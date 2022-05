Auf der geplanten internationalen Station Moon Gateway werden auch Kanadier arbeiten Foto: Nasa

Kaum irgend­wo geht es so inter­na­tio­nal zu wie in der Raum­fahrt. Bei Pro­jek­ten im All – sei es auf der ISS oder bei einer geplan­ten Rei­se zum Mond – arbei­ten Men­schen aus ver­schie­de­nen Län­dern zusam­men, meist ohne grö­ße­re Pro­ble­me und Rei­be­rei­en. Doch was pas­siert, wenn es doch zur Straf­tat kommt? Nach dem Recht wes­sen Staa­tes wür­de sie behandelt?

Kana­da will das nun für sich regeln. Für künf­ti­ge Rei­sen zum Mond will das nord­ame­ri­ka­ni­sche Land in Bezug auf sei­ne Astro­nau­ten das eige­ne Straf­recht anwen­den kön­nen. Es soll künf­tig unter ande­rem auf der Ober­flä­che des Erd­tra­ban­ten gel­ten. Ein Ent­wurf zur Anpas­sung des Straf­ge­set­zes pas­sier­te ver­gan­ge­ne Woche das Unter­haus des kana­di­schen Par­la­ments in Otta­wa, wie kana­di­sche Medi­en berich­te­ten. Laut den geän­der­ten Pas­sa­gen, die etwa die Rund­funk­an­stalt CBC ver­öf­fent­lich­te, wer­den Ver­bre­chen etwa von kana­di­schen Astro­nau­ten wäh­rend Welt­raum­fahr­ten behan­delt, als wären sie auf kana­di­schem Boden began­gen wor­den. Das gilt laut der Geset­zes­an­pas­sung dann expli­zit auch auf der geplan­ten Raum­sta­ti­on »Lunar Gate­way« und dem Mond selbst.

»Der Vor­stoß von Kana­da zielt nun dar­auf ab, dass auf dem Mond kana­di­sches Recht gel­ten soll, wenn Opfer oder Täter Kana­di­er sind oder wenn es einen Bezug zu einem Pro­jekt gibt, an dem Kana­da betei­ligt ist«, sag­te Ste­phan Hobe, Direk­tor des Insti­tuts für Luft­recht, Welt­raum­recht und Cyber­recht an der Uni­ver­si­tät Köln. Sei­nes Wis­sens sind die Kana­di­er die ers­ten, die ihr Straf­recht expli­zit auf den Mond ausweiten.

Gab es also bis­lang gar kei­ne Rege­lun­gen für Straf­ta­ten auf dem Mond? Hobe geht davon aus, dass die von den Kana­di­ern nun beschlos­se­nen Regeln auch bis­lang schon gegrif­fen hät­ten. »Die woll­ten das jetzt aber noch mal klipp und klar fest­hal­ten.« Der Mond sei ein soge­nann­ter Inter­na­tio­na­ler Gemein­schafts­raum, so wie auch die Hohe See. »Auf dem Mond gel­ten bestimm­te Grund­re­geln, die im UN-Welt­raum­recht gere­gelt sind. Das Straf­recht kommt dar­in aber nicht vor. Aber jeder Astro­naut nimmt ver­ein­facht gesagt sein natio­na­les Recht mit in den Welt­raum«, sag­te Hobe. Kana­da berei­tet mit der geplan­ten Geset­zes­än­de­rung sei­ne Betei­li­gung am Nasa-geführ­ten »Artemis«-Programm vor, wo auch ein kana­di­scher Astro­naut bei einem geplan­ten bemann­ten Flug zum Mond an Bord sein soll.

Und wie ist die recht­li­che Situa­ti­on auf der Raum­sta­ti­on ISS? »Anders als für den Mond gibt es für die ISS fest­ge­schrie­be­ne Regeln, bei­spiels­wei­se für Straf­ta­ten«, sagt Hobe. Nach wel­chem Recht ein Vor­fall ver­han­delt wird, hän­ge unter ande­rem davon ab, zu wel­chem Staat das Modul gehört, in dem der Tat­ort liegt. Aber auch die Staats­an­ge­hö­rig­keit von Opfer und Täter spie­len eine Rol­le. »Im Ein­zel­fall müs­sen sich die betrof­fe­nen Staa­ten dann eini­gen.« dpa/nd