Nach dem Kampf folgt die Verhandlung: Mit wem will Günther (v.l.n.r.) regieren? Buchholz oder Heinold? Raus ist Losse-Müller. Foto: dpa/Marcus Brandt

»Nach der Wahl ist vor der Wahl« – Die­se poli­ti­sche Stan­dard­flos­kel gilt nach dem Urnen­gang in Schles­wig-Hol­stein umso mehr, fin­det am kom­men­den Sonn­tag mit der Land­tags­wahl in Nord­rhein-West­fa­len doch bereits die nächs­te wich­ti­ge Abstim­mung statt. Auch wenn der CDU-Erd­rutsch­sieg mit 43,4 Pro­zent im hohen Nor­den kei­ne direk­ten Schlüs­se auf die »klei­ne Land­tags­wahl« zulässt, ver­sucht die Bun­des­par­tei, Dani­el Gün­thers Erfolg als Rücken­wind für NRW zu ver­kau­fen. An der obli­ga­to­ri­schen Pres­se­kon­fe­renz am Mon­tag nach der Wahl im Ber­li­ner Kon­rad-Ade­nau­er-Haus nahm des­halb neben Par­tei­chef Fried­rich Merz, Gün­ther und Schles­wig-Hol­steins Bil­dungs­mi­nis­te­rin Karin Prien auch NRW-Spit­zen­kan­di­dat Hen­drik Wüst teil. Ein biss­chen Glanz soll­te auch auf den amtie­ren­den CDU-Minis­ter­prä­si­den­ten abfal­len, der um sei­ne Wie­der­wahl kämpft.

Aus Rück­sicht auf den lau­fen­den Wahl­kampf in Nord­rhein-West­fa­len ließ sich Gün­ther wenig über­ra­schend kei­ne kla­re Aus­sa­ge dar­über ent­lo­cken, wel­che Koali­ti­on er im hohen Nor­den anstrebt. Es gebe, so der CDU-Poli­ti­ker, bis­her noch nicht ein­mal einen Fahr­plan, wann und in wel­cher Rei­hen­fol­ge Gesprä­che mit Grü­nen und FDP statt­fin­den sol­len. Eine offi­zi­el­le Prä­fe­renz für Son­die­run­gen, so viel scheint klar, dürf­te es vor nächs­ter Woche kaum geben.

Sicher ist dage­gen: Sowohl Grü­ne als auch FDP haben bereits ihr Inter­es­se bekun­det, wei­ter­hin mit der CDU regie­ren zu wol­len. Aller­dings, auch das lässt sich aus dem Wahl­sonn­tag schlie­ßen, sind die Grü­nen auf­grund ihres Abschnei­dens gegen­über den Libe­ra­len im Vor­teil. Wäh­rend die Par­tei um Co-Spit­zen­kan­di­da­tin Moni­ka Heinold um mehr als fünf Pro­zent­punk­te auf 18,3 Pro­zent zuleg­te, sank die Zustim­mung der FDP um über fünf Pro­zent­punk­te auf nur noch 6,4 Pro­zent. Will Spit­zen­kan­di­dat Bernd Buch­holz sein bis­he­ri­ges poli­ti­sches Gewicht ret­ten, bleibt sei­ne ein­zi­ge Opti­on eine schwarz-gel­be Koalition.

Dar­auf deu­tet aller­dings wenig hin, sag­te der Kie­ler Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Wil­helm Knelan­gen der Deut­schen Pres­se­agen­tur. Er rech­net mit einem schwarz-grü­nen Bünd­nis, auch und gera­de auf­grund von Minis­ter­prä­si­dent Dani­el Gün­ther. »Er gilt als der­je­ni­ge, der die kon­ser­va­ti­ven Tei­le des Lan­des zusam­men­bringt mit der öko­lo­gi­schen Bewe­gung der Grü­nen.« Wol­le man die Geschich­te wei­ter­erzäh­len, »dass modern-kon­ser­va­tiv und pro­gres­siv-öko­lo­gisch zusam­men­kom­men, dann wird das die Par­tei­en zusammenbringen.«

Die Grü­nen las­sen ihrer­seits wenig Zwei­fel auf­kom­men, dass eine schwarz-grü­ne Koali­ti­on an ihnen schei­tern könn­te. Für ein Bünd­nis spricht, dass sich auch Co-Spit­zen­kan­di­da­tin Ami­na­ta Tou­ré offen für eine wei­te­re Regie­rungs­be­tei­li­gung zeig­te. »Wir haben das Man­dat bekom­men, die Poli­tik wei­ter mit­zu­ge­stal­ten«, so Tou­ré am Mon­tag in Ber­lin. Im Zwei­fel könn­ten die Grü­nen auch »eine angriffs­lus­ti­ge Oppo­si­ti­on sein«.

Das Signal der 29-jäh­ri­gen Poli­ti­ke­rin dürf­te Gewicht haben. Tou­ré gilt als Par­tei­lin­ke, poli­tisch wird sie als Nach­fol­ge­rin der bereits 63-jäh­ri­gen Heinold auf­ge­baut, die zuletzt als Finanz­mi­nis­te­rin in der Jamai­ka-Koali­ti­on wirk­te. Ob das Nach­wuchs­ta­lent der Grü­nen nach ihrem Amt als Vize­prä­si­den­tin des Kie­ler Land­tags viel­leicht sogar Minis­te­rin wird, ist zwar noch völ­lig offen, aber denk­bar. Über Per­so­nal dürf­te erst dann genau­er gespro­chen wer­den, wenn Schwarz-Grün sicher ist.

CDU-Bun­des­chef Fried­rich Merz dürf­te sich mit Koali­ti­ons­rat­schlä­gen an sei­nen Par­tei­kol­le­gen Gün­ther tun­lichst zurück­hal­ten. Bei­de gel­ten als Kon­kur­ren­ten aus unter­schied­li­chen Strö­mun­gen, auch wenn sie sich seit der Wahl von Merz zum Par­tei­vor­sit­zen­den öffent­lich um ein Bild der Geschlos­sen­heit bemü­hen. Gün­ther, der ein­zi­ge wirk­lich popu­lä­re Ver­tre­ter des sozi­al­li­be­ra­len CDU-Flü­gels, könn­te sei­nen Wahl­er­folg nut­zen, die Gesamt­par­tei moder­ner aufzustellen.

Viel­sa­gend war in die­sem Zusam­men­hang die Pres­se­kon­fe­renz im Kon­rad-Ade­nau­er-Haus. Gün­ther hielt einen kur­zen Vor­trag dar­über, wie der CDU-Wahl­er­folg in Schles­wig-Hol­stein auch damit zusam­men­hängt, dass sich die Par­tei per­so­nell breit auf­ge­stellt habe. »Diver­si­tät und Geschlos­sen­heit sind das Erfolgs­re­zept«, erklär­te auch Par­tei­vi­zin Prien. Tat­säch­lich war die CDU im hohen Nor­den mit einer pari­tä­tisch besetz­ten Lis­te bei der Land­tags­wahl ange­tre­ten, was bei den Kon­ser­va­ti­ven bis­her kein Stan­dard ist.

Merz räum­te ein, dass die Bun­des­par­tei bei der Gleich­stel­lung noch Nach­hol­be­darf hat. Auch die CDU ins­ge­samt müs­se sich in die­ser Hin­sicht brei­ter auf­stel­len – »das ist die Bot­schaft aus Schles­wig-Hol­stein«. Wie das gelin­gen kann und ob der Bun­des­vor­sit­zen­de eine CDU-inter­ne Quo­ten­re­ge­lung unter­stützt, ließ Merz jedoch offen und ver­wies aus­wei­chend auf noch not­wen­di­ge Debat­ten, die bis zum Bun­des­par­tei­tag Anfang Sep­tem­ber zu füh­ren seien.

Prien und Gün­ther lie­ßen dage­gen kei­ne Zwei­fel auf­kom­men, wie sie zu einer Quo­ten­re­ge­lung ste­hen. »Es geht nicht ohne eine Quo­te«, stell­te der CDU-Lan­des­chef aus Schles­wig-Hol­stein klar. Des­halb wer­de Gün­ther in den Par­tei­gre­mi­en auch dafür werben.