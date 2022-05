In Sewastopol auf der Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde, marschierten bereits am 5. Mai Soldaten der russischen Nationalgarde durch die Stadt, vorbei an einem Gebäude, auf dem der Buchstabe Z zu sehen ist, der im Ukraine-Krieg zum Symbol des russischen Militärs geworden ist. Foto: AP/dpa

»Genos­sen … Die Peri­ode des Krie­ges in Euro­pa ist zu Ende. Die Peri­ode der fried­li­chen Ent­wick­lung hat begon­nen. Ich beglück­wün­sche euch zum Sieg, mei­ne lie­ben Mit­bür­ger und Mit­bür­ge­rin­nen! Ruhm und Ehre unse­rer hel­den­haf­ten Roten Armee, die die Unab­hän­gig­keit unse­rer Hei­mat behaup­te­te und den Sieg über den Feind errun­gen hat! Ruhm und Ehre unse­rem gro­ßen Vol­ke, dem Sie­ger­volk!« Ist das eine Pas­sa­ge aus der womög­lich vor­ab durch­ge­si­cker­ten Rede, die der rus­si­sche Prä­si­dent an die­sem Mon­tag in Mos­kau hal­ten wird, bevor er die Trup­pen­pa­ra­de auf dem Roten Platz abnimmt? Kün­digt Wla­di­mir Putin so das Ende sei­nes seit dem 24. Febru­ar andau­ern­den Aggres­si­ons­krie­ges gegen die Ukrai­ne an? Lei­der nicht! Den Dank an sei­ne Mit­bür­ger, die Ehrung der Armee und die Hoff­nung auf eine fried­li­che Ent­wick­lung sprach Josef Sta­lin aus – am 9. Mai 1945, dem Tag des Sie­ges über die deut­schen Faschis­ten und ihre Vasal­len. Geschätzt 27 Mil­lio­nen Sowjet­bür­ger lie­ßen ihr Leben, fast jede Fami­lie in der Viel­völ­ker­uni­on beklag­te Opfer.

Der Tag des Sie­ges sei »für fast alle Bewoh­ner des ehe­ma­li­gen Ter­ri­to­ri­ums der Sowjet­uni­on ein hei­li­ger Tag«, sag­te Putins Spre­cher Dimi­tri Pes­kow in der ver­gan­ge­nen Woche. Wie gewohnt wer­den in ver­schie­de­nen rus­si­schen Städ­ten Mili­tär­pa­ra­den abge­hal­ten. An der, die über den Roten Platz in Mos­kau zieht, sol­len rund 11 000 Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten teil­neh­men. 77 Flug­zeu­ge und Hub­schrau­ber wer­den am Him­mel sein. Die meis­ten Typen sind bekannt, sie brin­gen ein paar hun­dert Kilo­me­ter west­wärts Tod und Ver­nich­tung in die Ukrai­ne. Acht Jets sol­len eine »Z‑Formation« bil­den. Das Zei­chen tra­gen die rus­si­schen Pan­zer und ande­re Mili­tär­fahr­zeu­ge, die Tag für Tag wei­ter in das Nach­bar­land ein­drin­gen. In Mos­kau gezeigt wird eine IL-80. Sie wird als »Dooms­day Maschi­ne« bezeich­net. Von sol­chen flie­gen­den Kom­man­do­st­a­tio­nen sol­len noch am »Jüngs­ten Tag«, wenn die Welt längst im Atom­brand steht, Befeh­le aus­ge­ge­ben wer­den kön­nen. Geht mehr Dro­hung in die­sen fra­gi­len Zeiten?

Auf dem Platz sol­len der­weil Pan­zer und Rake­ten­trans­por­ter Mos­kaus Macht und Durch­hal­te­ver­mö­gen demons­trie­ren. Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Ser­gej Schoi­gu ver­säum­te es nicht, dar­auf hin­zu­wei­sen, dass erst­mals Tor­na­do-G-Mehr­fach­ra­ke­ten­wer­fer mit auto­ma­ti­sier­ten Feu­er­leit­sys­te­men gezeigt wer­den. Ob sie gleich nach der Para­de in Rich­tung Ukrai­ne rollen?

Im Vor­feld des 9. Mai waren auch Befürch­tun­gen auf­ge­kom­men, Putin könn­te sein angeb­lich sieg­rei­ches Vor­rü­cken gegen die – wie es in der Mos­kau­er Pro­pa­gan­da heißt – »ukrai­ni­schen Faschis­ten« auf beson­de­re Wei­se unter­strei­chen. Man mun­kel­te, dass gefan­ge­ne ukrai­ni­sche Sol­da­ten durch die Stra­ßen der Haupt­stadt geführt wer­den könn­ten – wie im Som­mer 1944 rund 50 000 Sol­da­ten aus Hit­lers Wehr­macht. Ähn­li­che Zur­schau­stel­lun­gen hat­te es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren bereits in der von rus­si­schen Sepa­ra­tis­ten beherrsch­ten ost­ukrai­ni­schen Stadt Donezk gege­ben. Pes­kow bezeich­ne­te indes Ver­mu­tun­gen, laut denen sein Chef am Mon­tag der Ukrai­ne auch offi­zi­ell den Krieg erklä­ren sowie eine Gene­ral­mo­bil­ma­chung anord­nen wol­le, als »Unsinns­ge­rüch­te«.

An ins­ge­samt 13 Orten will Russ­lands Mili­tär sei­ne Fähig­keit zur Zer­stö­rung unter­strei­chen. Auch auf dem Luft­waf­fen­stütz­punkt Khmeimim in Syri­en wird das dort Krieg füh­ren­de rus­si­sche Mili­tär gemein­sam mit Ein­hei­ten des dor­ti­gen Macht­ha­bers Baschar al-Assad an den 77. Jah­res­tag des Sie­ges erin­nern. Das rus­si­sche Mili­tär­fern­se­hen berich­te­te von Vor­be­rei­tun­gen und sprach mit Teil­neh­mern, unter ande­rem mit einem jun­gen Mann namens Roman. Die Kalasch­ni­kow vor der Brust erzählt er, sein Groß- und sein Urgroß­va­ter hät­ten sich frei­wil­lig zum Kampf gegen die Faschis­ten gemel­det. Nach dem Sieg habe die Fami­lie ein Haus gebaut und gut gelebt. Jetzt zerstört Roman die Häu­ser ande­rer Familien.

Obwohl bereits in der Prä­am­bel der rus­si­schen Ver­fas­sung fest­ge­legt ist, dass man »das Anse­hen der Vor­fah­ren« ehren sol­le, »die uns Lie­be und Ach­tung gegen­über dem Vater­land sowie den Glau­ben an das Gute und an die Gerech­tig­keit über­lie­fer­ten«, wur­de der 9. Mai bereits zu Sowjet­zei­ten zu einer Art sakra­lem Gedenk­tag degra­diert, in dem es immer weni­ger um die Opfer als um eine Art Seg­nung der Streit­kräf­te des Lan­des ging.

Das führt aktu­ell auch zu rela­tiv skur­ri­len Aktio­nen. So haben die Kos­mo­nau­ten Oleg Artem­jew und Denis Mat­we­jew bei einem Außen­ein­satz an der Inter­na­tio­na­len Raum­sta­ti­on ISS bereits vor Tagen ein rotes Ban­ner »gehisst«. Es sei, erklärt die Welt­raum­be­hör­de Roskos­mos, eine Kopie jener Flag­ge, die Rot­ar­mis­ten 1945 auf dem Reichs­tag in Ber­lin auf­zo­gen. Zudem gab Roskos­mos-Chef Dmi­tri Rogosin bekannt, der nächs­te Start einer Raum­son­de zur ISS sei ganz und gar den Volks­re­pu­bli­ken Donezk und Luhansk gewidmet.

Wäh­rend die zwei­te Rake­ten­stu­fe den Namen »Don­bass« tra­ge, wer­de an der Rake­ten­spit­ze das Bild von »Babusch­ka Z« zu sehen sein. Die ukrai­ni­sche Groß­mutter soll sich mit einer Sowjet­fah­ne in der Hand auf die Stra­ße gestellt haben, um die rus­si­schen »Befrei­er« zu begrü­ßen. Das Bild, das seit Wochen durch rus­si­sche Medi­en geis­tert, erin­nert an die bereits im Zaren­reich kur­sie­ren­de iko­nen­haf­te Dar­stel­lung von »Müt­ter­chen Russ­land«. Für sie kämpf­ten sich auch die Rot­ar­mis­ten bis Ber­lin durch. Nun hat man in der völ­lig zer­stör­ten Hafen­stadt Mariu­pol sogar eine Plas­tik von »Babusch­ka Z«. Dabei sag­te Putins Vize­st­abs­chef Ser­gej Kiri­jen­ko, zwar ken­ne man noch nicht den Namen der Frau, doch man wer­de ihn in Erfah­rung brin­gen, um »sich vor ihr zu verbeugen«.