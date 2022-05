Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki (r), stellt die neue Pressesprecherin Karine Jean-Pierre vor Foto: dpa/AP | Evan Vucci

»Ich bin alles, was Trump hasst«, sag­te Kari­ne Jean-Pierre ein­mal in einem Video. Schwar­ze Frau, Les­be, Mut­ter, Toch­ter hai­tia­ni­scher Ein­wan­de­rer aus der Arbei­ter­schicht. Und jetzt: eines der Gesich­ter der Biden-Admi­nis­tra­ti­on. Am 13. Mai wird sie als ers­te Schwar­ze Frau und ers­te Per­son aus der LGBTIQ-Com­mu­ni­ty Spre­che­rin des Wei­ßen Hau­ses. »Dies ist ein his­to­ri­scher Moment, und das ist mir nicht ent­gan­gen«, sag­te Jean-Pierre. Nach Wochen der Spe­ku­la­tio­nen wur­de nun bekannt, dass sie Jen Psa­ki nach­folgt, deren Ver­tre­te­rin die 44-Jäh­ri­ge bis­lang war. Wäh­rend Psa­ki nach eige­nen Anga­ben mehr Zeit »zu schla­fen und Bücher zu lesen« sucht, wird Jean-Pierre dafür wohl nun weni­ger Zeit haben. Ihre Vor­gän­ge­rin trat im letz­ten Jahr fast täg­lich vor die Pres­se. Prä­si­dent Joe Biden attes­tiert Jean-Pierre »die Erfah­rung, das Talent und die Inte­gri­tät«, die für die­se Auf­ga­be erfor­der­lich seien.

Sie selbst beschreibt ihr Leben als eine Migra­ti­ons­ge­schich­te – und als erfolg­rei­che Ver­wirk­li­chung des »Ame­ri­can Dream«. Erfolg durch Arbeit. Auf Mar­ti­ni­que gebo­ren, kam sie mit ihren hai­tia­ni­schen Eltern im Alter von fünf Jah­ren in die USA und wuchs in New York auf, ihre Mut­ter Haus­halts­hil­fe, ihr Vater Taxi­fah­rer. Nicht sel­ten war sie es, die auf ihre jün­ge­ren Geschwis­ter auf­pass­te. Ihr Ziel war die Poli­tik: Sie stu­dier­te Public Affairs an der Eli­te-Uni­ver­si­tät Colum­bia und war 2008 in der Prä­si­dent­schafts­kam­pa­gne von Barack Oba­ma aktiv. Schon der Wahl von Donald Trump Wahl arbei­te­te Jean-Pierre dar­an mit, ihn wie­der los­zu­wer­den: 2016 in einer NGO-Kam­pa­gne, 2020 als Stabs­chefin von Vize­prä­si­dent­schafts­kan­di­da­tin Kama­la Harris.

Ihr Enga­ge­ment für die Demo­kra­ten – und gegen Trump – begrün­de­te sie mit Idea­lis­mus und mit ihrer Toch­ter, die sie zusam­men mit ihrer Part­ne­rin, der CNN-Kor­re­spon­den­tin Suzan­ne Mal­veaux, hat. Kari­ne Jean-Pierre ist alles, was Trump hasst, und ein pas­sen­des Gesicht für die Biden-Administration.