­nen«, sagt sie.

Esther (Name geän­dert) aus Nige­ria sieht es ähn­lich. Die 18-Jäh­ri­ge redet lei­se und lächelt oft schüch­tern zwi­schen ihren kur­zen Sät­zen. Auch sie stu­dier­te Medi­zin in Usch­go­rod, ganz im Wes­ten der Ukrai­ne. »In Nige­ria ist der Hoch­schul­sek­tor stark beein­träch­tigt. Es gibt Streiks des Lehr­per­so­nals. Die Uni­ver­si­tä­ten blei­ben lan­ge geschlos­sen«, erklärt sie. Sie habe von einer bes­se­ren Zukunft geträumt, auch um ihre Eltern zu unter­stüt­zen. »Ich habe sie nicht mehr gese­hen, seit ich in die Ukrai­ne gezo­gen bin. Da war ich 16. Ich ver­mis­se sie, aber ich ver­su­che durch­zu­hal­ten.« Esther hofft, in Ber­lin wei­ter stu­die­ren zu können.

In Ber­lin kommt der Groß­teil der Unter­stüt­zung für Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge von BIPoC-Com­mu­nities, vor allem von Schwar­zen Orga­ni­sa­tio­nen, die auch den Druck auf Insti­tu­tio­nen erhö­hen. Das hat zu ers­ten, posi­ti­ven Reak­tio­nen geführt. Der Ber­li­ner Senat arbei­tet nach eige­nen Anga­ben an einer Lösung für inter­na­tio­na­le Stu­die­ren­de. Auch ein­zel­ne Uni­ver­si­tä­ten suchen nach Wegen, um Stu­die­ren­den aus Dritt­staa­ten eine kurz­fris­ti­ge Zulas­sung zu ermög­li­chen, etwa durch eine Gast­hö­rer­schaft. Die Stadt Ham­burg stellt ihnen seit Kur­zem ein vor­läu­fi­ges Auf­ent­halts­recht zur Fort­set­zung des Stu­di­ums aus. »Das sind tol­le Nach­rich­ten. Aber von den kon­kre­ten Bedin­gun­gen wis­sen wir noch wenig«, sagt T. Vicky Ger­main. Sie ist Pro­jekt­ma­na­ge­rin der neu­ge­grün­de­ten Initia­ti­ve Cus­bu (Com­mu­nities Sup­port for BIPoC from Ukrai­ne), die bun­des­weit Schwar­ze Geflüch­te­te und Geflüch­te­te of Color unter­stützt – von der Unter­kunfts­su­che bis zu Rechts- und psy­cho­so­zia­len Bera­tun­gen. Ger­main hofft etwa, dass die finan­zi­el­len Vor­aus­set­zun­gen gesenkt wer­den und die Stu­die­ren­den unein­ge­schränkt neben dem Stu­di­um job­ben dür­fen. Wich­tig sei auch, den Über­gang in deut­sche Uni­ver­si­tä­ten nach­hal­tig zu gestal­ten. »Wir brau­chen Garan­tien für die­se Stu­die­ren­den. Sie sind weit weg von ihren Fami­li­en, erle­ben eine Men­ge alters­be­ding­ten Stress, sind dem Krieg ent­kom­men und müs­sen sich nun in ein kom­plett neu­es Sys­tem ein­fin­den – und gleich­zei­tig mit dem Gefühl umge­hen, hier uner­wünscht zu sein«, so Germain.

Rassismusvorfälle an den Grenzen

Der struk­tu­rel­le Aus­schluss begin­ne bereits bei der Infor­ma­ti­ons­po­li­tik, meint Nine Yama­mo­to. Sie ist schon län­ger als Akti­vis­tin in anti­ras­sis­ti­schen Kon­tex­ten aktiv und unter­stützt seit Ende Febru­ar gezielt Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge aus der Ukrai­ne – mit Behör­den­gän­gen, Dol­met­schen, Recher­chen: »Ich mer­ke, dass die Stan­dard­in­for­ma­tio­nen sich an Men­schen mit ukrai­ni­scher Staats­bür­ger­schaft rich­ten. Es wird oft gar nicht mit­ge­dacht, dass es noch ande­re Leu­te gibt, für die die­se Infor­ma­tio­nen teil­wei­se nicht stim­men oder sogar gefähr­lich sein kön­nen«. Auf Ämtern habe Yama­mo­to, die selbst PoC ist, auch erlebt, wie es auf die ein­zel­nen Sachbearbeiter*innen ankom­me, ob Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge aus­rei­chen­de und kor­rek­te Aus­kunft bekom­men. Da fin­de auch sehr viel Racial Pro­filing durch das Secu­ri­ty-Per­so­nal statt. »Davon hört man lei­der zu wenig, aber Ras­sis­mus-Vor­fäl­le gab es nicht ledig­lich an der ukrai­nisch-pol­ni­schen Gren­ze, son­dern auch in Deutsch­land, etwa in Frank­furt (Oder) oder am Ber­li­ner Haupt­bahn­hof«, so Yamamoto.

Gor­ski bestä­tigt es. Er habe meh­re­re aus der Ukrai­ne geflüch­te­te BIPoC anwalt­lich ver­tre­ten, die von der Bun­des­po­li­zei aus Bus­sen und Zügen rechts­wid­rig her­aus­ge­holt und kon­trol­liert wur­den. Die Poli­zei habe die Aus­weis­do­ku­men­te ein­ge­zo­gen, sie in Erst­auf­nah­me­ein­rich­tun­gen für Asylbewerber*innen geschickt und ver­sucht, sie ins Asyl­ver­fah­ren zu drän­gen. »Die­se Men­schen sind dann in psy­chi­scher Not­la­ge bei mir in Ber­lin ange­kom­men und wir muss­ten Detek­tiv spie­len, um die Doku­men­te wie­der zu fin­den«, kri­ti­siert er.

Auf die Fra­ge, wovon sie für ihre Zukunft träumt, ver­zieht Eddie Queen ihr Gesicht in ein bit­te­res Lächeln und sagt: »Ich weiß nicht mal, wie lan­ge ich noch in mei­nem Hostel­zim­mer blei­ben darf. Ich kann gera­de nicht träu­men, nur warten.«