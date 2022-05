Einen echten Wandel versprach die Partei Sinn Féin im Wahlkampf. Die Spaltung der Gesellschaft bleibt aber bestehen. Foto: dpa

Wie erwar­tet, ist Sinn Féin bei der Regio­nal­wahl in der bri­ti­schen Pro­vinz Nord­ir­land erst­mals stärks­te Par­tei gewor­den. Wie erwar­tet, haben die Tories von Boris John­son im Mut­ter­land in etli­chen Bezir­ken ver­lo­ren. Ein poli­ti­sches Erd­be­ben, das der völ­li­gen Null in Dow­ning Street Nr. 10 den Boden unter den Füßen weg­zieht, ist aber aus­ge­blie­ben. Zwar ste­hen John­son und sein Kabi­nett für eine Ket­te von Fehl­leis­tun­gen und Skan­da­len, doch an die­sen Poli­tik­stil ist das bri­ti­sche Publi­kum bereits zu sehr gewöhnt. Der natio­na­lis­ti­sche Stamm­tisch hat den Popu­lis­ten ohne­hin nie wegen mora­li­scher Qua­li­tä­ten gewählt.

Die bel­li­zis­ti­sche Linie im Ukrai­ne-Kon­flikt zahl­te sich für die Tories nicht groß aus. Die unter Keir Star­mer in die Mit­te gerück­te Labour-Par­tei bleibt eine kla­re Alter­na­ti­ve schul­dig. Da ist Sinn Féin wei­ter. Mit Erfolg hat sie statt der iri­schen Ver­ei­ni­gung bren­nen­de Fra­gen des Tages in den Fokus gerückt. Dass den Unio­nis­ten die Bre­x­it-Fol­gen auf die Füße fal­len, ist nicht ohne Iro­nie. Doch Lager steht gegen Lager; die Regeln, die 1998 Frie­den mög­lich mach­ten, pres­sen die Poli­tik in ein Kor­sett. Die DUP lehnt es ab, in der Ein­heits­re­gie­rung Zwei­ter zu sein, for­dert ulti­ma­tiv, dass John­son das Nord­ir­land-Pro­to­koll kippt. Der his­to­ri­sche Sieg der Repu­bli­ka­ner löst das gefähr­li­che Patt nicht auf.