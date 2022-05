Mehr als ein Viertel der Ärzt*innen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein Schlüs­sel­wort der Coro­na-Pan­de­mie war »sys­tem­re­le­vant«. Sel­ten wur­de so offen­bar, wie wich­tig ein funk­tio­nie­ren­des Gesund­heits­sys­tem ist. Das am Diens­tag vor­ge­stell­te Jah­res­gut­achten 2022 des Sach­ver­stän­di­gen­ra­tes für Inte­gra­ti­on und Migra­ti­on (SVR) mach­te deut­lich: Das deut­sche Gesund­heits­sys­tem funk­tio­niert nicht ohne Migrant*innen. Fast ein Vier­tel der im Gesund­heits­sek­tor Täti­gen – ins­ge­samt fast eine Mil­li­on Men­schen – haben einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund; das heißt, sie selbst, ihre Eltern oder Groß­el­tern sind ein­ge­wan­dert. Beson­ders häu­fig trifft das auf den Alten­pfle­ge­be­reich zu. Hier hat ein Drit­tel einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund, bei den Ärzt*innen sind es über ein Viertel.

Die wich­tigs­ten Her­kunfts­län­der sind dabei Polen, Tür­kei, Russ­land, Kasach­stan und Rumä­ni­en. Aber auch die Anzahl der Staats­an­ge­hö­ri­gen aus den wich­ti­ges­ten Asyl­her­kunfts­län­dern in Gesund­heits­be­ru­fen ist seit 2013 deut­lich gewach­sen. So hat sich die Zahl der syri­schen Ärzt*innen seit 2013 von 1200 auf 5000 mehr als ver­vier­facht: »Ohne Zuge­wan­der­te stün­de das deut­sche Gesund­heits­sys­tem vor einem Kol­laps. Das hat spä­tes­tens die Coro­na-Pan­de­mie gezeigt«, sagt Petra Ben­del, Vor­sit­zen­de der SVR. Trotz­dem ist sich der Sach­ver­stän­di­gen­rat einig, dass der Fach­kräf­te­man­gel nicht allein durch Migra­ti­on abge­deckt wer­den kann.

Das wich­tigs­te Argu­ment dage­gen ist ein Brain­drain in den Her­kunfts­ge­sell­schaf­ten. Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on führt eine Lis­te von Län­dern mit beson­ders kri­ti­scher Gesund­heits­ver­sor­gung. Von dort ist es in Deutsch­land nicht erlaubt, aktiv Fach­kräf­te zu rekru­tie­ren. Den­noch kann es unter Umstän­den eine Fach­kräf­temi­gra­ti­on aus die­sen Län­dern geben. Ein Bei­spiel ist Rumä­ni­en. Aus dem Land sei­en etwa 20 000 aus­ge­bil­de­te Ärzt*innen ins Aus­land abge­wan­dert, geblie­ben sei­en noch 60 000. Ins­be­son­de­re in der Coro­na-Pan­de­mie habe sich das als kri­tisch erwie­sen. Der SVR plä­diert dafür, ver­stärkt Men­schen bereits für eine Aus­bil­dung in Deutsch­land anzu­wer­ben. Ein Modell, bei dem auch die Her­kunfts­ge­sell­schaf­ten pro­fi­tie­ren könn­ten, sei das zwei­glei­si­ge Modell der »Glo­bal Skills Part­ners­hips«, bei denen ein Ziel­land wie Deutsch­land Aus­bil­dun­gen sowohl für das Her­kunfts­land als auch für das Ziel­land finanziere.

Wer mit einer abge­schlos­se­nen Aus­bil­dung im deut­schen Gesund­heits­we­sen arbei­ten will, benö­tigt eine Aner­ken­nung der Qua­li­fi­ka­ti­on. Zwar ist die Aner­ken­nungs­quo­te hoch, nur drei Pro­zent der im Jahr 2020 ent­schie­de­nen Anträ­ge wur­den abge­lehnt. »Aber das kann sich über Mona­te hin­zie­hen«, sagt Vio­la B. Geor­gi, Mit­glied des SVR. Der SVR legt den zustän­di­gen Bun­des­län­dern daher nahe, die Pro­zes­se ein­heit­li­cher zu gestal­ten und betei­lig­te Behör­den stär­ker zu verzahnen.

Migrant*innen arbei­ten aber nicht nur im deut­schen Gesund­heits­sys­tem, son­dern sind auch auf eine adäqua­te Gesund­heits­ver­sor­gung ange­wie­sen. Das Gut­ach­ten erklärt, dass Gesund­heit vor allem mit der sozia­len Lage zusam­men­hän­ge, weni­ger mit einer Migra­ti­ons­ge­schich­te. Aller­dings könn­ten Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen und Sprach­bar­rie­ren den Zugang zum Gesund­heits­sys­tem behin­dern. Ins­be­son­de­re bei Men­schen ohne regu­lä­ren Auf­ent­halts­ti­tel sieht der SVR Nach­bes­se­rungs­be­darf: Die Betrof­fe­nen haben zwar offi­zi­ell über das Asyl­be­wer­ber­leis­tungs­ge­setz Anspruch auf Gesund­heits­ver­sor­gung, näh­men die­se aber häu­fig nicht wahr – aus Angst vor Abschie­bung. Der SVR emp­fiehlt daher eine Anpas­sung des Auf­ent­halts­ge­set­zes dahin­ge­hend, dass der Gesund­heits­be­reich auch jen­seits medi­zi­ni­scher Not­fäl­le von der Über­mitt­lungs­pflicht gegen­über Aus­län­der­be­hör­den aus­ge­nom­men ist.

Die Wissenschaftler*innen for­dern gene­rell ein diver­si­täts­sen­si­ble­res Gesund­heits­sys­tem. Dem stün­de aller­dings auch ent­ge­gen, dass es in Deutsch­land noch zu wenig For­schung im Bereich »public health« (Gesund­heits­we­sen) gebe. »Ich plä­die­re dafür, inter­sek­tio­na­le Per­spek­ti­ven für die For­schung stark zu machen«, sagt Geor­gi zu »nd«. Migra­ti­ons­hin­ter­grund sei ein Diver­si­täts­merk­mal, aber auch Alter, Genera­ti­on, Geschlecht, sozia­ler Hin­ter­grund und ande­re spiel­ten eine wich­ti­ge Rolle.