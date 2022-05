Die Avantgarde marschiert: Endler, Mickel, des Geist Erich Arendts, Erb, Pietraß, Hultenreich, Löffler, Wagner, Hilbig, Lange, Papenfuß, Trolle, Kirsten Foto: Akademie der Künste Berlin

Mehr Zeit als am Schreib­tisch ver­brach­te Bernd Wag­ner bei den Durch­wan­de­run­gen Ber­lins, das ihm »eine Stadt ohne Geheim­nis« ist und ihm in Stil­le ihre »gro­ße Zart­heit« emp­fin­den lässt. Im Wan­der­schritt kommt er von der Wol­li­ner zur Fried­rich­stra­ße und hin­aus in den Pan­kower Bür­ger­park, steigt hin­ter dem noch öden Schloss­platz die Stu­fen am Palast der Repu­blik hin­ab, kommt von der ein­ge­mau­er­ten Spree zum Mon­bi­jou­park und zum dunk­len Vier­tel, das sich par­al­lel zur Gren­ze hin­zieht. Aus der Dru­cke­rei in sei­nem Hin­ter­hof in Wei­ßen­see, dem »unge­mach­ten Bett Ber­lins«, trat Unter­grund­li­te­ra­tur den Weg ins poli­ti­sche Leben.

Schrift­stel­ler, die er immer wie­der besuch­te, setzt er in leben­di­ge Sze­nen: Als er gegen die Aus­bür­ge­rung Wolf Bier­manns pro­tes­tie­ren woll­te, erfuhr er von Sarah Kirsch, die Lis­te sei bei dem im Block gegen­über woh­nen­den Klaus Schle­sin­ger; von Karl Mickel, dem »Ver­fas­ser form­voll­ende­ter Ver­se vol­ler Wider­ha­ken«, wur­de er zum Tisch­ten­nis­match her­aus­ge­for­dert; zur Harz­wan­de­rung lud ihn Richard Pietraß ein. Nach Kirschs Weg­gang über­nahm »äußerst dis­kret« Paul Wiens sei­ne Men­tor­schaft für den Schrift­stel­ler­ver­band. Lesun­gen von Elke Erb, Bri­git­te Stru­zy, Hanns Löff­ler hör­te er im schloss­ähn­li­chen Gebäu­de des Auf­bau-Ver­lags. Sei­ne Mei­nung über Peter Hacks, Chris­ta Wolf, Micha­el Mei­ni­cke, Frie­de­mann Ber­ger, Anna Seg­hers, Franz Füh­mann, Erich Arendt und ande­re ist zu erfah­ren. Eine inti­me Schrift­stel­ler­ge­mein­schaft nann­te sich in Anleh­nung und im Unter­schied zur berühm­ten west­deut­schen »Grup­pe 47« wit­zi­ger­wei­se »Grup­pe 46«.

Die Zeit­schrift »Mika­do«, die der Pro­saist Wag­ner, der Lyri­ker Uwe Kol­be und der Dra­ma­ti­ker Lothar Trol­le her­aus­ge­ge­ben haben, adel­te Adolf End­ler als »Sinn und Form des Under­ground«, des­sen »eher­ne Speer­spit­ze« waren die Künst­ler um Hans Scheib: »wenn Ana­tol Erd­mann auf sei­ne cha­rak­te­ris­ti­sche Wei­se den Rotz in der Nase hoch­zog, hör­te es sich wie das allein hör­ba­re Zei­chen eines ansons­ten stum­men Schluch­zen an, das das gan­ze Land durch­schau­er­te.« Von »der unauf­hör­li­chen Abwan­de­rung der Poe­ten und Künst­ler in Rich­tung Wes­ten«, schrieb End­ler in »Tar­zan am Prenz­lau­er Berg« und klag­te Wag­ners »Lied eines Zurück­ge­blie­be­nen«: »Wenn ich ein Vög­lein wär / oder ein Visum hätt / flög ich zu dir. // Da ich kein Rent­ner bin / und kei­ne Schwim­me­rin / bleib ich allhier.«

Als Fun­da­ment liegt die Bio­gra­fie Bernd Wag­ners die­sen Auf­zeich­nun­gen zugrun­de, wel­che er seit 1976 bis Hei­lig­abend 1989 in zwei Tei­len (bis 1985 in Ost- danach in West-Ber­lin) geschrie­ben hat und die er »Ver­las­se­ne Wer­ke« nann­te. Sind damit Wer­ke gemeint, die der Schrift­stel­ler ver­ließ und unvoll­endet auf­gab oder in denen nichts mehr zu tun war, wie in den ver­las­se­nen Wer­ken rings­um­her? Mit einem poe­ti­schen Bild gibt Wag­ner dem Titel aber einen ganz ande­ren Sinn.

Die Fül­le der Tex­te fol­gen in loser und kunst­vol­ler Struk­tur und auf ver­schie­de­nen Stil­schich­ten, manch­mal in Ber­li­ner und säch­si­schem Dia­lekt. Wag­ners Humor stei­gert sei­ne Spra­che, etwa wenn der atten­tats­ver­däch­ti­ge Autor in Ita­li­en lei­der nicht mehr den Aus­weis des Schrift­stel­ler­ver­ban­des der DDR vor­zei­gen kann, um sei­ne Harm­lo­sig­keit bewei­sen zu kön­nen. Eine von den reich­hal­ti­gen Kurz­ge­schich­ten berich­tet vom »Neu­en Deutsch­land« als »Ver­dum­mungs­in­stru­ment«, das er als Post­bo­te viel­fach zustell­te, sogar bei einem pri­va­ten Koh­len­händ­ler. Ver­mut­lich, weil der Wort­schatz »rei­cher als gedacht war«?

Text­frag­men­te aus den »Sudel­bü­chern«, minia­tu­ri­sier­te Gedan­ken­split­ter, Sinn­sprü­che, poe­ti­sche Ver­dich­tun­gen, zuwei­len mit auto­ma­ti­scher Metho­de geschrie­ben, beob­ach­te­te Epi­so­den, eini­ge Zeich­nun­gen und Text­bil­der mit col­la­gier­ten aus­ge­schnit­te­nen Wör­tern, die er »Gazet­ten« nann­te (im Abdruck schwer zu lesen), machen das Buch – wie er woll­te – »rei­cher, umfas­sen­der und kon­kre­ter«. Ver­bun­den wird alles von einer sich über die Jah­res­glie­de­rung hin­weg fort­set­zen­den Ich-Erzäh­lung. Wer sich aus gat­tungs­theo­re­ti­schen Erwä­gun­gen bei den Auf­zeich­nun­gen, weil sie im Doku­men­ta­ri­schen gegrün­det sind, nicht für die Ein­ord­nung als Roman ent­schei­den kann, dem sei die Ein­sicht Bernd Wag­ners ent­ge­gen­ge­hal­ten: »Die Wirk­lich­keit ver­mag durch­aus ohne grö­ße­re Kor­rek­tu­ren dich­te­ri­sche Qua­li­tä­ten zu ent­fal­ten«. Sein Rea­lis­mus bekommt durch die Viel­zahl fest­ge­hal­te­ner Träu­me den eige­nen Cha­rak­ter in bild­haft gro­ßen Stei­ge­run­gen, wie der Traum vom Men­schen­op­fer, das nach alten Riten dem Fun­da­ment der Ber­li­ner Mau­er Bestand sichern soll­te, doch der Säug­ling wird mit eige­nem Mut und der Kunst der Ärz­te geret­tet, aber die Zukunft der Mau­er nicht.

Selbst ein Besuch in West-Ber­lin, wo die Distanz zur west­li­chen Kul­tur auf­brach, ver­hin­der­te nicht den Schritt, sich jen­seits von »Kalama­zo­ni­en« zu bege­ben. Denn die Gesell­schaft der DDR hat ihm »nichts mehr zu bie­ten: kei­ne Auf­ga­ben, kei­ne pro­duk­ti­ven Her­aus­for­de­rung«. Als er mit Rita in West-Ber­lin ein­traf, war ihm die Welt fremd wie das »vom Spül­mit­tel quiet­schen­de stump­fe Geschirr«. Er fühl­te sich als Fri­schim­port mit Sto­ry will­kom­men, und die Schrift­stel­ler und Lek­to­ren sind weni­ger Gefähr­ten als Kon­kur­ren­ten auf dem Lite­ra­turmarkt. Die konn­ten 20 Minu­ten ohne Sub­stan­ti­el­les reden, denn es ging nicht um eine wirk­li­che Debat­te, son­dern um die Bril­lanz im Auf­tre­ten vor der Kame­ra. Dage­gen weht bei den Spa­zier­gän­gen zur Mau­er, selbst zur Woh­nung Kreuz­berg­stra­ße, »hei­mat­li­cher Wind« her­über. Tren­nun­gen führ­ten zu weh­mü­ti­gen, aber nicht weh­lei­di­gen Allein­sein und zu Wie­der­be­geg­nun­gen. Die geschie­de­ne Frau mit den Töch­tern traf er in Buda­pest. Wegen ihrer Sehn­sucht, nach Grie­chen­land zu kom­men, berei­tet ihm sei­ne Mög­lich­keit dazu kei­ne Freude.

Eng ver­bun­den ist er mit dem Maler Peter Herr­mann, »der auch mit Pin­sel und Stift zu erzäh­len ver­stand«. Die Won­nen der Lie­be mit der jun­gen Gelieb­ten aus Aus­tra­li­en, beglü­cken Wag­ner. 1989 wäre er an dem Umbruch im Osten gern dabei­ge­we­sen. Die Demons­tra­tio­nen über den Leip­zi­ger Ring zer­stör­ten sei­nen Zwei­fel am künf­ti­gen Erfolg, da sie sich auch gegen das Lum­pen­pro­le­ta­ri­at durch­setz­ten. Wag­ner for­dert eine Gesell­schafts­kri­tik, »eine Kri­tik der Beherrsch­ten, ihrer igno­ran­ten Dumm­heit, ihrer Beschrän­kung auf Eigen­nutz und klein­li­chen Vorteil«.

Bernd Wag­ner hat vie­les frei­ge­legt und einen Schatz zur Kul­tur­ge­schich­te Ber­lins geho­ben. Sein ehr­li­ches Buch, das auch bei kri­ti­scher Betrach­tung fair bleibt, erzählt mit kla­rer Kri­tik an natio­na­lis­ti­schem und ras­sis­ti­schem Den­ken und voll Mit­ge­fühl und tie­fer Mensch­lich­keit von gestran­de­ten Men­schen, denen er sich mit »Arbeits­lo­sen­hil­fe und den mage­ren Hono­ra­ren« ver­wandt fühlt. Die­se Wer­ke habe ich bis zum Ende, dem offe­nen Bran­den­bur­ger Tor, einem his­to­ri­schen Say­tyr­spiel und der Hoff­nung, die Lie­be zu Mari­na sol­le dau­ern, nicht verlassen.

Bernd Wag­ner: Ver­las­se­ne Wer­ke. Ver­lag Faber & Faber, 608 S., geb., 26 €.