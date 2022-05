Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts, SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stehen vor dem Brandenburger Tor. Aus Anlass des Europatages ist es in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet. Foto: Foto: dpa/Michael Kappeler

Bei­tritts­ver­hand­lun­gen zur Euro­päi­schen Uni­on kön­nen sich lan­ge hin­zie­hen und wer­den nicht immer erfolg­reich abge­schlos­sen. Um den Län­dern, die dem Staa­ten­ver­bund ange­hö­ren wol­len, etwas ent­ge­gen­zu­kom­men, hat sich der fran­zö­si­sche Prä­si­dent Emma­nu­el Macron ein neu­es Kon­strukt aus­ge­dacht. Ihm schwebt die Schaf­fung einer »euro­päi­schen poli­ti­schen Gemein­schaft« vor. Mit Blick auf die Ukrai­ne sag­te der Prä­si­dent, dass das Ver­fah­ren für einen EU-Bei­tritt Jahr­zehn­te dau­ern könn­te. In der mög­li­chen poli­ti­schen Gemein­schaft, der neben Kiew bei­spiels­wei­se auch Staa­ten des Bal­kans und das Ver­ei­nig­te König­reich bei­tre­ten könn­ten, sieht Macron einen neu­en Raum für poli­ti­sche Zusam­men­ar­beit, Sicher­heit und Kooperation.

Im Herbst 2019 hat­te der fran­zö­si­sche Prä­si­dent die Auf­nah­me von Bei­tritts­ver­hand­lun­gen mit Alba­ni­en und Nord­ma­ze­do­ni­en blo­ckiert. Ein Grund dafür war, dass rech­te Par­tei­en in sei­nem Land Stim­mung gegen die Erwei­te­rung der EU mach­ten. Mit dem von Macron vor­ge­schla­ge­nen Modell könn­te die Euro­päi­sche Uni­on wohl kos­ten­güns­tig ihren Ein­fluss aus­wei­ten. Aus die­sen Grün­den stell­te sich auch Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz am Mon­tag­abend bei einem Tref­fen mit Macron hin­ter den Vor­schlag des fran­zö­si­schen Staats­chefs. »Ich will aus­drück­lich sagen, dass das ein sehr inter­es­san­ter Vor­schlag ist, mit den gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen umzu­ge­hen, die wir haben«, sag­te der SPD-Poli­ti­ker bei einer gemein­sa­men Pres­se­kon­fe­renz in Berlin.

Der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj hat­te kurz nach dem rus­si­schen Angriff auf sein Land im Febru­ar den EU-Bei­tritt bean­tragt. Eine offi­zi­el­le Stel­lung­nah­me der Brüs­se­ler EU-Kom­mis­si­on wird im Juni erwar­tet. Auch die Anträ­ge von Geor­gi­en und der Repu­blik Mol­dau sol­len dann geprüft wer­den. Wenn die Kom­mis­si­on den Kan­di­da­ten­sta­tus für die Ukrai­ne emp­feh­len soll­te und alle EU-Län­der dem zustim­men, könn­ten die Bei­tritts­ver­hand­lun­gen beginnen.

Es liegt nahe, dass es Macron auch um die Ver­tie­fung der mili­tä­ri­schen Koope­ra­ti­on in Euro­pa geht. Er hat­te unlängst erklärt, dass die EU fähig sein müs­se, ihre »Ost­flan­ke zu ver­tei­di­gen«. Sei­ne Idee von einer »euro­päi­schen poli­ti­schen Gemein­schaft«, die um die EU her­um gebaut wer­den soll und eine Vor­stu­fe für eine Mit­glied­schaft sein kann, wird flan­kiert mit Vor­ha­ben des Prä­si­den­ten, Ent­schei­dungs­fin­dun­gen des Staa­ten­ver­bunds effek­ti­ver zu machen. Die EU-Ver­trä­ge sol­len refor­miert wer­den und Mehr­heits­ent­schei­dun­gen mög­lich sein. Ob das durch­setz­bar ist, steht aller­dings noch in den Sternen.

Die Ukrai­ne befin­det sich schon seit Jah­ren auf dem Weg in Rich­tung Wes­ten. Im Jahr 2014 wur­de das Asso­zi­ie­rungs­ab­kom­men unter­zeich­net. In die­sem ver­pflich­tet sich Kiew, eine unab­hän­gi­ge Jus­tiz zu schaf­fen. Zudem hat die EU eine ver­tief­te Frei­han­dels­zo­ne mit der Ukrai­ne mit dem Ziel der Abschaf­fung aller Zöl­le und Quo­ten im bila­te­ra­len Han­del geschaf­fen. Hin­zu kamen Kre­di­te der Euro­päi­schen Uni­on. Aller­dings war das Land in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gespal­ten. Men­schen im Süden und im Don­bass ten­dier­ten in Umfra­gen eher zu einer Mit­glied­schaft in der Eura­si­schen Wirt­schafts­uni­on mit Russ­land, Kasach­stan und Belarus.

Trotz­dem hat das Land mit der Ände­rung der Ver­fas­sung im Febru­ar 2019 die Mit­glied­schaft in der EU und in der Nato zum Staats­ziel mit Ver­fas­sungs­rang erho­ben. Obwohl sich die Ukrai­ne in den ver­gan­ge­nen Jah­ren dem Mili­tär­bünd­nis ange­nä­hert hat und etwa an den Mis­sio­nen im Koso­vo und in Afgha­ni­stan teil­nahm, steht ein Bei­tritt zur Nato erst ein­mal nicht mehr zur Debat­te. Grün­de hier­für sind der Kriegs­zu­stand und Instabilität.

Seit Kriegs­be­ginn ist die EU in Bezug auf die Ukrai­ne zudem zu einer Mili­tär­uni­on gewor­den. Brüs­sel stell­te einen Mil­li­ar­den­be­trag für Waf­fen und Mili­tär­aus­rüs­tung zur Ver­fü­gung. Kurz vor dem rus­si­schen Angriff hat­te sich die EU zudem auf eine Bera­tungs­mis­si­on im Rah­men der soge­nann­ten Euro­päi­schen Frie­dens­fa­zi­li­tät (EPF) in der Ukrai­ne geei­nigt. Im Febru­ar war bekannt gewor­den, dass die Ukrai­ne all­ge­mein zur Reform des Mili­tärs bera­ten wer­den soll­te. Inzwi­schen gilt für die EU-Staa­ten, dass sie zwar Kiew mit Waf­fen­lie­fe­run­gen unter­stüt­zen, aber nicht direkt in einen Kon­flikt mit Russ­land hin­ein­ge­zo­gen wer­den wollen.