Die EU-Spitzenpolitiker Emmanuel Macron (5.v.r.), Ursula von der Leyen (6.v.l.) und Roberta Metsola (M.) mit dem Konferenzreport Foto: AFP/Ludovic MARIN

Auf dem Weg nach Ber­lin, wo er am Abend von Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz erwar­tet wur­de, hat Frank­reichs Staats­chef Emma­nu­el Macron am Mon­tag einen Abste­cher nach Straß­burg gemacht. Nicht nur der amtie­ren­de EU-Rats­vor­sit­zen­de war zum fran­zö­si­schen Sitz des Euro­pa­par­la­ments gereist. Auch die Prä­si­den­tin­nen von EU-Kom­mis­si­on und Euro­pa­par­la­ment, Ursu­la von der Ley­en und Rober­ta Met­so­la, waren am dies­jäh­ri­gen Euro­pa­tag in die Elsass-Metro­po­le gekom­men. Auf den Tri­bü­nen des Ple­nar­saals im Par­la­ments­ge­bäu­de saßen Politiker*innen aus den EU-Län­dern, Vertreter*innen der Zivil­ge­sell­schaft. Ein­ge­fun­den hat­ten sich auch Bürger*innen, die an der EU-Zukunfts­kon­fe­renz teil­ge­nom­men haben. Ein Jahr lang hat­te die »Kon­fe­renz zur Zukunft Euro­pas«, nach ihrer eng­li­schen Bezeich­nung CoFoE abge­kürzt, bera­ten. Am Mon­tag wur­den die Ergeb­nis­se an die Spitzenvertreter*innen der EU überreicht.

Die Zukunfts­kon­fe­renz war eine schwe­re Geburt, und die setz­te bereits mit der Euro­pa­wahl 2019 ein. Als Spit­zen­kan­di­dat für Euro­pas Kon­ser­va­ti­ve, die spä­te­ren Wahl­sie­ger, war deren Frak­ti­ons­chef im Euro­pa­par­la­ment, Man­fred Weber, ange­tre­ten. Den Zuschlag für den Pos­ten als EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin gaben die Staats- und Regie­rungs­chefs dann aller­dings Ursu­la von der Ley­en, die gar nicht zur Debat­te stand. Wie es hieß, sei die Deut­sche ein Vor­schlag Macrons gewe­sen, der mit Weber nicht so recht konn­te. Wie auch immer: Die Per­so­na­lie sorg­te nicht nur im EU-Par­la­ment, wo von der Ley­en eine nur hauch­dün­ne Bestä­ti­gung erhielt, son­dern auch bei den Wähler*innen für Empö­rung. Hat­ten die­se sich doch mit dem erst bei der vor­an­ge­gan­ge­nen EU-Wahl 2014 ein­ge­führ­ten Spit­zen­kan­di­da­ten­prin­zip ange­freun­det. Dabei bekam jede Par­tei­en­fa­mi­lie »ein Gesicht«, das dann auch an die Kom­mis­si­ons­spit­ze rücken sollte.

Von der Ley­en erkann­te schnell die Bri­sanz ihrer unor­tho­do­xen Beru­fung und ver­sprach bei ihrem Amts­an­tritt Ende 2019 als Ent­schä­di­gung eine Zukunfts­kon­fe­renz, die für mehr Demo­kra­tie und Mit­spra­che sor­gen soll­te. In Foren von Bürger*innen, auf einer inter­ak­ti­ven Inter­net­platt­form, in den Ple­n­ar­kon­fe­ren­zen als insti­tu­tio­nel­len Teil von CoFoE soll­ten Ideen erar­bei­tet wer­den, wie eine ande­re, eine bes­se­re EU aus­se­hen könnte.

Aller­dings hat­te die frisch geba­cke­ne Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin nicht mit dem Wider­stand des Rats, also der Regie­run­gen, gerech­net. Der hat­te den Kon­fe­renz­be­ginn über ein Jahr mit immer neu­en Hür­den ver­zö­gert und die­se Blo­cka­de­po­li­tik prak­tisch bis zum letz­ten Tag bei­be­hal­ten – wenn auch mit von Land zu Land unter­schied­li­cher Inten­si­tät. Was die Regie­run­gen fürch­te­ten, waren mög­li­che Ände­run­gen an den Euro­päi­schen Ver­trä­gen, die die Grund­la­ge der EU sowie ihres poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Han­delns bil­den. Eine Beschnei­dung der Kom­pe­ten­zen der Natio­nal­staa­ten, wie eine tat­säch­li­che Ver­ge­mein­schaf­tung der Poli­tik, kam für sie nicht in Fra­ge. Gera­de weil zu erwar­ten war, dass die Bürger*innen sol­che The­men wie Kli­ma­kri­se, die Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik oder die Sozi­al­po­li­tik ganz oben auf ihre Agen­da setz­ten – was dann auch geschah. Mit dem inzwi­schen 15 Jah­re alten, neo­li­be­ral aus­ge­rich­te­ten Lis­sa­bon-Ver­trag sind sol­che Fra­gen nicht zu lösen.

Es ist ins­be­son­de­re dem Euro­pa­par­la­ment und den Bürger*innen zu dan­ken, dass die CoFoE zu einem Arbeits­mo­dus gefun­den hat und gera­de in den letz­ten Wochen zahl­rei­che Emp­feh­lun­gen für Ände­run­gen der EU und ihrer Poli­tik aus­ge­ar­bei­tet wur­den. Und auch eini­ge Regie­run­gen kön­nen sich inzwi­schen durch­aus eine Ver­trags­re­form vor­stel­len, wie die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Gaby Bisch­off betont. Wäh­rend der letz­ten Ple­nar­sit­zung Ende April in Straß­burg wur­den ins­ge­samt 325 detail­lier­te Ände­rungs­vor­schlä­ge ange­nom­men, die nun am Mon­tag über­ge­ben wur­den. Unter ande­rem soll die EU durch Weg­fall des Ein­stim­mig­keits­prin­zips in eini­gen Berei­chen schnel­ler han­deln kön­nen. Wei­te­re Ideen sind unter ande­rem die Ein­füh­rung von Min­dest­stan­dards bei der Qua­li­tät von Nah­rungs­mit­teln und die Sen­kung des Wahl­al­ters bei EU-Wah­len von 18 auf 16 Jahre.

Die zen­tra­le Fra­ge bleibt, was aus den Emp­feh­lun­gen wird. Die in der ver­gan­ge­nen Woche vom Euro­pa­par­la­ment ange­nom­me­ne Reso­lu­ti­on spricht etwas ver­klau­su­liert von Fol­ge­maß­nah­men. Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin von der Ley­en kün­dig­te am Mon­tag in Straß­burg an, dass »bereits nächs­ten Monat« Vor­aus­set­zun­gen geschaf­fen wür­den, um die Vor­schlä­ge in die Tat umzu­set­zen. »Wenn nötig«, soll­ten dafür auch die EU-Ver­trä­ge geän­dert wer­den. Auch Frank­reichs Prä­si­dent blieb eher unver­bind­lich als er sag­te, er befür­wor­te eine insti­tu­tio­nel­le Reform.

Für den Lin­ke-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Hel­mut Scholz sind das nach der lan­gen Ver­zö­ge­rung von CoFoE den­noch gute Signa­le. »Der EU-Gip­fel im Juni zum Ende der fran­zö­si­schen Rats­prä­si­dent­schaft muss einen kla­ren Weg abste­cken«, sag­te der Par­la­men­ta­ri­er, der im Lei­tungs­gre­mi­um der Zukunfts­kon­fe­renz saß, in Straß­burg. »Die Men­schen in der EU erwar­ten nicht nur kon­kre­te Ver­än­de­run­gen von der euro­päi­schen Poli­tik, die ein gerech­te­res, fried­li­ches und gemein­sa­mes Zusam­men­le­ben für sie gestal­ten soll. Sie wol­len auch mit­ge­stal­ten.« Wie auch immer aber die wei­te­ren Schrit­te aus­se­hen wer­den: Hin­ter die­sen Anspruch kann die EU nicht mehr zurück.