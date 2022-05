Die blumengeschmückte »Mutter Heimat« am Tag der Befreiung im Treptower Park Foto: nd/Louisa T. Braun

»Russ­land hat den Krieg nicht ange­fan­gen«, behaup­tet eine älte­re Frau mit schril­ler Stim­me. Ihr Gegen­über wider­spricht, sie sei aus der Ukrai­ne. »Kein Frie­den in der Welt, ohne Frie­den mit Russ­land«, steht auf einem Pla­kat der ers­te­ren. Wäh­rend ein jün­ge­rer Mann die bei­den trennt, ent­brennt eini­ge Meter wei­ter schon der nächs­te Kon­flikt: Eine Grup­pe von 20 Men­schen trägt gro­ße Flag­gen der Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei der Tür­kei und der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei Grie­chen­lands zur Kolos­sal­sta­tue des Rot­ar­mis­ten mit dem Kind auf dem Arm und dem zer­bro­che­nen Haken­kreuz zu sei­nen Füßen, dem zen­tra­len Teil des Sowje­ti­schen Ehren­mals im Trep­tower Park.

»Sie müs­sen die Flag­gen weg­pa­cken, sonst gibt es einen Platz­ver­weis«, erklärt ihnen ein Poli­zist. Am 8. und 9. Mai, den Tagen der Befrei­ung und des Sie­ges über den Faschis­mus, gilt im gan­zen Trep­tower Park eine Ver­bots­ver­fü­gung, laut der weder mili­tä­ri­sche Zei­chen noch Flag­gen gezeigt wer­den dür­fen, die Unfrie­den stif­ten könn­ten. »Das heißt, der Ber­li­ner Senat steht auf Faschis­mus«, so die Deu­tung eines Flag­gen­trä­gers. DDR-Fah­nen oder sol­che mit Frie­dens­tau­ben, die am Vor­mit­tag des 8. Mai eben­falls zu sehen sind, sind hin­ge­gen genehmigt.

Eigent­lich soll­te in die­sem Jahr auf­grund des Kriegs in der Ukrai­ne in Stil­le an die Befrei­ung vom Faschis­mus gedacht wer­den. Zumin­dest am ande­ren Ende des Sowje­ti­schen Ehren­mals, vor der Sta­tue »Mut­ter Hei­mat«, funk­tio­niert das. Dut­zen­de Men­schen legen fried­lich Blu­men vor der Sta­tue ab. »Nie wie­der Krieg, nie wie­der Faschis­mus«, steht auf dem Kranz der Lin­ken Trep­tow-Köpe­nick. »Nein zum Krieg« ist auf Deutsch und Ukrai­nisch auf den Sti­ckern an den Nel­ken zu lesen, die die Ber­li­ner Ver­ei­ni­gung der Ver­folg­ten des Nazi­re­gimes – Bund der Anti­fa­schis­tin­nen und Anti­fa­schis­ten (VVN-BdA) und der Trep­tower Bund der Anti­fa­schis­ten (BdA) verkaufen.

Bri­git­te und Gun­ther Tei­cke, die an jedem 8. Mai hier­her kom­men, fin­den das stil­le Geden­ken ange­mes­sen. »Wir haben den Krieg als Kin­der erlebt und wis­sen es sehr zu schät­zen, dass wir aus der Not und dem Elend raus­ge­kom­men sind«, sagt Gun­ther Tei­cke. An sei­nem Blu­men­strauß hängt ein Schild, auf dem »Dank ihr Sowjet­sol­da­ten« steht. »Zu den Sowjet­staa­ten gehör­te auch die Ukrai­ne, die haben uns auch befreit«, ergänzt sei­ne Frau. Sie ist froh dar­über, dass so vie­le Polizist*innen heu­te im Trep­tower Park sind, um Eska­la­tio­nen zwi­schen rus­si­schen Nationalist*innen und Kriegsgegner*innen zu ver­hin­dern. So füh­le sie sich sicherer.

Vie­le ande­re Teilnehmer*innen des Geden­kens sind nicht zufrie­den damit, dass in die­sem Jahr auf Rede- und Musik­bei­trä­ge ver­zich­tet wird, und wol­len die aktu­el­le poli­ti­sche Lage auch nicht von der Erin­ne­rung an die Befrei­ung tren­nen. »Wir dür­fen die Geschich­te nicht negie­ren. Für uns als Ost­deut­sche ist es sehr schwer zu ertra­gen, dass wir uns so klein machen las­sen«, sagt Cor­ne­lia Bor­mann. Sie fin­det es »unglaub­lich, dass Deutsch­land die Ukrai­ne so unter­stützt. Zu einem Krieg gehö­ren immer zwei dazu.« Ihre schrä­ge Deu­tung der Geschich­te: Deutsch­land und die Ukrai­ne sei­en Hand­lan­ger der USA gewor­den, Russ­land sei auf­grund der Nato-Ost­erwei­te­rung gezwun­gen, Krieg zu führen.

Elfrie­de Mat­thi­as, die eben­falls zum Geden­ken gekom­men ist, glaubt an die seit gerau­mer Zeit um sich grei­fen­de Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung, dass in der Ukrai­ne »Nazis und Faschis­ten herr­schen«. Ihr Beglei­ter, der sei­nen Namen nicht in der Zei­tung lesen will, nennt es »scha­de, dass den Sowjet­sol­da­ten nicht gedankt wird und die Befrei­ung vom Faschis­mus nicht gefei­ert wird«. Er sagt: »Eigent­lich müss­te ganz Ber­lin auf den Knien hier­her rutschen.«

Natür­lich gebe es unter­schied­li­che Mei­nun­gen und eini­ges an Gegen­wind, sagt Ellen Händ­ler, Vor­sit­zen­de des BdA Trep­tow. Trotz­dem erfah­re sie auch viel Zustim­mung für die Linie, poli­ti­sche Dif­fe­ren­zen aus dem Geden­ken an die Befrei­ung her­aus­zu­hal­ten. »Heu­te geht es dar­um, dass wir für den Frie­den sind«, betont sie. Um 11 Uhr sind die Nel­ken der VVN-BdA schon aus­ver­kauft. Kata­lin Gen­n­burg, Abge­ord­ne­te der Ber­li­ner Links­frak­ti­on, fin­det es »total wich­tig, dass wir das ›Nie wie­der Krieg, nie wie­der Faschis­mus‹ hoch­hal­ten und dass der Tag nicht geka­pert wird«, sagt sie mit Blick auf die Ver­ein­nah­mun­gen von Russlandfreund*innen und ‑gegner*innen.

Bei einem Geden­ken zum Tag der Befrei­ung im bran­den­bur­gi­schen Land­tag in Pots­dam sagt Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke (SPD) am Sonn­tag­nach­mit­tag, auch 77 Jah­re danach müs­se man dank­bar sein, »dass uns Sol­da­ten vie­ler Natio­nen vom Natio­nal­so­zia­lis­mus befreit haben«, dar­un­ter auch Russ*innen und Ukrainer*innen, die einen »hohen Blut­zoll« bezahlten.

Der ukrai­ni­sche Bot­schaf­ter Andrij Mel­nyk schil­dert als Gast die Opfer sei­ner Hei­mat im Zwei­ten Welt­krieg und den Bei­trag sei­ner Lands­leu­te zur Befrei­ung: Acht bis zehn Mil­lio­nen Ukrainer*innen sei­en umge­kom­men, ein Vier­tel der Bevöl­ke­rung, dar­un­ter fünf Mil­lio­nen Zivi­lis­ten und 1,6 von ins­ge­samt drei Mil­lio­nen ukrai­ni­schen Jüdin­nen und Juden. 7000 Städ­te und 28 000 Dör­fer sei­en ver­wüs­tet, zig­tau­sen­de Betrie­be, Schu­len und Brü­cken zer­stört wor­den. Mehr als sechs Mil­lio­nen Ukrainer*innen kämpf­ten Mel­nyk zufol­ge in der Roten Armee gegen Hit­ler und wei­te­re 250 000 in ande­ren Arme­en. Der Kreml rede das klein und behaup­te, die Russ*innen hät­ten die Faschist*innen allein besie­gen kön­nen. »Lei­der sind die­se Zah­len in der deut­schen Öffent­lich­keit heu­te kaum bekannt«, bedau­ert der Bot­schaf­ter. Er nennt es eine Geschichts­ver­dre­hung, die Sowjet­uni­on mit Russ­land gleich­zu­set­zen. Er beklagt, in Deutsch­land sei­en aus Dank­bar­keit für die Befrei­ung vom Faschis­mus die Augen bei Ver­bre­chen Russ­lands zuge­drückt wor­den. Der Bot­schaf­ter for­dert in Ber­lin ein Denk­mal für die ukrai­ni­schen Nazi­op­fer, die hier bis­lang über­se­hen wor­den sei­en. Er ver­gisst dabei nun selbst, dass die sowje­ti­schen Ehren­ma­le in der Stadt kei­ne rus­si­schen Ehren­ma­le sind und auch an ukrai­ni­sche Sol­da­ten erinnern.

Im Vor­feld befürch­te­ten Politiker*innen von SPD und Lin­ke, Mel­nyk wer­de für einen Eklat sor­gen, etwa Hit­lers Ver­nich­tungs­krieg mit dem rus­si­schen Angriff auf sei­ne Hei­mat gleich­set­zen und damit ver­harm­lo­sen, oder er wer­de den ukrai­ni­schen Anti­se­mi­ten Ste­pan Ban­de­ra wür­di­gen. Der­glei­chen tut er mit kei­nem Wort und erhält für sei­ne Rede auch von der Links­frak­ti­on Bei­fall. Dass man es der Ukrai­ne nicht ver­den­ken kön­ne, wenn sie Ban­de­ra als Hel­den ver­ehrt, behaup­tet dann im Land­tag erst die His­to­ri­ke­rin Kers­tin Susan­ne Jobst.