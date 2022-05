Mitarbeiter einer Werbefirma bauen ein Wahlplakat von Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD, zur Landtagswahl Schleswig-Holstein ab. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Das schlech­tes­te Wahl­er­geb­nis in ihrer Geschich­te stürzt die schles­wig-hol­stei­ni­sche SPD in eine tie­fe Kri­se. Am Diens­tag wur­de die eigent­lich ange­setz­te Wahl für den Vor­sitz in der auf zwölf Abge­ord­ne­te geschrumpf­ten neu­en Land­tags­frak­ti­on so über­ra­schend wie kurz­fris­tig abge­sagt. Unter Druck steht vor allem die Lan­des­vor­sit­zen­de und stell­ver­tre­ten­de Bun­des­vor­sit­zen­de Ser­pil Midyatli.

Der Absturz auf nur noch 16 Pro­zent bedeu­tet ein Minus von 11,3 Pro­zent und einen Ver­lust von gleich neun Man­da­ten. Die Sozi­al­de­mo­kra­ten sind im Kräf­te­ver­hält­nis als nur noch dritt­stärks­te Par­tei sogar hin­ter die Grü­nen zurück­ge­fal­len. Und weil nicht ein­mal in den bis­he­ri­gen Hoch­bur­gen wie Kiel und Lübeck auch nur ein ein­zi­ges Direkt­man­dat errun­gen wur­de, berech­ti­gen ledig­lich die ers­ten zwölf Plät­ze der Lan­des­lis­te für den Ein­zug ins Landesparlament.

Beson­ders die bis­her stets nach oben zei­gen­de poli­ti­sche Kar­rie­re Midyat­lis hat nun einen deut­li­chen Dämp­fer bekom­men. Auf einer mit­glie­der­of­fe­nen Lan­des­vor­stands­sit­zung am Mon­tag­abend wur­de auch dar­über dis­ku­tiert, ob das Wahl­er­geb­nis auch per­so­nel­le Kon­se­quen­zen nach sich zie­hen müs­se. An der Basis sind nicht alle damit ein­ver­stan­den, dass es nach der def­ti­gen Wahl­schlap­pe ein »Wei­ter so« gibt und dass die Ursa­chen für den Absturz allein der Coro­na-Pan­de­mie, dem The­ma Ukrai­ne oder der unge­heu­ren Popu­la­ri­tät des CDU-Minis­ter­prä­si­den­ten Dani­el Gün­ther zuge­scho­ben werden.

Die von Infra­test dimap ermit­tel­te Sta­tis­tik zur Stim­men-Abwan­de­rung macht das gan­ze Aus­maß des Wahl­de­sas­ters deut­lich: An die CDU gin­gen aus dem SPD-Lager im Ver­gleich zur Wahl im Jahr 2017 62 000 Stim­men. An die Grü­nen ver­lor man 36 000 Stim­men, der Süd­schles­wig­sche Wäh­ler­ver­band mit dem viel­leicht SPD-ähn­lichs­ten Wahl­pro­gramm zwack­te 16 000 Stim­men ab. 2000 Stim­men wan­der­ten zur AfD. Beson­ders weh­tun dürf­ten auch die 28 000 Stim­men, die ans Nicht­wäh­ler-Lager gingen.

Der kra­chend geschei­ter­te Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Los­se-Mül­ler kün­dig­te am Mon­tag noch an, Midyat­li erneut zur Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den vor­schla­gen zu wol­len. Die­se Wahl wur­de nun erst ein­mal auf unbe­stimm­te Zeit ver­scho­ben. Zu sehr dik­tiert die gro­ße Rat­lo­sig­keit das Gesche­hen. Die neue Frak­ti­on will sich nun nächs­te Woche erst ein­mal in eine Klau­sur­ta­gung bege­ben. Außer­dem hat man sich eine genaue Wahl­ana­ly­se auch mit aus­wär­ti­ger Exper­ti­se auf die Fah­nen geschrie­ben. Dabei soll­te dann auch zur Spra­che kom­men, dass man beson­ders schlecht bei den 16- bis 24-jäh­ri­gen Wahl­be­rech­tig­ten und bei den Über-45-Jäh­ri­gen abge­schnit­ten hat.

Par­tei­che­fin Midyat­li steht auch des­halb im Kreuz­feu­er der Kri­tik, weil sie das Direkt­man­dat auf dem Kie­ler Ost­ufer, wo seit 45 Jah­ren rot gewählt wur­de, gegen die CDU-Außen­sei­te­rin Sey­ran Papo ver­lo­ren hat. Im Duell der bei­den in der Fami­lie Migra­ti­ons­wur­zeln auf­wei­sen­den Kan­di­da­tin­nen ver­lor das SPD-Bun­des­vor­stands­mit­glied gegen den CDU-Nobo­dy, die 2012 noch auf dem Wahl­zet­tel für die Lin­ke antrat.